Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die folgenden drei Projekte wecken aktuell steigendes Interesse und könnten für risikoaffine Anleger einen näheren Blick wert sein.

1. Wall Street Pepe (WEPE)

Mit über 50 Millionen US-Dollar im Presale ist Wall Street Pepe (WEPE) auf dem besten Weg, den Erfolg andere Pepe Alternativen zu übertreffen. Hier setzt WEPE auf eine ganz eigene Strategie, die den nativen Token zu mehr als einem Memecoin macht. Denn Wall Street Pepe verbindet das populäre Pepe-Branding mit einem klaren Fokus auf Trading und Community-Building.

Die Vision von Wall Street Pepe ist es, Privatanlegern Werkzeuge und Wissen zur Verfügung zu stellen, die sonst nur institutionellen Investoren zugänglich sind. Als Plattform bietet WEPE nicht nur ein Meme-Branding, sondern vielmehr auch exklusive Handelssignale, wöchentliche Marktanalysen und Strategien von erfahrenen Tradern. Das Ziel ist es, eine engagierte Community zu schaffen, die sich gegen die Dominanz großer Kapitalströme behaupten kann. Schließlich sind Krypto-Wale den privaten Anlegern meist einen Schritt voraus.

Wall Street Pepe versteht sich dabei als eine Art Bewegung, die den Zugang zu Informationen demokratisiert. Durch ein Belohnungssystem, das aktive und erfolgreiche Händler mit WEPE-Token incentiviert, fördert das Projekt die Interaktion und die Entwicklung von Handelsstrategien innerhalb der Community. Mitglieder profitieren von fundierten Einblicken und sogenannten Alpha-Tipps, die auf lukrative Marktchancen hinweisen.

Das Projekt hebt sich durch eine Kombination aus Humor, Funktionalität und Community von traditionellen Memecoins ab. Wer in WEPE interessieren möchte, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht dann ETH, USDT oder BNB gegen WEPE.

Zum Wall Street Pepe Presale

2. MIND of Pepe (MIND)

Das neue Krypto-Projekt “MIND of Pepe” kombiniert derweil innovative KI-Technologie mit der Blockchain. In den ersten 48 Stunden des Presales konnte es bereits über 1,5 Millionen US-Dollar einnehmen – Tendenz schnell steigend. Der native Token MIND steht dabei im Zentrum und ermöglicht Zugang zu exklusiven KI-gestützten Insights.

Der KI-Agent von MIND of Pepe agiert autonom und analysiert Echtzeit-Marktdaten sowie Social-Media-Trends. Diese Informationen helfen Token-Haltern, frühzeitig neue Möglichkeiten zu identifizieren. Interessant ist auch, dass der Agent auf Plattformen wie X aktiv ist, um Diskussionen mitzugestalten und Trends zu verstärken. In Zukunft könnte der Agent sogar eigene Token entwickeln und bewerben, was das Projekt noch vielseitiger macht. Wenn der Markt erneut das Narrativ der AI Agents in 2025 spielt, könnte MIND durchstarten.

Auch die Tokenomics offenbaren einen langfristigen Anspruch. 30 Prozent für Entwicklung, 25 Prozent für den KI-Agenten, 20 Prozent für Marketing, 15 Prozent für Staking-Belohnungen und 10 Prozent für Börsenlistings. Die Roadmap sieht eine vollständige Aktivierung des autonomen Agents in der finalen Phase vor.

Mutige Investoren profitieren nicht nur von Buchgewinnen durch Preiserhöhungen, sondern auch von überdurchschnittlichen Staking-Renditen, die laut eigenen Angaben derzeit bei über 1000 Prozent liegen.

Zum MIND of Pepe Presale

3. Solaxy (SOLX)

Solaxy hat derweil mit dem Presale bereits rund 12 Millionen US-Dollar gesammelt. Der native Token SOLX steht im Mittelpunkt des Vorhabens, das die erste Layer-2-Lösung für Solana darstellen möchte. Die Technologie soll die Skalierbarkeit verbessern und Herausforderungen wie Netzüberlastung adressieren. Mit einer modularen Architektur und Multi-Chain-Funktionalität positioniert sich Solaxy als eine Art Bindeglied zwischen Solana und Ethereum.

Der Ansatz, Off-Chain-Transaktionen zu nutzen, minimiert nicht nur die Transaktionskosten, sondern steigert auch die Netzwerkleistung. Entwickler und Trader profitieren von der anpassbaren Infrastruktur, die speziell auf dApps und hochvolumige Anwendungen wie Memecoins ausgelegt ist. Die Roadmap zeigt zudem ein klares Entwicklungsziel: von Presale und TGE bis hin zur vollständigen Integration in Solanas Ökosystem. Diese Vision steckt hinter Solaxy.

Mit einem Supply von 138,046 Milliarden SOLX-Token verfolgt Solaxy eine durchdachte Verteilung. 30 Prozent fließen in die Entwicklung, 25 Prozent dienen Belohnungen, während das Treasury 20 Prozent für Stabilität erhält. Marketing und Listings sichern jeweils 15 und 10 Prozent.

Regelmäßige Updates soll dabei das Vertrauen der Community stärken. Solaxy könnte durchaus das Potenzial haben, 2025 eine steigende Nachfrage zu wecken – denn über 10 Millionen US-Dollar an Raising Capital schaffen nur wenige neue Coins in kurzer Zeit.

Zum Solaxy Presale

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.