App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.87 T $
Bitcoin-Kurs108,637.00 $0.09%
Ethereum-Kurs4,410.20 $-0.85%
XRP-Kurs2.80 $-0.86%
Cardano-Kurs0.828343 $0.90%
Solana-Kurs199.47 $-2.01%
Dogecoin-Kurs0.216761 $0.00%
BNB-Kurs855.24 $-0.39%
Polkadot-Kurs3.79 $-0.09%
IOTA-Kurs0.189480 $-1.37%
Official Trump-Kurs8.98 $4.58%
TRON-Kurs0.338563 $-0.88%
Stellar-Kurs0.358359 $-0.08%

Hohe Volatilität, hohe Rendite Anthony Scaramucci: “Bitcoin könnte um 40 Prozent abstürzen”

Der Wall-Street-Veteran prognostiziert einen Bitcoin-Kurs von 500.000 US-Dollar. Warum aber zuerst ein BTC-Crash kommt – und was er Krypto-Anlegern jetzt rät.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin-Kurs108,637.00 $0.09 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann in blauem Anzug und Krawatte gestikuliert mit der Hand, während er auf einer Veranstaltung spricht und ein Ansteckmikrofon trägt.

Beitragsbild: picture alliance

 | Anthony Scaramucci gilt als enthusiastischer Bitcoin-Befürworter
  • Nach einem schwachen Wochenende erobert der Bitcoin-Kurs die 109.000 US-Dollar zurück. Doch laut Anthony Scaramucci, Gründer von SkyBridge Capital, müssen BTC-Investoren in den kommenden Monaten und Jahren weiter mit hoher Volatilität rechnen.
  • Im Gespräch mit Coinage äußert sich der Wall-Street-Veteran zunächst bullish: “Ich gehe davon aus, dass Bitcoin in den nächsten fünf oder sechs Jahren wahrscheinlich einen Wert von 500.000 US-Dollar erreichen wird.”
  • Doch von ruhigem Fahrwasser sollten Krypto-Anleger besser nicht ausgehen. “Könnte es bis dahin zu einer Korrektur von 40 Prozent kommen? Auf jeden Fall. Man muss also darauf vorbereitet sein”, mahnt Scaramucci zur Vorsicht.
  • Seit Jahren gilt der Hedgefonds-Manager als begeisterter Bitcoin-Befürworter. Im Januar veröffentlichte er mit “The Little Book of Bitcoin: What You Need to Know that Wall Street Has Already Figured Out” ein Buch über die Kryptowährung für Neueinsteiger.
  • Seiner Einschätzung nach befindet sich Bitcoin auch 2025 weiterhin in einer Frühphase der Adoption. Doch das Potenzial von BTC noch immer zu unterschätzen, sei der schwerwiegendste Fehler, den ein Investor heute überhaupt machen könne.
  • Wer an den langfristigen Erfolg von Bitcoin glaubt, sollte sich laut Scaramucci keineswegs von kurzfristigen Schwankungen verunsichern lassen: “Wenn Sie ein großartiges Asset haben – und ich glaube, Bitcoin ist ein großartiges Asset –, dann behalten Sie es.”
  • Er selbst habe in seiner 37-Jährigen Wall-Street-Karriere Aktien von Apple, Amazon, Microsoft und Nvidia besessen und diese jeweils viel zu früh verkauft. Aus diesen Fehlentscheidungen sollten Anleger lernen, statt sie mit BTC zu wiederholen.
  • Strategy-Gründer Michael Saylor half als Co-Autor des Bitcoin-Buches von Scaramucci. Warum er jüngst eine noch ambitioniertere BTC-Kursprognose aufstellte, erfahrt ihr in diesem Artikel: “So hoch steigt der Bitcoin-Kurs bis zum Jahr 2045“.
Empfohlenes Video
Die wahre Story: Warum dieser NBA Superstar in Krypto geht

Quelle

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine braune Teddybär-Figur, die den Bitcoin-Bären darstellt, sitzt neben einer großen Bitcoin-Münze mit US-Dollar-Noten im Hintergrund.
Gegen den Kryptomarkt wettenBitcoin-Bären 101: Erfolgreich Profite einfahren, wenn andere verlieren
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Physische Darstellungen verschiedener Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum und Binance Coin, ruhen auf einem digitalen Bildschirm, der die Marktdaten von Krypto-Insider anzeigt - perfekt, um Ihr Altcoin-Portfolio zu präsentieren.
Token vor "gigantischer" Bewertung“Extremes Wachstum”: Auf diese Altcoins setzen professionelle Krypto-Investoren
Filecoin
2.40 $
4.70%
Official Trump
8.98 $
4.58%
KuCoin
14.68 $
1.99%
POL (ex-MATIC)
0.278951 $
1.90%
Story
7.70 $
1.78%
Monero
266.66 $
1.65%
Optimism
0.710071 $
1.18%
Kinetiq Staked HYPE
44.87 $
1.11%
Hyperliquid
44.85 $
1.06%
Cardano
0.828343 $
0.90%
Pi Network
0.347936 $
-9.67%
Bonk
0.000021 $
-4.94%
OKB
167.07 $
-4.50%
Ethena
0.638773 $
-3.97%
Cronos
0.279839 $
-3.95%
Provenance Blockchain
0.025452 $
-2.88%
Aave
311.61 $
-2.87%
Bittensor
313.47 $
-2.81%
Pudgy Penguins
0.028805 $
-2.74%
Artificial Superintelligence Alliance
0.608808 $
-2.39%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren