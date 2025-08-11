App herunterladen
BTC-ECHO-Umfrage Bitcoin im August: Starker Start in traditionell schwächstem Monat

Bislang gilt der August als historisch schlechter Monat für Bitcoin-Anleger. Doch dieses Jahr könnte sich das Blatt wenden.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs118,750.00 $-2.37 %
Eine physische Bitcoin-Münze wird vor einem unscharfen Hintergrund digitaler Finanzdaten angezeigt, die mit Gold- und Gelbtönen unterlegt sind.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bisher kann sich Bitcoin im August 2025 behaupten
  • Historisch gilt der August als der schwächste Monat für Bitcoin. Seit dem Start der Kryptowährung verzeichnete der Kurs in der Sommerpause im Median ein Minus von rund sieben Prozent.
  • In einer BTC-ECHO-Umfrage mit 3.916 Teilnehmern erwarten 32 Prozent, dass sich dieses Muster 2025 wiederholt. 60 Prozent gehen hingegen davon aus, dass der August in diesem Jahr nicht den Tiefpunkt markiert und vielleicht sogar positiv endet.
  • Nach elf Tagen kann man konstatieren: Vergangene Entwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ereignisse.
  • Denn: Seit dem 1. August ist Bitcoin von 116.000 US-Dollar auf aktuell 121.000 US-Dollar – ein Kursplus von etwa vier Prozent – gestiegen. Das zeigen Daten von Yahoo Finance:
Ein Bitcoin-Preisdiagramm, das einen stetigen Aufwärtstrend vom 4. bis zum 10. August zeigt, mit einem starken Anstieg zum Ende hin auf über 121.000. Die Volumendaten erscheinen unterhalb des Diagramms - im Gegensatz zum August, der als schwächster Monat gilt.
Der Bitcoin-Kurs ist seit dem 1. August um etwa vier Prozent gestiegen I Quelle: Yahoo Finance
  • Man sollte den Tag jedoch nicht vor dem Abend loben – Bitcoin hat im August noch drei Wochen vor sich, in denen viel passieren kann.
Empfohlenes Video
Ist Bitcoin der neue sichere Hafen? 50+ Insider antworten!

Quellen

Das könnte dich auch interessieren