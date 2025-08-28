App herunterladen
Laut Quantile Model “Wir könnten 140.000 bis 160.000 US-Dollar noch dieses Jahr sehen”

Bitcoin korrigiert 12 Prozent, Anleger fürchten das Ende des Bullenmarktes. Doch Analysen zeigen: Der Bullenmarkt ist intakt – und könnte schon bald für neue Allzeithochs sorgen.

David Scheider
Bitcoin-Kurs112,714.00 $0.36 %
Eine goldene Bitcoin-Münze auf einem Papierausschnitt einer Rakete vor einem hellblauen Hintergrund symbolisiert eine optimistische Bitcoin-Prognose.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die aktuelle Korrektur stellt demnach gute Einstiegsmöglichkeiten dar
  • In einem Interview mit dem Podcaster Maurizio Pedrazzoli Grazioli sprechen die Marktanalysten und Erfinder des Bitcoin Quantile Models über den aktuellen Bitcoin-Markt – und zeigen sich bullish.
  • Bitcoin hat seit dem letzten Hoch rund 12 Prozent verloren. Auf der Plattform X dominiert Panik: “Alle rufen den Bärenmarkt aus – genau das ist eigentlich positiv”, sagt Grazioli. Viele Anleger fürchten das Ende des Zyklus, während andere in Ethereum oder Solana eine Alternative sehen: “Das passiert in jedem Zyklus – am Ende läuft Bitcoin den Altcoins davon.”
  • Auch PlanC meldet sich in dem Podcast zu Wort: “Sollten wir deutlich unter 100.000 US-Dollar fallen, wäre das ein Problem. Aber aktuell ist strukturell nichts kaputt.” Stattdessen seien Korrekturen sogar gesund: “Das Abwärtspotenzial ist begrenzt, die Chancen nach oben umso größer.”
  • On-Chain-Daten liefern zusätzliche Signale. Das Leverage im Futures-Markt ist abgebaut: “Shorts nehmen zu – das spricht dafür, dass der Abwärtstrend limitiert ist”, sagt Sina, einer der Erfinder des Bitcoin Power Laws. Parallel realisieren Langfrist-Investoren Gewinne, während neue Käufer Verluste hinnehmen. Dennoch bleibt der Markt stabil: “Je länger Bitcoin über 100.000 US-Dollar bleibt, desto mehr Legitimität gewinnt dieser Preisbereich.”
  • Der Ausblick bleibt bullisch. Laut Plan C ist der Bullenmarkt längst nicht vorbei: “Wir könnten 140.000 bis 160.000 US-Dollar noch dieses Jahr sehen – und vielleicht 200.000 im kommenden Jahr.” Ein Durchbruch in die roten Preisbänder des Quantile Models gilt als wahrscheinlich. Entscheidend bleibt die Haltung: “Die beste Strategie ist, investiert zu bleiben – wer hält, gewinnt am Ende.”
