In den vergangenen Monaten konnte Wall Street Memes beständig für den neuen Memecoin WSM Kapital einsammeln. Ganz gleich, ob bullische Marktphase, bärische Tendenzen oder Flash-Crash – das Interesse an WSM blieb hoch und zuletzt konnte der 25 Millionen US-Dollar-Meilenstein erfolgreich erreicht werden. Damit ist Wall Street Memes einer der größten Presales des Jahres 2023.

Zugleich führte das Team bereits frühzeitig das Staking-Feature ein. Mittlerweile können Anleger ihre WSM Token bereits in das Staking einzahlen und noch während des Vorverkaufs erste passive Renditen erzielen. Die Ankündigung, dass mehrere Tier-1-Listings Ende September abgewickelt werden, schürt weiterhin Fantasie. Mit einer gewissen Strahlkraft dank lebendiger Community könnte WSM schnell bei den führenden Krypto-Börsen auftauchen.

Was ist Wall Street Memes (WSM)?

WallStreetBets ist eine Reddit-Community, die sich auf den Handel von Aktien und anderen Finanzinstrumenten konzentriert. Die Vision der Community ist es, den “kleinen” Anlegern eine Stimme zu geben und kollektiv Einfluss auf den Markt zu nehmen. Diese Vision hat enorme Popularität erlangt – insbesondere durch spektakuläre Aktionen wie die GameStop- und AMC-Short-Squeezes, bei denen die Community koordinierte Käufe tätigte, um Shortseller in die Knie zu zwingen. Diese Ereignisse haben WallStreetBets zu einem Symbol für die Demokratisierung der Finanzmärkte gemacht.

Wall Street Memes entstand in Anlehnung an dieses Phänomen und baute sich in den vergangenen Jahren eine gigantische Followerschaft auf, die die lustigen Bilder feiert. Auch Elon Musk interagierte schon mit dem renommierten Twitter-Channel (mittlerweile X).

Das Cross-Selling im digitalen Währungsmarkt wurde schon mit mehreren NFT-Kollektionen erfolgreich praktiziert. Nun soll der große Wurf des Wall-Street-Memes-Teams folgen, indem ein Memecoin aufgebaut wird, der mittelfristig eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar erreichen soll. Dieses Ziel ist offensiv in der Roadmap formuliert und würde ungefähr einen 15-fachen Anstieg bedingen.

Was bietet Wall Street Memes?

Wall Street Memes ist in erster Linie ein Memecoin, der von einer lebendigen Community und dem Wunsch nach steigenden Kursen angetrieben wird. Die starke Anhängerschaft und die kollektive Hoffnung auf Wertsteigerung sind zentrale Faktoren, die den Coin antreiben und seine Popularität fördern.

Dennoch möchte Wall Street Memes ausdrücklich den Anlegern Mehrwert generieren. So reserviert die Tokenomics bereits 30 % der Token für Belohnungen der Community, die entweder als Staking-Rewards oder als Airdrops ausgeschüttet werden sollen. Über das reine Meme-Branding hinaus kommen WSM-Halter somit in den Genuss der Chance auf ein passives Einkommen.

Ein Stake-2-Earn-Konzept ist bullisch, weil es die Nachfrage nach dem Coin erhöht und gleichzeitig das handelbare Angebot auf dem Markt reduziert. Wenn Anleger ihre Coins “staken”, also sperren, um Belohnungen zu erhalten, werden diese Coins aus dem Umlauf genommen. Das verringert das Angebot und kann bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage den Preis nach oben treiben. In einem solchen Umfeld können auch neue Investoren angelockt werden, was zusätzlich die Nachfrage und damit den Preis steigert.

Community mit einer Million Followern

Eine große und lebendige Community ist für Meme-Coins entscheidend, da sie die virale Verbreitung und Akzeptanz des Coins fördert. Eine starke Gemeinschaft kann das Handelsvolumen und die Marktkapitalisierung steigern, was wiederum die Aufmerksamkeit anderer Investoren auf das Projekt zieht und somit den Wert des Coins potenziell erhöht.

Wall Street Memes hat bereits im Presale eine Community von über einer Million Followern aufgebaut. Im Gegensatz zu vielen anderen Meme-Coins, die ohne großen Rückhalt starten, hat Wall Street Memes somit eine beeindruckende Anhängerschaft.

Letzte Chance im Wall Street Memes Presale

Mit einem eingesammelten Kapital von mittlerweile über 25 Millionen US-Dollar hat sich Wall Street Memes zu einem der größten und erfolgreichsten Krypto-Vorverkäufe des Jahres 2023 entwickelt. Da die CEX-Listings und Notierungen in weniger als einem Monat anstehen, verbleibt nicht mehr allzu viel Zeit für einen Kauf von WSM zum fixen Presale-Preis. Im Anschluss wird der öffentliche Handel die Preisbestimmung übernehmen.

Selbstverständlich sollte einem Investment immer eine sorgfältige Due Diligence vorgelagert sein. In diese Analyse können dann die starken Fundamentaldaten, die große Community, der Fokus auf die Gemeinschaft und das passive Einkommen via Staking einfließen. Zugleich bleiben Meme-Coins eines der beliebtesten Marktsegmente im Jahr 2023.

