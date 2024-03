Spaßwährungen wie Pepe, Dogecoin oder Shiba Inu feiern in diesen Tagen ein starkes Comeback. So kannst du von der Rallye profitieren.

Ob Dogecoin, Bonk, oder dogwifhat: Die Kurse von Memecoins sind seit Anfang des Jahres explodiert. Renditen von hunderten oder gar tausend Prozent sind dieser Tage keine Seltenheit. Ganz vorne mit dabei: Pepe.

Die Memecoins waren einer der großen Trends im Bullenmarkt 2021. Spaßwährungen mit lustigen Motiven von Hunden und Katzen gingen viral und lösten in den sozialen Netzwerken Begeisterung aus.

Auch Promis wie Elon Musk oder Snoop Dogg zeigten sich als Fans der Memecoins und trugen zum großen Ansturm auf Token wie Dogecoin und Shiba Inu bei. Die Kurse dieser Kryptowährungen explodierten um hunderte und teilweise tausende Prozent.

Pepe Token punktet mit großer Community

Erst nach dem großen Hype wurde 2023 der Memecoin Pepe gelauncht und verzeichnete innerhalb kürzester Zeit enorme Kursgewinne. Die Marktkapitalisierung kletterte schnell auf bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar.

Der deflationäre Token auf der Ethereum-Blockchain ist eine Hommage an das Internet-Meme Pepe the Frog. Dieses wurde von Matt Furie geschaffen und Anfang der 2000er-Jahre populär. Entsprechend ziert ein Frosch das Logo der Kryptowährung.

Pepe gibt sich ganz offen als Spaßwährung zu erkennen, die absolut auf den Community-Gedanken ausgerichtet ist und in den sozialen Netzwerken bereits eine große Fangemeinde zählt. So zählt Pepe etwa rund 570.000 Follower auf seinem offiziellen X-Account.

Pepe Memecoin schon 600 Prozent gestiegen

Nach einer Phase der Korrektur melden sich Pepe und die anderen Memecoins jetzt eindrucksvoll zurück. Sie gehören in diesen Tagen zu den Kryptowährungen mit den höchsten Kursanstiegen und bringen Anlegern Renditen ein, die Investments in Bitcoin in den Schatten stellen. Die nächste Memecoin-Saison wird bereits ausgerufen und viele Anleger kaufen deshalb aktuell Kryptowährungen bei Anycoin Direct, wo Neukunden einen Bonus von 1,5 Millionen Pepe erhalten.

Der Pepe Token ist beispielgebend für das enorme Potenzial der Memecoins für Investoren. Innerhalb von nur einem Monat ist der Kurs um mehr als 600 Prozent gestiegen.

Zeitweise konnte der Memecoin sogar bereits mehr als 900 Prozent gegenüber den Kursen von Anfang Februar 2024 zulegen. Wer am Tiefpunkt im September 2023 für nur 0,0000006 Dollar Pepe Token gekauft hat, kommt inzwischen sogar auf eine Rendite von 1.000 Prozent.

Steht die Memecoin-Rallye erst am Anfang?

Auch wenn das Wachstum bereits enorm ist, könnte der Memecoin noch weiteres Potenzial für Anleger bieten. Die Nachfrage nach Pepe auf Kryptobörsen wie Anycoin Direct steigt und steigt.

Vergleicht man die aktuelle Rallye von Memecoins mit dem vorherigen Bullenmarkt, scheint noch Luft nach oben zu sein. Shiba Inu beispielsweise stieg damals allein zwischen September und Oktober 2021 um mehr als 1.600 Prozent. Auch Dogecoin konnten zwischen April und Mai 2021 um 1.200 Prozent zulegen.

Vielleicht werden Pepe und andere Memecoins von der euphorischen Marktstimmung in diesem Bullenmarkt aber noch weit höher getragen. Dafür spricht, dass der Bitcoin-Kurs jüngst ein neues Allzeithoch erreicht hat, obwohl noch nicht das von vielen Investoren hoffnungsvoll erwartete Halving stattgefunden hat, das durch die Verknappung des Angebotes als Katalysator einer neuen Rallye gilt.

Pepe: Hohe Nachfrage auf Anycoin Direct

Auf der Welle des ETF-Hypes stellen bekannte Investoren sehr bullische Prognosen auf. So erwartet etwa der Milliardär Mike Novogratz BTC-Kurse von bis zu 150.000 Dollar. Davon dürften auch Mememcoins profitieren. Bereits jetzt melden die Datenanalysten von Santiment ein gestiegenes Handelsvolumen von bis zu 3.000 Prozent einzelner Memecoins.

Deshalb könnte es sich jetzt lohnen, in die Memecoin-Rallye einzusteigen. Exklusiv für BTC-Echo-Leser gibt es einen Neukundenbonus auf Anycoin direct. Wer sich jetzt anmeldet, erhält zum Kauf einer Kryptowährung 1,5 Millionen Pepe Token gratis dazu.

