Die Zcash-Kursrallye kam kurz zum Erliegen, aber könnte nun erneut Fahrt aufnehmen. Welche ZEC-Chartmarken für Anleger jetzt entscheidend werden.

ZCash-Prognose: Setzt der ZEC-Kurs zum nächsten Höhenflug an?

ZCash-Prognose: Setzt der ZEC-Kurs zum nächsten Höhenflug an?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Zcash zeigt sich als stabiler Altcoin während der Krypto-Konsolidierung. â³

Der neue Grayscale Zcash Spot ETF hat in kurzer Zeit 179 Millionen US-Dollar angezogen. â³

Der ZEC-Kurs bewegt sich aktuell in einer volatilen Konsolidierungsphase. â³

Prognosen deuten auf verschiedene Szenarien für den Zcash-Kurs hin. â³

Der Privacy Coin Zcash bewährt sich auch während der derzeitigen Krypto-Konsolidierung als einer der auffälligsten Altcoins. Zusätzlichen Rückenwind liefert der neue Grayscale Zcash Spot ETF, denn seit dem Start vor weniger als zwei Wochen flossen rund 179 Millionen US-Dollar in das Produkt, das damit beim Wachstum der Nettovermögenswerte zu den stärksten ETPs überhaupt zählt. Zeitweise kletterte der ZEC-Kurs zuletzt über 1.200 US-Dollar und liegt seit Jahresbeginn trotz Bärenmarkt rund 125 Prozent im Plus.

Das starke Momentum macht Zcash derzeit besonders für risiko-affine Anleger interessant. Nach der jüngsten Rallye stellt sich allerdings zunehmend die Frage, wie viel Aufwärtspotenzial kurzfristig noch vorhanden ist und wo bei einer Korrektur die wichtigsten Auffangzonen liegen. Ein Blick auf die wichtigsten Chartmarken verrät, welches Szenario nun am wahrscheinlichsten ist.

Zcash-Kurs in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der Zcash-Kurs zwischen einem Hoch von 1.165,77 US-Dollar und einem Tief von 1.121,01 US-Dollar, gemessen an den letzten drei Kerzen. Zuletzt schloss ZEC bei 1.155,14 US-Dollar und damit leicht unter dem Vortagesschluss von 1.164,87 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf 19,5 Milliarden US-Dollar.

Damit notiert der Kurs knapp oberhalb des EMA-20 bei 1.155,12 US-Dollar und befindet sich nach dem Anstieg seit Anfang September vorerst in einer Seitwärtskonsolidierung. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 1.121,01 und 1.065,18 US-Dollar. Auf der Oberseite warten bei 1.157,29 US-Dollar intraday sowie bei 1.296,02 US-Dollar am jüngsten Hoch beziehungsweise Fibonacci-Level die nächsten Widerstände. Solange ZEC rund um den EMA konsolidiert, bleibt das Marktbild neutral bis leicht bullisch.

Auch beim Momentum zeigt sich derzeit ein konstruktives, aber nicht mehr ganz so dynamisches Bild. Der RSI steht bei 61,4 und signalisiert damit moderaten Kaufdruck, ohne bereits in den überkauften Bereich vorzudringen. Zugleich zeigt das Histogramm eine nachlassende Beschleunigung gegenüber dem Ausbruch Anfang September. Die kurzfristige Aufwärtsdynamik hat sich somit zuletzt etwas abgeschwächt.

Mit einer Bollinger-Bänder-Breite von rund 246,72 US-Dollar bleiben die Schwankungen erhöht, bewegen sich jedoch noch nicht in einem extremen Bereich. Zcash befindet sich damit in einer volatilen Konsolidierungsphase, in der die Unsicherheit vorerst erhöht bleibt. Das gilt insbesondere, solange sich der Kurs innerhalb der Spanne zwischen 1.121,01 und 1.157,29 US-Dollar bewegt.

Kurzfristige Zcash-Kursprognose

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral mit leicht bullischer Tendenz. Der Zcash-Kurs hält sich knapp oberhalb des EMA-20, zugleich hat das Momentum zuletzt etwas nachgelassen. Auch die weiterhin erhöhte Volatilität spricht dafür, dass sich ZEC zunächst in einer Konsolidierungsphase befindet.

Auf der Unterseite liegen die nächsten Unterstützungen bei 1.121,01 und 1.065,18 US-Dollar, während bei 1.157,29 und 1.296,02 US-Dollar die relevanten Widerstände warten. Gelingt ein nachhaltiger Schlusskurs oberhalb von 1.157,29 US-Dollar, könnte das Momentum wieder anziehen und den Weg in Richtung 1.296,02 US-Dollar freimachen. Fällt ZEC dagegen unter 1.121,01 US-Dollar, würde sich das Abwärtsrisiko bis zur nächsten Unterstützung bei 1.065,18 US-Dollar erhöhen.

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Neutrales Szenario – 40 Prozent Wahrscheinlichkeit

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent erscheint kurzfristig eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung am wahrscheinlichsten. In diesem Fall würde sich der Zcash-Kurs weiter grob zwischen 1.121,01 und 1.250 US-Dollar bewegen. Entscheidend bleibt dabei der EMA-20 bei 1.155,12 US-Dollar. Hält sich ZEC in dessen Umfeld und stabilisiert sich der RSI zwischen 50 und 65, ohne dass das Handelsvolumen deutlich anzieht, spricht vieles für eine anhaltende Konsolidierung. Erst ein Bruch der Unterstützung bei 1.065,18 US-Dollar würde dieses Szenario klar infrage stellen.

Bullishes Szenario – 35 Prozent Wahrscheinlichkeit

Für das bullishe Szenario veranschlagen wir eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent. Dafür müsste Zcash zunächst den kurzfristigen Widerstand bei 1.157,29 US-Dollar nachhaltig überwinden. Steigt der RSI zugleich über 65 und nimmt das Handelsvolumen an positiven Handelstagen zu, könnte sich die Aufwärtsdynamik wieder beschleunigen. Als nächste Zielmarke käme dann das Fibonacci-Hoch bei 1.296,02 US-Dollar in den Blick. Darüber wäre eine Ausweitung der Bewegung in den Bereich zwischen 1.250 und 1.500 US-Dollar möglich. Unterhalb von 1.121,01 US-Dollar wäre dieses Szenario vorerst hinfällig.

Bearishes Szenario – 25 Prozent Wahrscheinlichkeit

Das bearishe Szenario bleibt mit 25 Prozent derzeit die weniger wahrscheinliche Variante. Kritisch würde es insbesondere bei einem Bruch der Marke von 1.121,01 US-Dollar. Fällt zugleich der RSI unter 50 und nimmt das Verkaufsvolumen zu, könnte sich der Abwärtsdruck deutlich verstärken. In diesem Fall rückt zunächst die Unterstützung bei 1.065,18 US-Dollar in den Fokus. Kann auch sie nicht gehalten werden, wäre eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich um 900 US-Dollar denkbar. Ein Anstieg über 1.296,02 US-Dollar würde dieses Szenario hingegen klar entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.