- Grayscale sieht für 2026 eine beschleunigte institutionelle Phase am Krypto-Markt – und gibt eine Bitcoin-Prognose ab. In seinem “2026 Digital Asset Outlook” nennt der Vermögensverwalter, der auch einen Bitcoin-ETF betreut, zwei Treiber: “eine wachsende Makro-Nachfrage nach alternativen Wertspeichern wie Bitcoin” und “gesteigerte regulatorische Klarheit”.
- Daraus leitet Grayscale steigende Bewertungen ab und formuliert eine klare Bitcoin-Prognose: “Der Bitcoin-Kurs wird aller Wahrscheinlichkeit nach im ersten Halbjahr 2026 ein neues Allzeithoch aufstellen.”
- Zugleich stellt Grayscale die bekannte Zyklus-Theorie infrage: “2026 wird das Ende des sogenannten Vierjahreszyklus bei Bitcoin markieren.” Als mögliche Brücke in den Mainstream nennt Grayscale vor allem Regulierung und Kapitalmarktzugang.
- Grayscale verweist auch auf Bitcoins algorithmische Geldpolitik. Demnach wird 2026 der 20-millionste Bitcoin gemint werden. Damit wären im kommenden Jahr 95 Prozent aller BTC im Umlauf.
- Zusätzlich betont der Report die Rolle von börsengehandelten Produkten: Seit Start der Bitcoin-ETPs in den USA im Januar 2024 hätten globale Krypto-ETPs – darunter auch ETFs – Netto-Zuflüsse von 87 Milliarden US-Dollar verzeichnet.
- Aktion bis 23. Dezember: Wenn du bei Coinbase deinen ersten Trade über 50 Euro ausführst, erhältst du 50 Euro Bonus in Bitcoin. Die Aktion gilt für Neukunden. Es gelten die Teilnahmebedingungen von Coinbase.
Empfohlenes Video
Warum Bitcoin an der 90.000-Dollar-Marke festhängt
Quellen
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren