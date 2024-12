Der Monat Dezember punktet historisch mit einer bullischen Saisonalität. Derweil starten auch einige neue Kryptowährungen wie WEPE, die bereits in ihren Presales Momentum aufbauen und zugleich eine günstige Einstiegschance bieten.

Mit Wall Street Pepe, Crypto All-Stars, Pepe Unchained, Flockerz und CatSlap werden im folgenden Artikel fünf unterschiedliche Coins für den Dezember vorgestellt, die aktuell Interesse wecken.

Wall Street Pepe (WEPE)

Im dynamischen Marktumfeld des vierten Quartals 2024 setzt Wall Street Pepe (WEPE) als neuer Meme-Coin ein Statement. Innerhalb von nur 72 Stunden erzielte das Projekt schon 1,5 Millionen US-Dollar im Presale.

Der Fokus von WEPE liegt darauf, Krypto-Trader mit einem innovativen Ansatz zu unterstützen. Anders als viele Memecoins, die oft spekulativen Charakter haben, möchte WEPE humorvolle Inhalte mit praktischen Mehrwerten verbinden. Die zentrale Mission besteht darin, kleinere Anleger durch Zugang zu Handelsstrategien und Marktinformationen zu stärken.

Die Struktur des WEPE-Tokens scheint strategisch durchdacht: Von den 200 Milliarden Tokens sind 20 Prozent für den Presale reserviert, während 12 Prozent Staking-Belohnungen ermöglichen. Weitere Anteile fließen in Marketing, Liquidität und Handelsprämien. Besonders attraktiv ist das Staking-Programm, das Anleger aktuell nach eigenen Angaben mit mehr als 350 Prozent APY belohnt und langfristige Beteiligung fördert.

Zusätzlich bietet WEPE ein Belohnungssystem, bei dem erfolgreiche Trader wöchentliche Preise gewinnen können. Dieses Modell soll nicht nur Engagement, sondern auch nachhaltiges Wachstum fördern. Mit steigender Nachfrage sinken die Staking-Erträge, was den Wert des Tokens langfristig stabilisieren soll.

Wall Street Pepe zielt darauf ab, die Machtverhältnisse im Kryptomarkt zu demokratisieren und Spaß mit nützlichen Funktionen zu kombinieren. Die frühe Begeisterung der Community könnte ein Hinweis auf Erfolg im Dezember 2024 sein.

Crypto All-Stars (STARS)

Crypto All-Stars hat mit seinem Presale bereits rund 10 Millionen US-Dollar eingesammelt und richtet sich an Investoren, die sowohl Memecoins als auch fortschrittliche Staking-Möglichkeiten schätzen. Im Zentrum steht der STARS-Token, der klassische Staking-Erträge mit einem exklusiven eigenen Modell kombiniert. Dieses soll hohe Renditen bieten und die Attraktivität des Projekts zusätzlich steigern. Mitte Dezember wird der Vorverkauf enden.

Ein zentrales Merkmal von Crypto All-Stars ist der sogenannte MemeVault. Diese spezialisierte Staking-Plattform basiert auf dem ERC-1155-Standard und erlaubt die simultane Verwaltung mehrerer Token, wodurch ein hohes Maß an Flexibilität erreicht wird. Die Plattform unterstützt zum Start schon elf etablierte Memecoins, darunter Shiba Inu, Floki und Bonk, sowie große Blockchains wie Ethereum, Binance Smart Chain und Solana.

Die Tokenomics des Projekts sind strategisch ausgerichtet, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. 25 Prozent der Token fließen in das MemeVault-Ökosystem, während 20 Prozent für Marketingaktivitäten genutzt werden. Ein weiterer Teil ist für Liquiditätspools und Belohnungen reserviert. Mit einer attraktiven Rendite von bis zu 250 Prozent APY bietet STARS insbesondere frühen Investoren erhebliche Gewinnchancen.

Der Erwerb des Tokens ist unkompliziert und kann mit ETH, USDT, BNB oder ausgewählten Memecoins erfolgen.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained (PEPU) verbindet derweil bewährte Konzepte mit innovativer Blockchain-Technologie und hat sich im Presale bullisch etabliert. Im Mittelpunkt des Projekts steht eine speziell entwickelte Layer-2-Blockchain, die skalierbare, schnelle und kostengünstige Transaktionen ermöglicht. Seit Sommer 2024 konnte PEPU rund 75 Millionen US-Dollar im Vorverkauf einnehmen. Als einer der größten Krypto-Presales könnte PEPU auch nach dem Handelsstart im Dezember für Aufmerksamkeit sorgen.

Die Layer-2-Architektur von PEPU soll erhebliche Vorteile für die Nutzer mit sich bringen. Neben schnellen Transaktionen und geringen Gebühren umfasst die Plattform eine dezentrale Börse, einen Block-Explorer sowie eine innovative Bridge. Diese ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen Ethereum und der Layer-2-Lösung. Das Programm “Pepe Frens with Benefits” unterstützt Entwickler bei der Schaffung neuer dezentraler Anwendungen und stärkt so das Ökosystem langfristig.

Die Token-Verteilung ist strategisch auf Wachstum ausgelegt. Von den insgesamt 8 Milliarden PEPU Token sind 40 Prozent für den Presale vorgesehen, während 30 Prozent Staking-Belohnungen sichern. Weitere Anteile fließen in Marketing, Liquidität und technologische Innovationen. Mit über 80.000 Mitgliedern hat sich eine starke Community gebildet, die das Projekt vorantreibt. So entsteht hier die nach eigener Aussage erste Meme-Layer-2.

Flockerz (FLOCK)

Flockerz verfolgt das Ziel, einen vollständig dezentralen und Community-gesteuerten Memecoin zu etablieren. Mit einem klaren Fokus auf Innovation und Mitbestimmung konnte das Projekt im Presale schon rund 5 Millionen US-Dollar einnehmen. Im Gegensatz zu traditionellen Memecoins möchte Flockerz kreative Ansätze mit einer langfristigen Ausrichtung kombinieren – alles dreht sich hier um die Community.

Kernstück des Projekts ist die Plattform “Flocktopia”, die ein “Vote-to-Earn”-Modell bietet. Hier können Token-Inhaber aktiv an Entscheidungen über die Weiterentwicklung des Projekts mitwirken, sei es durch Abstimmungen zu finanziellen Mitteln oder strategischen Ausrichtungen. Dieser demokratische Ansatz schafft Transparenz. Ferner gibt es eben FLOCK Token als Belohnung.

Das Projekt legt zudem besonderen Wert auf die Verteilung der Token. Mit 70 Prozent, die der Community vorbehalten sind, bleibt der dezentrale Charakter gewahrt. Ein Teil der Token wird für ein Staking-System genutzt, das mit einer derzeitigen Rendite von über 500 Prozent jährlich lockt.

Die FLOCK Token sind über die offizielle Plattform erhältlich, wobei Zahlungen in ETH, BNB, USDT oder per Kreditkarte möglich sind. Alle paar Tage steigt der Preis, womit Früh-Investoren Buchgewinne aufbauen.

CatSlap (SLAP)

Catslap ist ein neuer Memecoin, der durch den direkten Einstieg auf dezentralen Börsen erste Aufmerksamkeit erzielt hat. Innerhalb weniger Tage hat das Projekt mehrere Features eingeführt, die es von vergleichbaren Coins abheben sollen. Besonders das “Slap-to-Earn”-Modell, bei dem aktive Interaktionen mit Belohnungen verknüpft werden, wird als Alleinstellungsmerkmal beworben. Zusätzliche Maßnahmen wie geplante Token-Burn-Events und strategische Rückkäufe sollen sowohl die Liquidität verbessern als auch den langfristigen Wert des Projekts stärken.

Catslap nutzt bewusst die Popularität von Katzen in der Online-Welt, um eine starke Community aufzubauen und viralen Hype zu erzeugen. Durch die Listung auf dezentralen Handelsplattformen strebt das Projekt eine rasche Etablierung auf dem Markt an. Mit einer geschickten Mischung aus Unterhaltungswert, Branding und strategischem Fokus will Catslap langfristig mit etablierten Katzen-Meme-Projekten wie POPCAT und MOG konkurrieren.

Die Marktbewegungen unterstreichen den aufkommenden Erfolg des Projekts. Krypto-Wale akkumulierten zuletzt SLAP. Ferner ist die Liquidität mit aktuell rund 7 Millionen US-Dollar bullisch, in Relation zur Bewertung von 67 Millionen US-Dollar vollständig verwässert.

Dank einer wachsenden Nutzerbasis und innovativen Ansätzen könnte Catslap das Potenzial haben, auch im Dezember 2024 im Marktsegment der Memecoins Beachtung zu finden.

