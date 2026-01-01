Der Privacy Coin Zcash steigt binnen einer Woche um 18 Prozent und knackt die 520 US-Dollar. Diese Kursmarken werden nun entscheidend.

ZCash im Angriffsmodus: Wie hoch kann der ZEC-Kurs jetzt steigen?

Mit einer Rendite von mehr als 800 Prozent im Handelsjahr 2025 feierte der Privacy Coin Zcash (ZEC) ein beeindruckendes Comeback. Das Krypto-Projekt bietet Nutzern einen funktionalen Datenschutz und die Möglichkeit, durch selektive Offenlegung von Informationen Compliance zu erreichen. Nach einer Mitte November einsetzenden Schwächephase meldet sich nun auch der ZEC-Kurs wieder zurück: Ein 18-prozentiger Kursanstieg auf Wochensicht katapultiert Zcash noch vor Monero an die Spitze der Privacy Coins und lässt Anleger auf ein weiteres Jahreshoch hoffen. Die psychologisch wichtige Marke von 500 US-Dollar konnte ZEC schon zwischen den Jahren zurückerobern. Welche Kursmarken jetzt entscheidend werden, verrät euch die charttechnische Situation

Zcash in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Zcash‑Kurs zwischen 507,00 USD (Low) und 537,36 USD (High) basierend auf den letzten vier 4‑Std.-Kerzen. Auf Tagesbasis liegt der Kurs aktuell bei 523,60 USD, was einem Anstieg von 18,46 USD (+3,65 Prozent) gegenüber dem Vortag (505,14 USD) entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 8.614.590.000 USD und gibt Kontext zum Marktwert des Coins im Jahr 2026.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA‑20 (519,97 USD) und bildet seit dem Rebound Ende Dezember eine Sequenz höherer Hochs und höheren Tiefs. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 519,97 USD (EMA‑20) und 505,14 USD (Tagesclose); Widerstände bei 537,36 USD (24h‑High) und 560,00 USD (Fibonacci‑Ziel). Solange der Kurs über dem EMA‑20 verbleibt, ist die Marktlage technisch bullish.

Der RSI liegt bei etwa 61,5 und signalisiert robustes Kaufmomentum ohne klare Überkauftheit. Das MACD‑Histogramm zeigt positive, aber leicht nachlassende Beschleunigung. Die Bollinger‑Bänder weisen eine Breite von rund 44,86 USD auf (Oberband 548,98 USD / Unterband 504,11 USD), was erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen bedeutet. Der Markt befindet sich in einer angespannten Trendphase mit steigender Volatilität.

Kurzfristige ZEC-Kursprognose

Kurzfristig bleibt die Prognose für Zcash leicht bullish: Kurs oberhalb EMA‑20, Momentum intakt. Unterstützungen liegen bei 519,97 USD (EMA‑20) und 505,14 USD; Widerstände bei 537,36 USD und 560,00 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über 560,00 USD würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen, ein klarer Bruch unter 505,14 USD würde hingegen Gewinnmitnahmen und stärkere Korrekturwahrscheinlichkeit auslösen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.