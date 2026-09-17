Der Privacy Coin Zcash kennt derzeit kein Halten und versetzt Krypto-Anleger ins Staunen. Diese ZEC-Chartmarken werden jetzt entscheidend.

Zcash entfesselt: Nimmt der ZEC-Kurs jetzt auch die 1.400-Dollarmarke?

Zcash entfesselt: Nimmt der ZEC-Kurs jetzt auch die 1.400-Dollarmarke?

Zcash ist momentan einer der spannendsten Altcoins am Krypto-Markt. Der ZEC-Kurs stieg zuletzt bis knapp an die Marke von 1.400 US-Dollar und liegt seit Jahresbeginn fast 170 Prozent im Plus. Unterstützt wird die Rallye von starkem Handelsvolumen, wachsendem Interesse am Privacy-Narrativ und einem Short Squeeze, der binnen 24 Stunden Liquidationen von mehr als 56 Millionen US-Dollar auslöste. Nach dem Sprung in den vierstelligen Bereich wird nun entscheidend, ob Zcash weiteres Kurspotenzial freisetzen kann oder vorerst eine Verschnaufpause ansteht. Diese technische Analyse zeigt, welche Chartmarken für Anleger jetzt besonders relevant sind.

ZCash-Kurs in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der Zcash-Kurs zwischen einem Hoch von 1.399,00 US-Dollar und einem Tief von 1.327,10 US-Dollar, gemessen an den letzten drei Kerzen. Der jüngste Schlusskurs liegt bei 1.331,46 US-Dollar und damit unter dem Vortagesschluss von 1.380,81 US-Dollar. Kurzfristig hat ZEC damit einen Teil seiner vorherigen Gewinne wieder abgegeben. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf rund 22,65 Milliarden US-Dollar und unterstreicht die inzwischen beachtliche Größe des Privacy Coins.

Am übergeordneten Bild ändert die jüngste Korrektur zunächst wenig. Zcash notiert weiterhin deutlich oberhalb des EMA-20 bei 1.234,59 US-Dollar und bildet eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs. Die Aufwärtsstruktur bleibt damit intakt. Als kurzfristige Unterstützungen dienen der EMA-20 sowie das jüngste Swing-Low bei 1.230,22 US-Dollar. Auf der Oberseite wartet mit dem Intraday-Hoch bei 1.399,00 US-Dollar der nächste unmittelbare Widerstand. Insgesamt bleibt das Chartbild bullish.

Auch das Momentum spricht bislang nicht gegen eine Fortsetzung der Rallye. Der RSI auf 14-Tage-Basis liegt bei rund 68,25 Punkten und damit knapp unterhalb des klassisch überkauften Bereichs. Zugleich zeigt das Histogramm gegenüber den vorherigen Kerzen eine positive Beschleunigung. Das deutet darauf hin, dass das Kaufinteresse trotz der kurzfristigen Abkühlung weiterhin vorhanden ist.

Mit der starken Kursbewegung hat allerdings auch die Schwankungsintensität deutlich zugenommen. Die Bollinger-Band-Breite beträgt derzeit rund 353,63 US-Dollar. Das obere Band verläuft bei 1.380,18 US-Dollar, das untere bei 1.026,55 US-Dollar. Die zuletzt weiter auseinanderlaufenden Bänder zeigen, dass die Volatilität in den vergangenen Sessions deutlich gestiegen ist. Damit bleiben neben weiteren Kurschancen auch kräftige kurzfristige Rücksetzer jederzeit möglich.

Kurzfristige ZEC-Kursprognose

Kurzfristig bleibt die Prognose bullish, solange sich der Zcash-Kurs oberhalb des EMA-20 bei 1.234,59 US-Dollar behauptet. Dort verläuft zugleich eine wichtige Unterstützungszone, die durch das jüngste Swing-Low bei 1.230,22 US-Dollar zusätzlich verstärkt wird. Auf der Oberseite wartet zunächst der Bereich um 1.385,65 US-Dollar, ehe das Intraday-Hoch bei 1.399,00 US-Dollar in den Fokus rückt. Gelingt ZEC ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke, könnte neues Kaufinteresse die Rallye weiter antreiben. Ein Rückfall unter 1.230,22 US-Dollar würde das kurzfristige Chartbild dagegen eintrüben und das Risiko einer stärkeren Korrektur erhöhen.

Neutrales Szenario – 45 Prozent Wahrscheinlichkeit

Im neutralen Szenario bewegt sich Zcash zunächst weiter in einer Spanne zwischen 1.230,22 und 1.399 US-Dollar. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Kurs oberhalb des EMA-20 bei 1.234,59 US-Dollar hält und der RSI im Bereich zwischen etwa 55 und 70 verharrt. Stabilisiert sich zugleich die zuletzt stark gestiegene Bollinger-Band-Breite, würde das für eine Konsolidierung auf hohem Niveau sprechen. Unterhalb von 1.220 US-Dollar wäre dieses Szenario hinfällig.

Bullishes Szenario – 35 Prozent Wahrscheinlichkeit

Setzt sich die Aufwärtsbewegung fort, könnte ZEC zunächst in den Bereich zwischen 1.399 und 1.500 US-Dollar vorstoßen. Als wichtigster Trigger gilt ein nachhaltiger Tagesschluss oberhalb von 1.399 US-Dollar. Steigt der RSI zugleich über 70 und zieht das Handelsvolumen gegenüber den vorherigen Vier-Stunden-Kerzen an, würde sich das bullishe Momentum zusätzlich bestätigen. Ein Rückfall unter 1.290 US-Dollar würde dieses Szenario dagegen deutlich abschwächen.

Bärisches Szenario – 20 Prozent Wahrscheinlichkeit

Bricht Zcash dagegen unter das jüngste Swing-Low bei 1.230,22 US-Dollar, könnte sich die Korrektur spürbar ausweiten. In diesem Fall rücken zunächst das Bollinger-Unterband bei 1.026,55 US-Dollar und das Fibonacci-Level bei rund 1.021,49 US-Dollar in den Fokus. Bei zunehmendem Verkaufsvolumen und einem RSI unter 50 wäre anschließend sogar ein Rückgang bis in Richtung 900 US-Dollar denkbar. Oberhalb von 1.350 US-Dollar wäre dieses bärische Szenario vorerst invalidiert.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.