Jetzt einsteigen? Bitcoin-Kurs durchbricht 120.000 US-Dollar: Allzeithoch in Reichweite

Nachdem Gold der Krypto-Leitwährung zuletzt den Rang abgelaufen hatte, setzt BTC nun zum Gegenschlag an.

Johannes Dexl
Bitcoin-Kurs120,192.00 $2.58 %
Im Vordergrund ist ein Stapel Bitcoin-Münzen zu sehen, während im unscharfen Hintergrund ein digitales Finanzdiagramm mit Candlestick- und Liniendiagrammen zu sehen ist, die die neuesten Bitcoin-Kurs-Trends veranschaulichen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie hoch kann Bitcoin noch steigen?
  • Der Bitcoin-Kurs übersteigt erneut die Marke von 120.000 US-Dollar und ist damit nur noch einen Katzensprung von einem neuen Allzeithoch entfernt. Der bisherige Höchststand liegt bei rund 124.500 US-Dollar.
  • Krypto-Trader Byzantine General erklärt auf X: “$BTC ist bei 120.000 US-Dollar angekommen. Ich könnte einen kurzfristigen Rücksetzer bald in Richtung 115.000 US-Dollar sehen, aber an diesem Punkt gibt es nicht wirklich einen Grund mehr, warum es sich nicht letztendlich auf den Bereich bei 124.000 US-Dollar bewegen sollte.”
  • Auch der breite Altcoin-Markt legt währenddessen kräftig zu. Nachdem die Bitcoin-Dominance jüngst wieder angezogen hatte, dürften nun erneut die Rufe nach einer Altcoin-Season lauter werden. Insbesondere wenn Altcoin-ETFs nach Ende des Government Shutdowns an den Start gehen, könnte das Momentum zugunsten der kleineren Kryptowährungen umschlagen.
  • Das Open Interest der BTC-Futures hat mir 32,6 Milliarden US-Dollar derweil ein neues Rekordhoch erreicht. On-Chain-Analyst Skew merkt an, dass sich auch die Short-Positionen auftürmen, was eine Gelegenheit für einen Short-Squeeze schaffen könnte.
  • Auch JPMorgan rief jüngst ein neues Ziel für den Bitcoin-Kurs aus. Möchtest du Bitcoin kaufen, kannst du dies unter anderem bei Bitpanda machen.
Quellen

