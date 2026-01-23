Vom Allzeithoch ist XRP 48 Prozent entfernt. Doch wie sieht die kurzfristige Entwicklung des Ripple Tokens aus?

“XRP ist ein Asset1, das die meisten Akteure an der Wall Street und den globalen Kapitalmärkten verstehen. Es handelt sich um die Infrastruktur für das Finanzsystem, die speziell für die Abwicklung auf Unternehmensebene entwickelt wurde.” Das sagt Steven McClurg, CEO von Canary Capital und verknüpft mit dieser Analyse eine XRP-Prognose von fünf bis zehn US-Dollar.

Kurzfristig allerding muss man eine Kurskorrektur konstatieren; auf 24-Stunden-Sicht ist der Ripple-Token um 2,9 Prozent gefallen. So wird XRP in der nächsten Zeit performen.

XRP Struktur und Trend

In den vergangenen zwölf bis 24 Stunden schwankte der Kurs zwischen 1,95 US-Dollar (High) und 1,90 US-Dollar (Low). Aktuell schloss XRP bei 1,91 US-Dollar und liegt damit um 0,04 US-Dollar unter dem Vortagesschluss von 1,94 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 115,92 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (1,94 US-Dollar) und zeigt eine Folge von teils tieferen Hochs und zuletzt tieferen Tiefs, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Wichtige Unterstützungen liegen bei 1,88 US-Dollar (Bollinger-Unterband) und dem Fibonacci-Tief bei 1,85 US-Dollar; Widerstände bei EMA-20 1,94 US-Dollar und 1,95 US-Dollar (letztes Hoch). Solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt, bleibt die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Momentum XRP-Check

Der RSI (14) liegt bei ca. 48,93 und damit leicht unter 50. Das Histogramm zeigt negative Beschleunigung, was auf nachlassenden Aufwärtsdruck hinweist.

Volatilität und XRP-Risiko

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell rund 0,09 US-Dollar, was auf moderate Schwankungen hindeutet. Der Markt befindet sich in einer engen Konsolidierungsphase mit erhöhter Unsicherheit für Krypto-Anleger.

XRP Kurzfrist-Prognose und Schluss

Die kurzfristige Prognose für XRP am 23. Januar ist neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen: 1,88 US-Dollar (Bollinger-Unterband) und 1,85 US-Dollar (Fibonacci-Tief); Widerstände: EMA-20 bei 1,94 US-Dollar und 1,95 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,94 US-Dollar mit Volumenanstieg würde kurzfristig 1,98 bis 2,20 US-Dollar als Ziel freimachen. Bricht der Kurs unter 1,88 US-Dollar, beschleunigt sich der Abwärtsdruck Richtung 1,85 US-Dollar. Anleger sollten das Jahr 2026 und die weitere Entwicklung im Blick behalten.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.