- Der Krypto-Assetmanager Bitwise hat seinen neuesten Prognose-Report für das kommende Jahr veröffentlicht. Darin zeichnet Bitwise ein klar bullishes Bild für 2026.
- Das Research-Team geht davon aus, dass Bitcoin den historischen Vier-Jahres-Zyklus hinter sich lässt und neue Allzeithochs erreicht. “Wir erwarten, dass Bitcoin neue Allzeithochs setzt und der Vier-Jahres-Zyklus verschwindet”, schreiben die Analysten um CIO Matt Hougan im Ausblick für 2026.
- Für Retail-Investoren ist dabei vor allem der strukturelle Hintergrund relevant. Bitwise verweist auf die stark gestiegene institutionelle Nachfrage seit der Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs im Jahr 2024. Allein die ETFs hätten seit dem Start mehr als 700.000 Bitcoin gekauft, während im selben Zeitraum nur rund 360.000 neue Bitcoin entstanden seien. “Es braucht keinen Doktortitel in Ökonomie, um zu erkennen, dass 710.000 deutlich mehr sind als 360.000”, heißt es im Report. Diese Angebots-Nachfrage-Dynamik bilde eine “starke Grundlage für die Bitcoin-Kursentwicklung”.
- Zugleich erwartet Bitwise einen Rückgang der Volatilität. Bitcoin sei 2025 zeitweise weniger volatil gewesen als die Nvidia-Aktie. “Die Volatilität von Bitcoin ist in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gesunken”, so die Analysten. Ursache sei die breitere Investorenbasis durch regulierte Produkte wie ETFs, ein Trend, der sich fortsetzen dürfte.
- Unterm Strich sieht Bitwise mehrere positive Faktoren für den Kurs gleichzeitig: institutionelle Kapitalzuflüsse, regulatorische Fortschritte und ein abnehmendes Verkaufsinteresse. “Die positiven Trends sind zu stark und zu weitreichend, um dauerhaft unterdrückt zu werden”, lautet das Fazit. Für Privatanleger liefert diese Bitcoin-Prognose damit vor allem eines: ein datenbasiertes Argument, warum Bitcoin aus Sicht großer Vermögensverwalter langfristig weiter an Bedeutung gewinnt.
- Falls dich die Argumente von Bitwise überzeugen, kannst du die derzeit günstigen Kurse nutzen, um bei Coinbase in Bitcoin zu investieren. Bei Coinbase erhältst du 50 Euro in BTC für deinen ersten Trade, wenn du mindestens 50 Euro investierst. Die Aktion gilt bis zum 23. Dezember.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins: Kippen die Märkte vor Weihnachten?
Quelle
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+