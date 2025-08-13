- Den November 2022 dürften erfahrene Krypto-Anleger noch gut in Erinnerung haben: Nach dem FTX-Skandal steuerte Bitcoin auf ein Zyklustief unter 16.000 US-Dollar zu und “Finanzexperten” erklärten die Kryptowährung öffentlichkeitswirksam für gescheitert.
- Im tiefsten Bärenmarkt gab Dan Morehead, Gründer von Pantera Capital, damals eine kühne Bitcoin-Prognose ab. Unter Berücksichtigung des typischen Zeitraums zwischen Markttiefs und Rallyes nach dem Halving sagte er einen BTC-Kurs von 117.482 US-Dollar bis zum 11. August 2025 voraus.
- Grundlage seiner Berechnung waren die vergangenen, jeweils etwa 4 Jahre währenden Bitcoin-Zyklen zwischen den Halving-Events. Angesichts des langen Zeitraums überrascht die Präzision der Prognose: Bitcoin schloss am 11. August bei rund 119.000 US-Dollar.
- Heute verwaltet Morehead mit Pantera einen 5 Milliarden US-Dollar schweren Krypto-Fonds. Er selbst wurde bereits 2013 auf Bitcoin aufmerksam, als der BTC-Kurs bei bescheidenen 65 US-Dollar stand.
- Zuletzt sind Kursprognosen auf Basis der Halving-Zyklen vielfach in die Kritik geraten. Zu gering sei die Anzahl der täglich neu geschürften BTC inzwischen und zu groß die Abhängigkeit von der globalen Liquidität sowie anderen makroökonomischen Faktoren.
- Das Beispiel des Krypto-Vermögensverwalters könnte jedoch darauf hinweisen, dass die 4-Jahres-Zyklen trotz der neuen Bitcoin Spot ETFs, der Strategiefirmen und der generellen institutionellen Adoption noch immer eine bedeutende Aussagekraft haben.
- Heute gab Pantera Capital bekannt, über 300 Millionen US-Dollar auf Krypto-Treasuries zu setzen. Die größte Position: BitMine, das Ethereum-Strategieunternehmen von Tom Lee, das bis zu 20 Milliarden US-Dollar in ETH investieren will.
