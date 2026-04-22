US-Präsident Donald Trump stellt eine unbefristete Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran in Aussicht. Doch US-Kräfte blockieren weiterhin die Straße von Hormus. Risikoanlagen reagieren vorsichtig optimistisch.
Bitcoin nimmt Kurs auf 80.000 US-Dollar
Bitcoin steigt auf über 78.000 US-Dollar und wächst im Tagesvergleich um immerhin drei Prozent. Auch Ethereum und die Altcoins folgen dieser Entwicklung und legen ebenfalls moderat zu. Der Fear & Greed Index hat sich zuletzt deutlich erholt: Mit 59 Zählern weist der Indikator auf eine “neutrale” Stimmung hin.
Auf breiter Marktebene zeigt sich ebenfalls Rückenwind. Laut Daten von BTC-ECHO flossen in der vergangenen Woche über eine Milliarde US-Dollar in die Bitcoin ETFs.
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Kriegsende nicht in Sicht
Der kurzfristige Ausblick bleibt vorsichtig optimistisch. Institutionelle Nachfrage und ein stabileres makroökonomisches Umfeld stützen den Markt. Gleichzeitig bleibt Bitcoin stark von externen Faktoren abhängig. Die weitere Entwicklung im Nahen Osten sowie die Dynamik an den Aktienmärkten dürften den Takt vorgeben. Der Ölpreis ist in den letzten Tagen erneut gefallen.
Das Ende des Krieges ist dabei noch lange nicht in Sicht. Sollte es zeitnah keine Einigung mit dem Iran geben, würden die USA ihre militärischen Angriffe wieder aufnehmen, erklärte Trump. “Ich gehe davon aus, dass wir bombardieren werden, da dies die bessere Ausgangsposition ist. Das Militär steht in den Startlöchern”, so der US-Präsident. Dann dürften auch Bitcoin und Co. wieder fallen.