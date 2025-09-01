- Nach einem schwachen Wochenende erobert der Bitcoin-Kurs die 109.000 US-Dollar zurück. Doch laut Anthony Scaramucci, Gründer von SkyBridge Capital, müssen BTC-Investoren in den kommenden Monaten und Jahren weiter mit hoher Volatilität rechnen.
- Im Gespräch mit Coinage äußert sich der Wall-Street-Veteran zunächst bullish: “Ich gehe davon aus, dass Bitcoin in den nächsten fünf oder sechs Jahren wahrscheinlich einen Wert von 500.000 US-Dollar erreichen wird.”
- Doch von ruhigem Fahrwasser sollten Krypto-Anleger besser nicht ausgehen. “Könnte es bis dahin zu einer Korrektur von 40 Prozent kommen? Auf jeden Fall. Man muss also darauf vorbereitet sein”, mahnt Scaramucci zur Vorsicht.
- Seit Jahren gilt der Hedgefonds-Manager als begeisterter Bitcoin-Befürworter. Im Januar veröffentlichte er mit “The Little Book of Bitcoin: What You Need to Know that Wall Street Has Already Figured Out” ein Buch über die Kryptowährung für Neueinsteiger.
- Seiner Einschätzung nach befindet sich Bitcoin auch 2025 weiterhin in einer Frühphase der Adoption. Doch das Potenzial von BTC noch immer zu unterschätzen, sei der schwerwiegendste Fehler, den ein Investor heute überhaupt machen könne.
- Wer an den langfristigen Erfolg von Bitcoin glaubt, sollte sich laut Scaramucci keineswegs von kurzfristigen Schwankungen verunsichern lassen: “Wenn Sie ein großartiges Asset haben – und ich glaube, Bitcoin ist ein großartiges Asset –, dann behalten Sie es.”
- Er selbst habe in seiner 37-Jährigen Wall-Street-Karriere Aktien von Apple, Amazon, Microsoft und Nvidia besessen und diese jeweils viel zu früh verkauft. Aus diesen Fehlentscheidungen sollten Anleger lernen, statt sie mit BTC zu wiederholen.
- Strategy-Gründer Michael Saylor half als Co-Autor des Bitcoin-Buches von Scaramucci. Warum er jüngst eine noch ambitioniertere BTC-Kursprognose aufstellte, erfahrt ihr in diesem Artikel: “So hoch steigt der Bitcoin-Kurs bis zum Jahr 2045“.
Empfohlenes Video
Die wahre Story: Warum dieser NBA Superstar in Krypto geht
Quelle
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren