BISON wächst zweistellig und knackt die Millionenmarke

- Die Krypto-Handelsplattform BISON hat die Marke von einer Million aktiver Nutzer überschritten und festigt damit ihre Position als einer der führenden Anbieter für Krypto-Trading in Deutschland. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.
- Im Jahresvergleich wuchs die Zahl der aktiven Nutzer um rund 13 Prozent. Besonders in Marktphasen mit neuen Allzeithochs bei Bitcoin verzeichnete die Plattform ein stark erhöhtes Interesse mit bis zu sechsmal mehr Neukunden-Registrierungen als an durchschnittlichen Handelstagen.
- Laut Co-Founder und CEO Dr. Ulli Spankowski zeigt das Wachstum, dass die Nachfrage nach regulierten Krypto-Angeboten aus Deutschland weiter zunimmt und das Thema Kryptowährungen inzwischen fest im Finanzalltag vieler Anleger angekommen ist.
- Aktuell bietet BISON den Handel mit über 50 Kryptowährungen sowie Zugang zu mehr als 2.500 Wertpapieren und richtet sich an Nutzer aus 72 Nationen. Als Teil der Gruppe Börse Stuttgart profitiert BISON von der Infrastruktur und Erfahrung eines etablierten Finanzmarktakteurs mit über 160 Jahren Historie und starkem Fokus auf regulierte digitale Geschäftsmodelle.
- Ein zentrales Differenzierungsmerkmal bleibt die Verwahrung der Kryptowährungen in Deutschland: Die treuhänderische Custody erfolgt über die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, die als erster deutscher Krypto-Verwahrer eine MiCAR-Lizenz der BaFin erhalten hat.
