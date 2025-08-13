App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ Bonus sichern
+350 Coins, minimale Gebühren
4.24 T $
Bitcoin-Kurs123,295.00 $3.11%
Ethereum-Kurs4,767.25 $2.02%
XRP-Kurs3.32 $2.16%
Cardano-Kurs0.990877 $15.97%
Solana-Kurs208.82 $5.12%
Dogecoin-Kurs0.253095 $5.45%
BNB-Kurs854.29 $1.87%
Polkadot-Kurs4.33 $3.15%
IOTA-Kurs0.224390 $5.50%
Official Trump-Kurs9.97 $7.20%
TRON-Kurs0.364919 $2.87%
Stellar-Kurs0.463593 $3.26%
+++Über 124.000 US-Dollar: Bitcoin knackt das Allzeithoch+++

Totgesagte leben länger Bitcoin-Prognose: Wie dieser Experte 2022 den BTC-Kurs vorhersagte

Im tiefsten Bitcoin-Bärenmarkt prognostizierte ein Krypto-Experte präzise den heutigen BTC-Kurs. Sind die 4-Jahres-Zyklen doch am Leben?

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin-Kurs123,295.00 $3.11 %
Bitcoin kaufen
Eine goldene Bitcoin-Münze steht vor einem digitalen Bildschirm, der einen Candlestick-Chart mit steigenden grünen und roten Kurstrends anzeigt, der den aktuellen BTC-Kurs widerspiegelt und die neueste Bitcoin-Prognose eines Experten unterstützt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Trotz Kritik scheinen die Halving-Zyklen bei Bitcoin noch nicht fertig zu haben
  • Den November 2022 dürften erfahrene Krypto-Anleger noch gut in Erinnerung haben: Nach dem FTX-Skandal steuerte Bitcoin auf ein Zyklustief unter 16.000 US-Dollar zu und “Finanzexperten” erklärten die Kryptowährung öffentlichkeitswirksam für gescheitert.
  • Im tiefsten Bärenmarkt gab Dan Morehead, Gründer von Pantera Capital, damals eine kühne Bitcoin-Prognose ab. Unter Berücksichtigung des typischen Zeitraums zwischen Markttiefs und Rallyes nach dem Halving sagte er einen BTC-Kurs von 117.482 US-Dollar bis zum 11. August 2025 voraus.
  • Grundlage seiner Berechnung waren die vergangenen, jeweils etwa 4 Jahre währenden Bitcoin-Zyklen zwischen den Halving-Events. Angesichts des langen Zeitraums überrascht die Präzision der Prognose: Bitcoin schloss am 11. August bei rund 119.000 US-Dollar.
Ein Liniendiagramm zeigt den BTC-Kurs von 2011 bis 2025 und hebt vier Halbierungsereignisse mit Zyklusmultiplikatoren und Perioden vor der Halbierung, der Halbierung und der Rallye nach der Halbierung hervor - ideal für jede Bitcoin-Prognose oder die Analyse von Experte.
Die Bitcoin-Prognose von Pantera aus dem November 2022 I Pantera
  • Heute verwaltet Morehead mit Pantera einen 5 Milliarden US-Dollar schweren Krypto-Fonds. Er selbst wurde bereits 2013 auf Bitcoin aufmerksam, als der BTC-Kurs bei bescheidenen 65 US-Dollar stand.
  • Zuletzt sind Kursprognosen auf Basis der Halving-Zyklen vielfach in die Kritik geraten. Zu gering sei die Anzahl der täglich neu geschürften BTC inzwischen und zu groß die Abhängigkeit von der globalen Liquidität sowie anderen makroökonomischen Faktoren.
  • Das Beispiel des Krypto-Vermögensverwalters könnte jedoch darauf hinweisen, dass die 4-Jahres-Zyklen trotz der neuen Bitcoin Spot ETFs, der Strategiefirmen und der generellen institutionellen Adoption noch immer eine bedeutende Aussagekraft haben.
  • Heute gab Pantera Capital bekannt, über 300 Millionen US-Dollar auf Krypto-Treasuries zu setzen. Die größte Position: BitMine, das Ethereum-Strategieunternehmen von Tom Lee, das bis zu 20 Milliarden US-Dollar in ETH investieren will.
Empfohlenes Video
Geldlawine der Fed: Perfektes Szenario für Altcoins ist da!

Quellen

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Zwei Männer in dunklen Anzügen stehen im Plenarsaal des Deutschen Bundestages und unterhalten sich. Beide wirken konzentriert und ernst, im Hintergrund sind die typischen blauen Sitze des Parlaments zu sehen. Das Bild vermittelt den Eindruck eines politischen Gesprächs auf hoher Ebene – passend zum aktuellen Diskurs über den Krypto-Masterplan der CDU, der Themen wie Bitcoin, Blockchain und Steuerpolitik umfasst.
"Bitcoin sollte Teil des Systems sein, mit klaren Regeln"Das plant die CDU mit Bitcoin, digitalem Euro und der Krypto-Steuer
Eine Hand hält eine Ethereum-Münze vor einem Bildschirm, auf dem rote und grüne Ethereum-Finanzcharts angezeigt werden.
KursanalyseEthereum im Aufwind: Fällt diese Woche das Allzeithoch?
Die Flagge der Europäischen Union mit gelben Sternen auf blauem Grund, gesehen durch ein regenverhangenes Fenster mit Wassertropfen, erinnert an die Ungewissheit der Kryptomärkte inmitten sich ändernder Vorschriften.
Trump macht DruckSchafft Europa die Krypto-Wende?
OKB
107.69 $
130.93%
Cardano
0.990877 $
15.97%
Arbitrum
0.553208 $
14.63%
KuCoin
13.99 $
13.80%
Kinetiq Staked HYPE
48.44 $
10.15%
Hyperliquid
48.43 $
9.98%
Bitget Token
4.87 $
9.50%
Sei
0.359071 $
9.14%
Injective
16.34 $
8.60%
NEAR Protocol
3.05 $
7.84%
Provenance Blockchain
0.028008 $
-2.85%
Ethena
0.772594 $
-2.80%
SPX6900
1.77 $
-1.34%
Chainlink
24.07 $
-0.96%
Fasttoken
4.57 $
-0.17%
Ethena USDe
1.00 $
-0.03%
USDS
0.999341 $
-0.03%
Ethena Staked USDe
1.19 $
-0.03%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
USDC
0.999788 $
0.00%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren