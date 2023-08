Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

YouTube wird von Krypto-Anlegern und allgemein Interessierten gerne genutzt, um sich neue Informationen zu beschaffen. Denn hier gibt es eine Fülle von Videoinhalten zu Kryptowährungen, Technologien, Trends und Marktanalysen. Dort kann man sich mittlerweile auch über die drei neuen Kryptos WSM, YPRED und CHMPZ informieren.

Wall Street Memes (WSM)

Wenn Memecoins bereits im Presale eine gewisse Nachfrage genieren, deutet dies zunächst einmal vorsichtig daraufhin, dass das Konzept in der Community Anklang findet. Wall Street Memes konnte mittlerweile über 20,5 Millionen $ einsammeln. Auch in den sozialen Medien wird Wall Street Memes diskutiert. Auf YouTube beschäftigen sich Krypto-Influencer mit dem neuen Memecoin WSM.

Bei Wall Street Memes dreht sich alles um die Vision, Kleinanleger zu verbünden, um gemeinsam gegen die Finanzelite zu bestehen. Denn Wall Street Memes ist an WallStreetBets und GameStop angelehnt. Dieser Ansatz zieht sich wie ein roter Faden durch das Konzept. Auch die Tokenomics ist auf die Community ausgerichtet, sodass diese 50 % aller Token im Presale erwerben kann. Die anderen 50 % werden über Community-Rewards (30 %) und Liqudität (20 %) mittelfristig der Gemeinschaft zugeführt.

Im öffentlichen Handel muss WSM die Nachhaltigkeit noch unter Beweis stellen. Lukrative Airdrops, eine Community-konzentrierte Token-Verteilung und die zeitlose Vision könnten jedoch dafür sorgen, dass sich an Memecoins orientierte Anleger näher mit WSM beschäftigen.

Mehr über Wall Street Memes erfahren

yPredict (YPRED)

KI, wie ChatGPT, wird in immer mehr Alltagsanwendungen integriert. Denn der Siegeszug von ChatGPT hat die Zugänglichkeit für KI in der Breite der Gesellschaft gestärkt. Insbesondere im Kryptohandel könnte KI an Bedeutung gewinnen, da sie große Datenmengen analysieren kann, um Markttrends zu erkennen und präzise Prognosen zu erstellen. Die Komplexität der Kryptomärkte erfordert schnelle Reaktionen. KI kann in Echtzeit entscheidende Informationen liefern, um Investitionsentscheidungen zu verbessern. Natürlich ist Künstliche Intelligenz nicht das Allheilmittel, es bietet jedoch intelligente Unterstützung.

Auch zu yPredict gibt es Videos auf YouTube:

Primär zielt yPredict genau auf das besagte Thema ab und möchte sich als All-in-One-KI-Ökosystem positionieren.

Mehr über yPredict erfahren

Chimpzee (CHMPZ)

Auf die zukunftsträchtigen Themen „Nachhaltigkeit“ und „Tierschutz“ setzt der Krypto-Presale von Chimpzee, bei welchem Spenden an Charity-Organisationen fest im Konzept verankert sind. So möchte Chimpzee nach eigenen Angaben kontinuierlich Geld in derartige Projekte investieren. Bis dato wurden beispielsweise schon 1.200 Bäume im brasilianischen Amazonas gepflanzt oder 15.000 $ zum Schutz von Elefanten gespendet. Der Krypto-Presale konnte mittlerweile die Marke von einer Million $ überschreiten.

Sich selbst beschreibt Chimpzee wie folgt:

„Chimpzee ist eine revolutionäre neue Möglichkeit für Menschen, Geld zu verdienen und gleichzeitig die Umwelt und Tiere zu retten. Chimpzee bietet drei Möglichkeiten, Geld zu verdienen, und ist eines der wenigen Projekte, die noch während des Vorverkaufs etwas bewirken, denn Natur und Umwelt können nicht warten!

Elementar im Konzept von Chimpzee verankert, sind ein Shop-to-Earn-Shop, ein NFT-Marktplatz und ein Play-2-Earn-Game. Mit einer vielfältigen Ökonomie und deflationären Token-Burnings möchte Chimpzee mehr Wohltätigkeit in den digitalen Währungsmarkt bringen. Auch dazu gibt es ein YouTube-Video:

Mehr über Chimpzee erfahren

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden