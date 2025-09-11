- In einem Experiment wurde erstmals eine Bitcoin-Lightning-Zahlung via Satellitenkommunikation versendet. Möglich wurde der Schritt durch AMSAT-DL, eine Plattform für Satellitenkommunikation. Über sie wurde das Signal der Lightning-Transaktion gesendet, inklusive Live-Monitoring und Bestätigung des Zahlvorgangs.
- Dieser Test zeigt, dass Bitcoin auch in Szenarien ohne stabiles Netz einsatzfähig bleibt. Katastrophengebiete, abgelegene Regionen oder Gebiete ohne Internetabdeckung könnten künftig dennoch Zahlungen empfangen und senden.
- Das Lightning-Netzwerk wurde für schnelle und kostengünstige Mikrozahlungen entwickelt. Mit der erfolgreichen Übertragung ins All beweist es erneut seine Rolle als essenzielles Werkzeug für die globale Adoption von Bitcoin.
- Für Entwickler und Enthusiasten ist dieser Schritt ein Symbol für die Zukunft. Bitcoin wird imaginiert als wirklich grenzenloses Geld, das auch in extremen Bedingungen funktioniert und eines Tages sogar bei interplanetarer Kommunikation genutzt werden könnte.
- Ein weiteres kürzliches Beispiel für diesen Anwendungsfall grenzenloser Kommunikation berichtete diese Woche ein Entwickler von bitchat, einer dezentrale, verschlüsselte Kommunikationsplattform, basierend auf Bitcoin.
- Sie wurde von Twitter-Gründer Jack Dorsey ins Leben gerufen und erst in Indonesien, dann in Nepal explosionsartig heruntergeladen, als die Regierungen beider Länder klassische Kommunikationsplattformen aufgrund von Protesten zensierten oder sperrten.
- Bitchat nutzt ein Bluetooth-Mesh-Netzwerk und kommt völlig ohne zentrale Server, Accounts oder Telefonnummern aus. Damit ermöglicht die App eine Kommunikation, selbst wenn Regierungen klassische Social-Media-Plattformen sperren oder das Internet abschalten.
Quellen
