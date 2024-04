XTB: So profitierst du vom Hype, ohne echte Kryptos zu halten

Die Risiken, denen du dich durch das Halten von Kryptowährungen aussetzt, sind vielzählig. Seien es Marktschwankungen, Selbstverwaltung, Smart-Contract-Risiken oder Hacks – kein Trader ist vor ihnen sicher. Deshalb greifen viele Trader zu CFDs (Differenzkontrakte). Diese können bei Online-Brokern wie XTB gehandelt werden und ermöglichen dir, deine bevorzugten Kryptowährungen zu handeln, ohne diese selbst halten zu müssen. Darüber hinaus kannst du durch Short-Selling auch auf fallende Kurse setzen, was vor allem bei hoher Volatilität besonders interessant ist.

Doch was sind CFDs eigentlich? CFD steht für Contract of Difference. Diese ermöglichen es dir, auf die Preise von Kryptos und anderen Assets zu setzen, ohne den zugrundeliegenden Vermögenswert wirklich halten müssen. Auf diese Weise kannst du durch Long- und Short-Selling und den Handel mit Leverage (Hebelwirkung) jede Marktphase perfekt ausnutzen.

Dabei eignen sich CFDs vor allem für diejenigen, die ein schnelles Handelsumfeld und hohe mögliche Renditen suchen. Es bleibt dabei anzumerken, dass Risiken (vor allem in Bezug auf Leverage und Marktschwankungen) nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Der Hebeleffekt bei den Hebelprodukten multipliziert eben beides: mögliche Gewinne wie mögliche Verluste. Beispiel: 10 oder 20 % Gewinn an einem einzigen Handelstag sind durchaus möglich, aber eben auch 10 oder 20 % Verlust. Als Anfänger solltest du deshalb vorsichtig starten und mit kleinen, überschaubaren Transaktionen beginnen, die dein frei verfügbares Kapital nicht übersteigen.

Dabei besitzen Differenzkontrakte einige entscheidende Vorteile, die sie für Trader attraktiv machen. Durch führende Broker wie XTB bekommst du Zugang zu globalen Märkten, darunter Aktien, ETFs, Forex, Rohstoffe, Indizes und natürlich Kryptowährungen. Diese kannst du durch ein einziges Konto handeln, ohne dass die Kontrakte ein Verfallsdatum haben.

XTB: Der Marktführer für Differenzkontrakte, CFDs

Durch die Differenzkontrakte von XTB handelst du Aktien, ETFs, Forex, Rohstoffe, Indizes und Kryptos, ohne die unterliegenden Vermögenswerte zu halten. Das Ganze ist über ein einziges Konto möglich, wobei du dieses über die professionelle Trading-App am Desktop managen kannst und dabei auf die besten Tools zurückgreifst.

Die Technologie von XTB ermöglicht dir eine verlässliche und ultraschnelle Orderausführung – jederzeit. Dabei ist die professionelle Handelsplattform xStation für Windows und Mac verfügbar und kinderleicht und intuitiv zu bedienen. Die mobilen Apps ermöglichen dir den Handel von überall aus und arbeiten völlig synchron zur Desktopversion.

Egal welche Ziele du hast und wie lang dein Anlagehorizont ist, die Sparpläne von XTB sind für automatisches Ansparen in ETFs geschaffen und flexibel anzuwenden. So investierst du bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 EUR gebührenfrei. Die kinderleichte Handhabung per App erlaubt dir, deinen Sparplan innerhalb kürzester Zeit und bereits ab 15 EUR zu erstellen.

Darüber hinaus verdienst du automatisch Zinsen auf dein nicht investiertes Kapital. So erhältst du 4,20 % an jährlichen Zinsen in den ersten 90 Tagen nach deiner Eröffnung des Kontos. Nach diesen 90 Tagen sind es satte 2 %. Interesse geweckt? Dann eröffne noch heute dein Handelskonto mit XTB.

Kundenservice und Sicherheit an erster Stelle

Der führende Broker für CFD existiert bereits seit dem Jahr 2002 und ist weltweit vertreten. Dabei wird das Unternehmen von den größten Aufsichtsbehörden der Welt überwacht, darunter FCA, KNF, CySEC, BaFin (deutsche Zweigniederlassung) und FSC. Nicht zuletzt aus diesem Grund vertrauen mittlerweile mehr als eine Million Kunden weltweit auf den hervorragenden Service.

So setzt XTB auch im Bereich des Kundenservice höchste Industriestandards. Der globale Kundendienst von XTB steht dir rund um die Uhr an 5 Tagen die Woche zur Verfügung und unterstützt dich bei allen vorstellbaren Anliegen. Der deutschsprachige Kundenservice, der direkt in der Zweigniederlassung in Berlin ansässig ist, ist werktags von 9 bis 18 Uhr für dich erreichbar.

Erhalte darüber hinaus alle wichtigen Finanznachrichten in deutscher Sprache direkt in der Handelsplattform und der App. Erlebe den Unterschied, den die Technologie von XTB jedem Trader und Investor bietet. Schließe dich noch einer Million Investoren weltweit an und eröffne dein Konto bei XTB.

Disclaimer: CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Du solltest überlegen, ob du verstehst, wie CFDs funktionieren und ob du es dir leisten kannst, das hohe Risiko einzugehen, Geld zu verlieren.”

