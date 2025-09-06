App herunterladen
Im Wert von fünf Milliarden US-Dollar Deutschland soll 45.000 Bitcoins aus Movie2K-Beständen übersehen haben

Arkham Intelligence vermutet, dass den Behörden fast die Hälfte der Bitcoins aus dem historischen Kriminalfall entgangen ist.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs110,683.00 $-1.47 %
Ein goldfarbener physischer Bitcoin steht aufrecht zwischen anderen Münzen, mit einem verschwommenen roten, gelben und schwarzen Hintergrund, der an Deutschland erinnert.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Haben deutsche Behörden den Großteil des Bitcoin-Schatzes übersehen?
  • Laut einer neuen Analyse von Arkham Intelligence könnten den deutschen Behörden rund 45.000 Bitcoin entgangen sein, die mit der berüchtigten Piraterie-Plattform Movie2K in Verbindung stehen. Der Bestand hätte heute einen Wert von etwa 5 Milliarden US-Dollar.
  • Im vergangenen Jahr hatte das Landeskriminalamt Sachsen bereits 50.000 Bitcoin von zwei mutmaßlichen Movie2K-Betreibern beschlagnahmt, die größte Krypto-Sicherstellung in der deutschen Kriminalgeschichte. Diese Coins wurden später für im Durchschnitt 58.000 US-Dollar verkauft, was angesichts des heutigen Bitcoin-Kurses als unglücklich gilt.
  • Arkham will nun Hinweise auf eine weitere, bislang unberührte Bitcoin-Stash gefunden haben, verteilt auf rund 100 Wallets. Ob die Ermittler diese nicht entdeckt haben oder keinen Zugriff darauf besitzen, ist noch unklar.
  • Das BKA überwachte die beschlagnahmten Movie2K-Coins, während die Generalstaatsanwaltschaft Dresden als zuständige Behörde über die Verwertung entschied. Ein Teil der damals bewegten Bitcoins soll auf Börsen-Wallets wie Kraken oder Coinbase transferiert worden sein.
  • Sollte sich die Analyse bestätigen, könnten die mutmaßlichen Betreiber von Movie2K nach wie vor Zugriff auf eine der größten privaten Bitcoin-Reserven weltweit haben. Ein Umstand, der neue Fragen zur Arbeit der Ermittlungsbehörden aufwirft.
