- Mit Galaxy Digital, Multicoin Capital und Jump Crypto sollen hochrangige Namen der Krypto-Branche daran arbeiten, eine SOL-Treasury-Unternehmung ins Leben zu rufen und 1 Milliarde US-Dollar für den Kauf von Solana einzusammeln.
- In einem Bericht von Bloomberg, der sich auf anonyme Quellen beruft, hieß es am Montag, dass die drei Unternehmen versuchen, die größte SOL-Reserve zu bilden. Zudem sollen sie Cantor Fitzgerald als federführende Bank beauftragt haben.
- Der Plan sieht angeblich die Übernahme eines börsennotierten Unternehmens vor, um ein Solana-Treasury-Unternehmen zu gründen. Bloomberg zufolge hat die Solana Foundation die Bemühungen der drei Unternehmen unterstützt und befürwortet den Schritt.
- Eine SOL-Reserve von 1 Milliarde US-Dollar würde die anderen Player klar in den Schatten stellen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gehört die größte Solana-Reserve Upexi mit mehr als 2 Millionen SOL, welche aktuell einem Wert von etwa 400 Millionen US-Dollar entsprechen. Mit DeFi Development Corporation besitzt der Zweitplatzierte 1,29 Millionen SOL im Wert von rund 240 Millionen US-Dollar.
- Der Bitcoin-Miner Bit Mining kündigte ebenfalls eine strategische Umstellung auf Solana an. Am 10. Juli teilte das Unternehmen mit, dass es plane, zwischen 200 und 300 Millionen US-Dollar für den Aufbau einer Solana-Reserve aufzubringen.
- Sollte sich das Vorhaben der drei Krypto-Schwergewichte also bewahrheiten, dürfte dies für eine stark steigende SOL-Nachfrage sorgen.
- Insbesondere Galaxy-Digital-CEO Mike Novogratz und Krypto-VC Kyle Samani von Multicoin Capital könnten dabei als charismatische Fürsprecher fungieren und das öffentliche Interesse auf sich ziehen.
- Solana schnellte gestern auf über 212 US-Dollar in die Höhe, musste jedoch rasch wieder einen Rücksetzer auf rund 198 US-Dollar hinnehmen. Diese Kursmarken sind jetzt wichtig.
