Der Ripple-Coin fällt auf 1,36 US-Dollar, doch ein XRP Spot ETF von BlackRock könnte die Wende bringen. Welche Kursmarken jetzt entscheidend werden.

Die Hoffnung auf neuen institutionellen Rückenwind für XRP wächst. Der CEO der Digital Ascension Group, Jake Claver, hält den aktuellen Marktzeitpunkt für günstig, damit der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock einen eigenen XRP Spot ETF auflegt. Zwar gibt es bislang keine offizielle Bestätigung, doch Spekulationen über einen möglichen Einstieg des Asset-Managers halten sich hartnäckig und könnten den Ripple-Coin beflügeln, sollten sie sich bewahrheiten.

Schon jetzt steigt der Wettbewerb im Markt für XRP-Investmentprodukte. Anbieter wie Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital und Grayscale konnten bereits rund 1,24 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen verzeichnen. Ein neuer BlackRock-ETF wäre daher ein besonders starkes Signal für wachsendes institutionelles Interesse und könnte die XRP-Seitwärtsphase beenden. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf die aktuelle charttechnische Lage.

XRP in der technischen Analyse

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der XRP-Kurs in einer Spanne zwischen 1,3712 US-Dollar (High) und 1,3415 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten sechs 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,361 US-Dollar und damit etwa 0,009 US-Dollar unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (1,370 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 83,7 Milliarden US-Dollar, sodass der Ripple-Coin aktuell auf Platz 5 der Kryptowährungen steht.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (1,3722 US-Dollar) und zeigt kurzfristig eine Seitwärts- bis leicht bärische Struktur mit wechselnden Hochs und Tiefs. Die nächsten Unterstützungen liegen bei 1,3415 US-Dollar (intraday-Low) und 1,3286 US-Dollar (Bollinger-Unterband). Widerstände sind bei 1,3712–1,3722 US-Dollar (aktuelle Hürde/EMA) und deutlich bei ~1,400 US-Dollar positioniert; solange der Kurs unter dem EMA bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Der RSI liegt bei 47,00 und befindet sich damit im neutralen Bereich ohne überverkaufte Signale. Das MACD-Histogramm ist negativ, zeigt aber eine Abschwächung des Abwärtsdrucks, was auf erste Stabilisierung hinweist. Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,1049 US-Dollar (Upper 1,4335 US-Dollar / Lower 1,3286 US-Dollar). Das spricht für moderate Volatilität und eine Konsolidierungsphase, solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt.

Kurzfristige XRP-Prognose

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bärisch. Wesentliche Unterstützungen liegen bei 1,3415 US-Dollar und 1,3286 US-Dollar; Widerstände bei 1,3712–1,3722 US-Dollar und rund 1,400 US-Dollar. Für Dich: Ein Ausbruch über 1,3722 US-Dollar mit Volumenbestätigung eröffnet Chancen Richtung 1,45 US-Dollar, während ein Bruch unter 1,3286 US-Dollar den Weg zurück in die 1,27–1,30 US-Dollar-Region ebnen würde. Handelsentscheidungen sollten ein Risikomanagement berücksichtigen, da die Lage von kurzfristigen Breakouts abhängt.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

