- Historisch gilt der August als der schwächste Monat für Bitcoin. Seit dem Start der Kryptowährung verzeichnete der Kurs in der Sommerpause im Median ein Minus von rund sieben Prozent.
- In einer BTC-ECHO-Umfrage mit 3.916 Teilnehmern erwarten 32 Prozent, dass sich dieses Muster 2025 wiederholt. 60 Prozent gehen hingegen davon aus, dass der August in diesem Jahr nicht den Tiefpunkt markiert und vielleicht sogar positiv endet.
- Nach elf Tagen kann man konstatieren: Vergangene Entwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ereignisse.
- Denn: Seit dem 1. August ist Bitcoin von 116.000 US-Dollar auf aktuell 121.000 US-Dollar – ein Kursplus von etwa vier Prozent – gestiegen. Das zeigen Daten von Yahoo Finance:
- Man sollte den Tag jedoch nicht vor dem Abend loben – Bitcoin hat im August noch drei Wochen vor sich, in denen viel passieren kann.
