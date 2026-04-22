Bitcoin nimmt Kurs auf 80.000 US-Dollar. Doch laut US-Präsident Donald Trump ist ein Ende im Iran-Krieg nicht in Sicht. Was heißt das für den Krypto-Markt?

US-Präsident Donald Trump stellt eine unbefristete Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran in Aussicht. Doch US-Kräfte blockieren weiterhin die Straße von Hormus. Risikoanlagen reagieren vorsichtig optimistisch.

Bitcoin nimmt Kurs auf 80.000 US-Dollar

Bitcoin steigt auf über 78.000 US-Dollar und wächst im Tagesvergleich um immerhin drei Prozent. Auch Ethereum und die Altcoins folgen dieser Entwicklung und legen ebenfalls moderat zu. Der Fear & Greed Index hat sich zuletzt deutlich erholt: Mit 59 Zählern weist der Indikator auf eine “neutrale” Stimmung hin.

Die Bitcoin ETFs freuen sich über Zuflüsse I Quelle: BTC-ECHO

Auf breiter Marktebene zeigt sich ebenfalls Rückenwind. Laut Daten von BTC-ECHO flossen in der vergangenen Woche über eine Milliarde US-Dollar in die Bitcoin ETFs.

Du möchtest in Bitcoin investieren und die aktuellen Kurse nutzen? Bei Coinbase erhältst du derzeit 30 Euro in Bitcoin gutgeschrieben, wenn du mindestens den gleichen Betrag investierst.

Kriegsende nicht in Sicht

Der kurzfristige Ausblick bleibt vorsichtig optimistisch. Institutionelle Nachfrage und ein stabileres makroökonomisches Umfeld stützen den Markt. Gleichzeitig bleibt Bitcoin stark von externen Faktoren abhängig. Die weitere Entwicklung im Nahen Osten sowie die Dynamik an den Aktienmärkten dürften den Takt vorgeben. Der Ölpreis ist in den letzten Tagen erneut gefallen.

Der Ölpreis unterliegt starken Schwankungen, ist aber leicht gefallen I Quelle: tradingeconomics

Das Ende des Krieges ist dabei noch lange nicht in Sicht. Sollte es zeitnah keine Einigung mit dem Iran geben, würden die USA ihre militärischen Angriffe wieder aufnehmen, erklärte Trump. “Ich gehe davon aus, dass wir bombardieren werden, da dies die bessere Ausgangsposition ist. ‌Das Militär steht in den Startlöchern”, so der US-Präsident. Dann dürften auch Bitcoin und Co. wieder fallen.

Empfohlenes Video DeFi Hack erschüttert Ethereum, Aave & Co. – wie groß ist die Gefahr?

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden