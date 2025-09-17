- Schon heute ist Forward Industries die größte Solana-Treasury-Firma, aber offenbar will man den Vorsprung weiter ausbauen. Laut einer Pressemitteilung plant Forward durch eine Aktienemission bis zu 4 Milliarden US-Dollar für SOL-Käufe einzusammeln.
- Zum Vergleich: Für diese enorme Summe könnte man alternativ etwa 35.000 BTC kaufen und wäre damit hinter Twenty One Capital von Jack Mallers und vor der Bitcoin Standard Treasury Company von Adam Back der viertgrößte (!) Corporate BTC Holder.
- “Durch dieses Angebot erhält Forward Industries einen flexiblen und effizienten Mechanismus zur Beschaffung und methodischen Einsatz von Kapital zur Unterstützung unserer Solana-Treasury-Strategie”, erklärt Kyle Samani, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Forward Industries.
- Nach den ersten Käufen von rund 6,8 Millionen Solana im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar plane Forward nun, die “Bilanz zu stärken und Wachstumsinitiativen im Einklang mit unserer langfristigen Vision zu verfolgen”.
- Im Moment des Schreibens handelt Solana bei 233 US-Dollar, was einen Kursverlust von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vortag bedeutet. Gegenüber der Vorwoche konnte der SOL-Kurs allerdings um 4,5 Prozent zulegen und ließ damit sowohl BTC als auch ETH hinter sich zurück.
- Sollte das Unternehmen alle Aktien wie geplant verkaufen und den Erlös anschließend für den Erwerb von Solana verwenden, könnte es die Gesamtbestände der SOL-Strategiefirmen mehr als verdoppeln. Derzeit halten diese insgesamt 13,3 Millionen SOL im Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar.
- Die Forward-Aktionäre zeigen sich zunächst wenig begeistert, weil die Emission neuer Anteile eine Kapitalverwässerung mit sich bringt. Aktuell steht die FORD-Aktie bei 33 US-Dollar, ein Kursrückgang von 11 Prozent innerhalb eines Tages.
Empfohlenes Video
Fed-Entscheid: Warum diese Solana-Coins jetzt profitieren können!
Quellen
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren