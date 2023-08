Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Der Reiz neuer Presales bei Kryptowährungen liegt für viele Investoren in der Möglichkeit, frühzeitig in ein Projekt zu investieren, das das Potenzial hat, exponentiell an Wert zu gewinnen. Investoren suchen nach dem nächsten “großen Ding” in der Krypto-Welt und hoffen, früh genug einzusteigen, um maximale Renditen zu erzielen. Die Teilnahme an einem Presale schafft ein Gefühl der Exklusivität und der Chance, vor der Masse zu agieren. Allerdings sind solche Investitionen auch mit hohen Risiken verbunden, da viele Projekte scheitern. Trotzdem bleibt die Faszination von Presales in der Krypto-Welt bestehen.

Die Welt der Kryptowährungen ist dynamisch und schnelllebig. Jeden Monat gibt es unzählige Krypto-Presales, ein Spiegelbild der rasanten Entwicklung in diesem Sektor. Doch nicht alle diese neuen Projekte werden sich durchsetzen. Es erfordert Sorgfalt, die vielversprechendsten Projekte unter ihnen zu identifizieren.

Wall Street Memes (WSM): Erfolgreicher Presale & riesige Community

Der Memecoin WSM hat bereits 23,5 Millionen US-Dollar gesammelt. Doch dies soll nur der Startpunkt für Wall Street Memes sein. Mit einer klaren Vision strebt das Team eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde US-Dollar an. Zugleich werden alle WSM Token letztlich der Community gehören.

Das Team entschied sich gegen einen privaten Presale, stattdessen werden 50 % der Token im öffentlichen Presale angeboten. Zusätzlich sind 30 % für Airdrops vorgesehen und 20 % sichern die Liquidität an Börsen.

Ein entscheidender Vorteil für WSM ist die starke Online-Präsenz mit über einer Million Anhängern, die das Projekt aktiv unterstützen und fördern. Denn WSM ist ein Memecoin, inspiriert von Wall Street Bets, der von der Community getragen wird.

XRP20 (XRP20): Trend der 2.0-Kryptos, Staking & Deflation

Innerhalb kurzer Zeit hat XRP20 bereits über 2,75 Millionen US-Dollar im Vorverkauf generiert. Die Zielmarke von 3,68 Millionen US-Dollar scheint in dieser Woche erreichbar. Ein XRP20 Token wird im Vorverkauf für 0,000092 US-Dollar angeboten, ohne Preissteigerungen, was eine faire Investition für alle ermöglicht. XRP20 reagiert auf den wachsenden Trend der “2.0-Kryptos”, wie PEPE2.0 oder SHIB2.0.

Als ERC-20-Token nutzt XRP20 ein Stake-to-Earn-Modell. Von den Token sind 40 % für den Presale und 40 % für das Staking vorgesehen. Die restlichen 20 % werden geteilt, um sowohl ausreichende DEX-Liquidität sicherzustellen als auch durch Token-Burning einen deflationären Effekt zu erzeugen. Jede Transaktion beinhaltet eine 0,1%-Burning-Gebühr, die das Angebot reduziert. Bei konstanter oder wachsender Nachfrage kann eine derartige deflationäre Strategie den Kurs positiv beeinflussen.

Nach dem Ausverkauf im Presale soll der öffentliche Handel über die Ethereum-DEX Uniswap zeitnah starten. Schon jetzt haben Presale-Investoren die Möglichkeit, ihre Token im Staking einzusetzen und damit eine APY von 60 % zu erzielen. Über 40 % aller Presale-Token wurden bereits im Staking-Contract gesperrt, was den Verkaufsdruck beim Handelsstart reduzieren dürfte.

yPredict (YPRED): Künstliche Intelligenz meets Trading

Seit der Einführung von ChatGPT hat das Interesse an Künstlicher Intelligenz sichtlich zugenommen. Auch der Kryptomarkt erlebte einen ersten Hype der AI Kryptos. Die Vielfalt der KI-Anwendungen wird immer offensichtlicher. Die neue Kryptowährung yPredict zielt darauf ab, Privatpersonen zusätzlichen Nutzen zu bieten. Sie möchte den Handel vorhersehbarer und lukrativer gestalten, indem sie sich als fortschrittliche Krypto-Forschungs- und Handelsplattform präsentiert, die zahlreiche KI-basierte Analysetools bereitstellt. Der Presale des YPRED Tokens, der auf der skalierbaren Polygon-Blockchain läuft, hat bereits fast 3,5 Millionen US-Dollar generiert. Trotzdem sind durch geplante Preisanstiege im Vorverkauf noch Buchgewinne von 20 % möglich.

Da 80 % der Token für die Community reserviert sind, werden Insider-Dumps ausgeschlossen. Die Marktkapitalisierung wird beim ICO rund 6,7 Millionen US-Dollar betragen.

Wer sich mit neuen Krypto-Presales beschäftigt, sollte nebst den vorhandenen Chancen stets auch die Risiken evaluieren, um einen eigenverantwortlichen Investmentcase zu fundieren.

