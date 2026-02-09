Während der Krypto-Markt auch nach der jüngsten Erholungsrallye taumelt, hoffen WLFI-Anleger auf ein baldiges Ende des Abverkaufs.

Der Token des Trumpschen DeFi-Projekts World Liberty Financial konnte auf Sicht der vergangenen 24 Stunden rund 3,5 Prozent zulegen – auf Sicht der vergangenen 7 Tage notiert er jedoch noch knapp 18 Prozent im Minus. Zuletzt wurde bekannt, dass sich ein Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nur wenige Tage vor Donald Trumps Amtsantritt in einem geheimen Deal knapp die Hälfte der Anteile an World Liberty Financial gesichert haben soll, was das Projekt weiter in ein schlechtes Licht rückt. Doch auch ungeachtet der fraglichen Fundamentals könnte WLFI bald weiter abrauschen. Diese Kursmarken sind jetzt entscheidend.

WLFI in der technischen Analyse

In den letzten 12 bis 24 Stunden pendelte der Kurs in einer Spanne zwischen dem Höchstwert von 0,1149 US-Dollar und einem Tiefstwert von 0,1018 US-Dollar, wobei der aktuelle Schlusskurs bei 0,1084 US-Dollar liegt. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Stand vom Vortag um 08 Uhr, als der Kurs noch bei 0,1025 US-Dollar notierte. Diese kurzfristige Bewegung folgte auf eine Phase des Volatilitätsausbruchs, an die sich eine Konsolidierung anschloss.

Da der Kurs momentan leicht über dem EMA-20 von 0,108235 US-Dollar notiert, zeigt sich kurzfristig eine leichte Stabilisierung. Die Sequenz aus Hoch- und Tiefpunkten bleibt jedoch uneinheitlich, wobei das jüngste Hoch bei 0,1149 US-Dollar liegt und die nächsten Unterstützungen bei 0,1018 US-Dollar sowie 0,0961 US-Dollar zu finden sind. Solange der Kurs um den EMA-20 schwankt, bleibt die technische Marktlage für WLFI neutral. Der RSI liegt bei rund 51,5 und signalisiert damit neutrale Momentum-Bedingungen, während das Histogramm auf eine Abschwächung des vorherigen Abwärtsdrucks hindeutet. Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell zirka 0,0233 US-Dollar und ist moderat geöffnet, was auf eine Konsolidierungsphase mit erhöhter kurzfristiger Unsicherheit hinweist.

Kursprognose für World Liberty Financial

Da der Kurs des Krypto-Assets über der Mittellinie von etwa 0,1037 US-Dollar notiert, bleibt die kurzfristige Prognose neutral bis leicht bullisch, zumal Kurs und RSI Anzeichen einer Erholung zeigen. Relevante Widerstände liegen bei 0,1149 US-Dollar und 0,1293 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,1149 US-Dollar bei gleichzeitig steigendem Volumen und einem RSI über 55 würde ein bullishes Szenario auslösen, während ein Tagesschluss unter 0,1018 US-Dollar kurzfristig bärische Risiken aktivieren würde.

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mithilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.