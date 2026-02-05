Zcash im Sinkflug: Platzt jetzt die Privacy-Blase?

Zcash rauscht von 700 US-Dollar auf unter 230 US-Dollar ab. Wie viel tiefer kann der Hype-Coin der vergangenen Wochen jetzt noch fallen?

Auch der Privacy-Coin Zcash bleibt von dem aktuellen Blutbad am Krypto-Markt nicht verschont. Während neben US-Technologiewerten insbesondere Bitcoin und Co. abrauschen, bleibt von dem Privacy-Narrativ, das ZEC im vergangenen Herbst zu neuen Höchstständen getrieben hatte, nicht mehr viel übrig. Für langfristig orientierte Anleger könnten sich hierbei jedoch womöglich attraktive Einstiegschancen bieten. Diese Kursmarken sind jetzt entscheidend.

ZEC in der technischen Analyse

In den letzten zwölf bis vierundzwanzig Stunden pendelte der Kurs zwischen 270,22 US-Dollar, was dem Hoch der letzten sechs Kerzen entspricht, und 216,29 US-Dollar, was dem Tief entspricht. Die jüngste Vierstundenkerze schloss bei 222,89 US-Dollar. Auf Tagesbasis liegt der Kurs damit deutlich unter dem Schlusskurs des Vortages von 266,14 US-Dollar und zeigt innerhalb von vierundzwanzig Stunden einen deutlichen Wertverlust. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 3,6 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert deutlich unter dem gleitenden exponentiellen Durchschnitt der letzten zwanzig Perioden, der bei 268,81 US-Dollar liegt. Die Abfolge tieferer Hochs und tieferer Tiefs bestätigt eine kurzfristige Schwäche. Eine naheliegende Unterstützung liegt am Tagestief bei 216,29 US-Dollar. Unmittelbare Widerstände liegen bei 251,84 US-Dollar, was dem letzten Range Bounce entspricht, sowie am gleitenden exponentiellen Durchschnitt der letzten zwanzig Perioden bei 268,81 US-Dollar. Solange der Kurs unter diesem gleitenden Durchschnitt bleibt, bleibt die Marktlage klar bärisch.

Der Relative-Stärke-Index liegt bei 27,60 und damit im überverkauften Bereich. Das Histogramm weist auf eine anhaltend negative Beschleunigung hin, was den bestehenden Abwärtsdruck bestätigt. Die Bollinger-Bänder weisen eine Bandbreite von rund 84,05 US-Dollar auf, was auf erhöhte Schwankungen hindeutet. Der Markt befindet sich in einer Abwärtsphase unter dem gleitenden exponentiellen Durchschnitt der letzten zwanzig Perioden, was das kurzfristige Risiko erhöht.

Kursprognose für Zcash

Die kurzfristige Prognose für Zcash am 05.02.2026 ist neutral bis leicht bärisch. Der Kurs notiert unter dem gleitenden exponentiellen Durchschnitt der letzten zwanzig Perioden. Eine wichtige Unterstützung liegt bei 216,29 US-Dollar, und eine weitere psychologisch relevante Schwelle liegt bei rund 200,00 US-Dollar. Widerstände liegen bei 251,84 US-Dollar sowie bei 268,81 US-Dollar, was dem gleitenden exponentiellen Durchschnitt der letzten zwanzig Perioden entspricht. Ein nachhaltiger Ausbruch über 270,00 US-Dollar würde kurzfristig für Entspannung sorgen und den Weg in Richtung 314,94 US-Dollar öffnen, was dem oberen Bollinger-Band entspricht. Ein Bruch unter 216,29 US-Dollar dürfte die Volatilität weiter anheizen und Kursziele in Richtung 150,00 bis 180,00 US-Dollar wahrscheinlicher machen.

Möchtest du Zcash oder andere Kryptowährungen kaufen, kannst du dies unter anderem bei Coinbase machen. Aktuell erhältst du dort 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn du Kryptowährungen im Wert von mindestens 30 Euro kaufst.

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mithilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Empfohlenes Video Die Wahrheit über Bitcoin als Investment.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden