Der Memecoin XRP20, der keine Verbindung zum Original aufweist, konnte in wenigen Tagen den 1,5 Millionen US-Dollar Meilenstein erreichen.

Die Nachfrage im Presale gewährt erste Einblicke, ob eine neue Kryptowährung grundsätzlich Anklang findet. In wenigen Tagen konnte XRP20 nun über 1,5 Millionen $ einsammeln. Die anvisierte Softcap von 1,85 Millionen $ dürfte damit zeitnah erreicht werden. Ein XRP20 Token kostet 0,000092 $ im Vorverkauf. Preisanhebungen gibt es nicht, sodass jeder Investor zum gleichen Preis fair in XRP20 investieren kann, sofern die eigenständige Due Diligence einen fundierten Investmentcase zutage fördert.

Was ist XRP20?

XRP20 wurde in Solidarität mit dem neuesten Trend auf dem Kryptomarkt geschaffen, der darin besteht, Menschen, die erfolgreiche Legacy-Token verpasst haben, eine zweite Chance zu geben. XRP stieg von 0,0028 US-Dollar im Jahr 2014 auf 3,84 US-Dollar im Jahr 2018, was einem Anstieg von 137.100 % von seinem niedrigsten bis höchsten Preis entspricht. Wir hoffen, dass wir heute mit XRP20 eine ähnliche Gelegenheit bieten können.

So beschreibt das Team von XRP20 das Krypto-Projekt. Dabei spielt XRP20 auf einen aktuellen Trend an, in dem „2.0-Kryptos“ nachgefragt werden – beispielsweise PEPE2.0 oder auch SHIB2.0. Nun möchte XRP20 dieses Momentum aufgreifen und setzt dabei als ERC-20-Token auf ein Stake-to-Earn-Konzept. Ausdrücklich stellt das Team auf der Website fest, dass es natürlich keinerlei Verbindung zu XRP und Ripple Labs gibt. Dies ist insoweit Usus, denn auch die anderen „2.0-Kryptos“ profitieren schlichtweg von Assoziationen bei der Namensgebung.

Ferner möchte XRP20 noch einen Schritt weiter gehen und mit dem Staking-Konzept auch die Chance auf ein passives Einkommen gewähren. Der Launch auf der Ethereum-Blockchain erfolgte bewusst, um den Anlegern den Zugang zum größten und renommiertesten Ökosystem zu bieten, der den Handel und die Verwahrung von ERC20-Token einfacher gestaltet.

Gerade bei neuen Krypto-Presales ist auch ein Blick auf die Tokenomics erforderlich, da diese über die Verteilung der XRP20 Token entscheidet. 40 % der Token werden zunächst im Vorverkauf angeboten, während ein Anteil in der gleichen Höhe für das Staking reserviert ist. Die anderen 20 % werden hälftig aufgeteilt, um einerseits ausreichend DEX-Liquidität für einen reibungslosen Handel zu gewährleisten und andererseits mit dem Token-Burning einen deflationären Effekt zu erzielen. Die Angebotsverknappung entsteht, da jede Transaktion mit einer 0,1 %-Burning-Gebühr belegt ist, um das zirkulierende Angebot kontinuierlich zu verringern.

Die Fundamentaldaten wirken positiv. Denn es erfolgt keine unfaire Zuteilung von Token an das Team, während zugleich einer signifikanten Verwässerung vorgebeugt wird. Dank Liquidität dürften Preis-Ineffizienzen nach dem öffentlichen Handelsstart sinken.

XRP20: Bekanntheit & Nachfrage steigen

XRP20 nähert sich im Vorverkauf der Softcap. Als Hardcap setzte das Team 3,68 Millionen US-Dollar fest. Die aktuelle Dynamik deutet darauf hin, dass der Presale in der kommenden Woche ausverkauft sein könnte.

Für neue Kryptowährungen ist die Steigerung der Bekanntheit notwendige Bedingung, um die Nachfrage anzutreiben und mittelfristig eine nachhaltige Entwicklung zu generieren. Diesbezüglich fällt auf, dass XRP20 auch in den sozialen Netzwerken präsent ist.

Ob XRP20 vom Trend der „2.0-Kryptos“ im öffentlichen Handel profitieren kann, wird die Zukunft zeigen. Die Fundamentaldaten, das Staking-Konzept und der deflationäre Effekt dürften bei einem Investment eine wichtige Rolle spielen.

