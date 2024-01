Welche Kryptowährungen kaufen in 2024? Drei neue Coins im Überblick

Welche Kryptowährungen kaufen in 2024? Drei neue Coins im Überblick

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Auch im Jahr 2024 bleibt der Kryptomarkt ein Ort für Innovationen und Veränderungen, da ständig neue Projekte entstehen. Diese Dynamik bietet Investoren fortlaufend frische und spannende Möglichkeiten. Doch Vorsicht, denn nicht jedes Projekt wird sich durchsetzen. Die Mehrheit der neuen Coins hat hierbei wohl keinen Erfolg. Dennoch haben neue Krypto-Projekte mitunter das Potenzial, bestehende Paradigmen zu verändern.

SPONGEV2

Die Viralität des SpongeBob Tokens (SPONGE) wurde im Jahr 2023 bereits mehr als deutlich, denn SpongeBob ist eine bekannte Zeichentrickfigur, die wie gemacht für den Memecoin-Sektor war. Zwischenzeitlich konnte SPONGE den Early-Bird-Investoren fast 100-fache Gewinne bringen.

Dieser Erfolg und die große Community von SPONGE bilden nun die Basis für SPONGEV2. Dabei sollen die anhaltende Begeisterung und das Engagement der Community eine wichtige Rolle für den Erfolg von SPONGEV2 spielen. Investoren haben die Möglichkeit, Sponge V1 Token direkt über das Kauf-Widget auf der offiziellen Website Sponge.vip zu erwerben und anschließend zu staken, um Belohnungen in Form von SPONGEV2 zu erhalten. Je mehr Sponge V1 Tokens gestakt werden, desto mehr SPONGEV2 Tokens können verdient werden.

Mit diesem Bridging transformiert SPONGE zu SPONGEV2 und soll den Erfolg des Vorgängers replizieren. Nebst Staking soll in Zukunft auch ein Play-2-Earn-Game für SpongeBob-Fans entstehen, das die Nachfrage nach SPONGEV2 weiter antreibt.

Mehr über SPONGEV2 erfahren

Meme Kombat

Schon rund 6 Millionen US-Dollar wurden in Meme Kombat investiert – der neue Meme-Coin, der im Jahr 2024 vermehrt Momentum aufbaut. Hier soll also ein innovatives und Meme-basiertes Gaming-Ökosystem entstehen, das die wohl wichtigste Bedingung für Erfolg im Marktsegment der Memecoins aufweist – virales Potenzial. Zuletzt schritt die Dynamik im Presale voran, während On-Chain-Daten auch eine Beteiligung der Krypto-Wale konstatieren.

Meme Kombat setzt also auf das besagte Gaming-Ökosystem, das auf der dynamischen Welt der Internet-Memes basiert und sowohl Spaß als auch Originalität verspricht. Indem populäre Meme-Charaktere wie Doge, Shib, Sponge, Pepe und Floki hier auftreten werden, könnte eine große Gemeinschaft entstehen. Als Zielgruppe fungieren insbesondere die Communitys, die bereits eine tiefe emotionale Bindung zu diesen Figuren haben.

Zudem dürften die Staking-Belohnungen, die schon während des Vorverkaufs verfügbar sind, die Attraktivität erhöhen. Die Plattform verspricht derzeit eine jährliche Rendite von 161 % APY. Die Integration von KI zur Visualisierung der Meme-Battles verschafft dem Projekt noch mehr Fantasie. Hautnah können die Fans in Zukunft ihren Meme-Figuren im Kampf beiwohnen.

Mehr über Meme Kombat erfahren

yPredict

Im Jahr 2023 erlebte der KI-Sektor einen ersten Hype, wobei eine breite Auswahl von Projekten stark nachgefragt wurde. Für 2024 zeichnet sich eine Verschiebung des Fokus ab, bei der reale Anwendungsmöglichkeiten und die praktische Umsetzbarkeit von KI-Technologien stärker in den Vordergrund rücken könnten. Der neue Krypto-Presale von yPredict ist ein spannendes Projekt.

yPredict.ai revolutioniert die Finanzanalyse mit einer Kombination von Expertise aus den Bereichen Künstliche Intelligenz/Maschinellem Lernen, Finanzwesen und Trading. Die Plattform nutzt fortschrittliche Prognosen, basierend auf alternativen Datensätzen, um tiefgreifende Einblicke in die Finanzmärkte zu bieten. In einer Zeit, in der Finanzmärkte zunehmend von komplexen Algorithmen und automatisierten Handelsstrategien dominiert werden, könnte yPredict.ai die Antwort sein. Laut Website befinden sich bereits mehr als 20.000 Interessierte auf der Warteliste. Dies begünstigt die Nachfrage nach dem Utility Token YPRED.

Der YPRED Token, der im erfolgreichen Presale bis dato über 6,3 Millionen US-Dollar einsammelte, spielt nämlich eine zentrale Rolle in diesem Ökosystem und bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Zugleich gibt es einen fairen Launch – Insider werden nicht begünstigt und die Marktkapitalisierung soll zirkulierend bei 6,5 Millionen US-Dollar zum ICO liegen.

Mehr über yPredict erfahren

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden