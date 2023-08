Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

KI hat enormes Hype-Potenzial, da sie transformative Veränderungen in vielen Branchen ermöglicht. Dies zeigte nicht zuletzt der Siegeszug von ChatGPT. In der Krypto-Welt kann KI beispielsweise automatisierte Handelsstrategien, intelligente Analysen und verbesserte Sicherheitsmaßnahmen ermöglichen. Die KI kann auch zur Vorhersage von Markttrends eingesetzt werden, was das Interesse der Investoren anzieht.

Jeder würde wohl gerne das Trading profitabler und vorhersehbarer gestalten, obgleich die KI eine assistierende Funktion bekommt. yPredict möchte nun die Potenziale der Künstlichen Intelligenz ausschöpfen und Vorteile für private Händler kreieren. Dies könnte ein Hype-Thema sein – schließlich behält das Trading an den Finanzmärkten für viele Menschen einen Reiz.

Das steckt hinter dem AI Coin yPredict

yPredict.ai ist ein innovatives Ökosystem aus KI/ML-Spezialisten, Finanzexperten und Händlern. Die Plattform bietet leistungsstarke Analysetools und Einblicke in die Finanzmärkte durch fortschrittliche Prognosemethoden, die auf alternativen Daten beruhen. In einer Welt, in der Finanzmärkte durch sich ständig weiterentwickelnde Algorithmen und automatisierte Handelsstrategien immer schwerer vorhersehbar werden, bietet yPredict.ai eine moderne Lösung.

Die Plattform ermöglicht es Experten, ihre eigenen Prognosemodelle als monatlichen Abonnementservice anzubieten. So können diese Experten ihre Fähigkeiten nutzen und einen Service auf einem Marktplatz anbieten, ohne sich selbst um den Handel kümmern zu müssen. Damit schließt yPredict.ai die Lücke zwischen Datenwissenschaft und Handelsentscheidungen und bietet Händlern eine fundierte, datengestützte Basis für ihre Entscheidungen, die durch viele weitere Features abgerundet wird.

AI Coin geht einen Schritt weiter: 100 Chartmuster, Sentiment- & Indikator-Analyse

yPredict möchte als KI-gestützte Plattform für Handelsanalysen und Marktprognosen dabei einen Schritt weiter gehen als der auf sich allein gestellte menschliche Trader. So soll es eine automatisierte Erkennung von über 100 Chartmustern geben, was für den menschlichen Händler kaum zu bewerkstelligen scheint. Immer wenn ein neues Chartmuster entsteht, gibt es einen automatischen Alarm – inklusive Zuverlässigkeitsscore, der die Wahrscheinlichkeit des Szenarios einzustufen versucht.

Die Sentiment-Analyse untersucht eine vielfältige Masse an News und Social-Media-Beiträgen, um die Stimmung rund um einen Vermögenswert zu analysieren. Zugleich wird es auch noch eine Indikator- und Transaktionsanalyse auf der Plattform geben, um den Tradern bestmögliche Unterstützung in den mitunter schwierigen Gefilden des Kryptomarkts zu bieten.

AI Coin YPRED: Tiefer Nutzen im neuen KI-Ökosystem

Der YPRED Token, den Anleger im August 2023 im viralen Presale kaufen können, der schon über 3,5 Millionen $ einsammelte, erhält einen vielfältigen Nutzen im neuen Ökosystem. Die YPRED-Halter bekommen zunächst freien Zugang zur Analyse-Plattform von yPredict, um datenbasierte Insights und Metriken für die eigenen Handelsentscheidungen zu nutzen – insoweit werden Besitzer von YPRED privilegiert und müssen nicht die Gebühren bezahlen. Zugleich wird YPRED das Zahlungsmittel, um Abonnements auf dem yPredict-Marktplatz zu erwerben, auf welchem Entwickler ihre KI-Prognosemodelle anbieten können. Via Staking können die Teilnehmer Rewards verdienen und erhalten Anreize für Abstimmungen auf dem Marktplatz.

Schon früh beschäftigten sich auch Krypto-Youtuber mit diesen Facetten und hoben insbesondere auch den Nutzen des AI Coins hervor.

Fairer Presale & 20 % Buchgewinne

Ein fairer Presale ist entscheidend, um Vertrauen in ein Projekt aufzubauen. Indem ein hoher Anteil der Token für die Community reserviert wird, fördert man die dezentrale Verteilung der Token und verhindert eine übermäßige Zentralisierung in den Händen weniger Investoren. Dies stärkt die Interessen der Gemeinschaft und fördert langfristige Unterstützung. Ein gerechter Presale schafft eine solide Grundlage für den Erfolg eines Projekts und gibt allen Teilnehmern eine faire Chance, an diesem teilzunehmen und vom potenziellen Wachstum des Projekts zu profitieren. Mit einem Token-Anteil von 80 % für die Community ist der Presale fair konzipiert und ein Insider-Dump ist hier nicht zu befürchten. Die Community ist primär am neuen AI Coin beteiligt.

Attraktiv scheinen auch die Kursgewinne im Presale – denn hier können Anleger weiterhin Buchgewinne vor dem öffentlichen Handelsstart aufbauen, wenn sie aktuell den nativen YPRED Token nach eigenständiger Analyse erwerben. Da der Preis beim ICO von 0,10 auf 0,12 $ steigen wird, sind 20 % Buchgewinne weiterhin möglich.

Abschließend sollten Anleger dann selbst die Frage beantworten, welchen Erfolg sie yPredict zutrauen. Das vielseitige Konzept, der reale Usecase, ein virales Hype-Thema und der faire Presale können dann in einen Investmentcase einfließen.

