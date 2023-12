Welche Motivation stand hinter deiner Weiterentwicklung der Gaming-Branche? Auf welche Weise wird das die Anwendungen der Blockchain über den Bereich der Kryptowährungen hinaus erweitern?

Ich beschäftige mich bereits seit 2012 mit Kryptowährungen und bin seit 2018 Käufer von Non-fungible Token (NFTs). Zu einer Zeit, als dezentralisierte Werbesysteme noch in den Kinderschuhen steckten, haben mein Team und ich Bitmedia.IO – eine Werbeplattform für Blockchain-Projekte im Kryptowährungsbereich – gegründet. Unser Kernangebot, damals wie heute, sind Banneranzeigen auf Krypto-Webseiten, die sowohl Leads für Werbende bringen als auch Publishern Einnahmen sichern. Mit der Weiterentwicklung unseres Unternehmens bieten wir mittlerweile ein breites Spektrum an Marketing-Dienstleistungen an, darunter Influencer-Marketing, Content-Marketing, PR-Veröffentlichungen und vieles mehr.

Im Laufe der Zeit wuchs mein Interesse an Spielen mit Kryptowährungen, NFTs und dem Metaverse. Derzeit sind wir dabei, ein NFT-basiertes Metaverse-Spiel namens Chainers zu entwickeln. In diesem Spiel haben Spieler die Möglichkeit, ihre eigenen Charaktere und Metaversen zu erschaffen, individuell zu gestalten und umfangreich zu steuern. Wir betrachten dieses Spiel als eine fundamentale Bereicherung für das GameFi-Ökosystem.

Wir streben danach, ein Spiele-Ökosystem zu entwickeln, das alle Spieler anspricht – unabhängig davon, ob sie durch den Einsatz von Kryptowährungen Geld verdienen möchten oder einfach nur auf der Suche nach einem unterhaltsamen, kostenfreien Spiel sind. Aus diesem Grund beabsichtigen wir, keine Eintrittsgebühren für irgendeines unserer Spiele zu verlangen, damit sich jeder Gamer willkommen und wohlfühlt.

Wie glaubst du, wird die Weiterentwicklung von NFTs und dem Metaverse die Zukunft der Krypto-Industrie beeinflussen?

In einer Welt, die mit jedem Jahr digitaler wird, stellt die Entwicklung von Metaversen den nächsten natürlichen Schritt in der Evolution dar. Es gibt Leute, die glauben, dass Metaversen bald kaum noch von der realen Welt zu unterscheiden sind und diese vielleicht in ferner Zukunft sogar ablösen. Auch wenn dieser Punkt noch in der Ferne liegt, beobachten wir bereits das Aufkommen einer neuen Generation von Metaversen, die mit beeindruckenden Grafiken, VR-Unterstützung und vielfältigen Möglichkeiten für Spieler, NFT-Künstler, Sammler, Influencer, Marken, Marketingfachleute und Event-Organisatoren überzeugt.

Diese Metaversen werden auf der Basis der Web 3.0-Technologie entwickelt und haben eine Wirtschaft, die auf NFTs beruht. Die beiden Technologien sind dabei essenziell für die Funktionsweise und das Wachstum der Projekte. Mit der fortschreitenden Entwicklung ist zu erwarten, dass sich auch Web 3.0 und NFTs entsprechend weiterentwickeln und anpassen werden.

Was befindet sich in deinem persönlichen Krypto-Portfolio?

Ich glaube, dass Protokolle in unserer Zukunft eine wesentliche Rolle spielen werden. Aktuell könnten einige dieser Protokolle unter- oder überbewertet sein, aber meiner Meinung nach ist es gerade jetzt eine gute Gelegenheit, in sie zu investieren, da sie ein beachtliches Wachstumspotenzial bieten. Selbst in Zeiten eines Marktrückgangs bin ich überzeugt, dass robuste Protokolle die Turbulenzen überstehen und sich erholen.

Persönlich bin ich ein großer Anhänger von Bitcoin und richte meinen Fokus stark darauf. Neben Bitcoin interessiere ich mich auch für andere Projekte wie Polkadot, Polygon, Solana, Avalanche und die Binance Chain (BNB Chain). Mein Interesse gilt vor allem langfristig ausgerichteten Projekten, die sich auf den Aufbau von Infrastrukturen konzentrieren, sowie einigen ausgewählten Spielen, die meiner Meinung nach das Potenzial haben, langfristig eine führende Rolle in diesem Bereich einzunehmen.

Wie wirkt sich die Blockchain auf Gaming und GameFi aus?

Die zentrale Rolle der Blockchain in der Spielebranche liegt darin, Liquidität zu schaffen. Viele Gamer sind mit dem Konzept der Tokenisierung bereits vertraut, auch wenn sie es vielleicht nicht wissen. Das macht die Integration der Blockchain-Technologie in Videospiele eine logische Weiterentwicklung.

Früher hatten viele populäre Spiele virtuelle Währungen, die für In-Game-Käufe genutzt wurden. Die Transaktionen fanden jedoch oft außerhalb des eigentlichen Spiels statt, was Entwickler frustrierte. Die Blockchain-Technologie könnte hier eine Wende zum Positiven herbeiführen, insbesondere durch den Einsatz von Remote-Gaming-Servern, die das Spielerlebnis für Betreiber und Spieler gleichermaßen verbessern.

Ein Hauptvorteil der Blockchain im Gaming ist die Möglichkeit, ‘Play-to-Earn’-Spiele zu erschaffen, die für Nutzer ‘Free-to-Play’ sind. Dies macht Werbung oder Mikrozahlungen überflüssig, da ein selbsttragendes Ökosystem, in dem Spieler untereinander handeln, das Spiel finanzieren kann.

Die Blockchain schafft auch einen Standard in Bezug auf In-Game-Währungen und -Assets und verknüpft diese mit der realen Welt. Das ‘Play-to-Earn’-Modell, bekannt durch Spiele wie Chainers, generiert Einnahmen durch In-Game-Transaktionen mit virtueller Währung und hat sich bereits bewiesen.

Darüber hinaus bietet die Blockchain eine Struktur für viele Spiele, sei es in dezentralisierter oder hybrider Form. In einem dezentralisierten Spiel kontrollieren Blockchain und Community alles, was mit dem Spiel zu tun hat, einschließlich der In-Game-Assets. Im hybriden Spiel gibt es zwar einen zentralen Server, aber die Blockchain wird für den dezentralisierten Handel mit In-Game-Assets genutzt. In beiden Fällen gewährleistet die Blockchain die Authentizität und den Wert der In-Game-Assets.

Insgesamt bringt die Blockchain-Technologie zahlreiche Vorteile für die Spieleindustrie mit sich. Zu diesen gehören:

Die Sicherstellung des Eigentums und der Echtheit von In-Game-Assets, was deren Verkauf ermöglicht und Diebstahl sowie Betrug reduziert.

Sicherheit, dass Assets richtig den Spielern zugeordnet sind, um die Investitionen der Spieler zu schützen.

Mehr Kontrolle für Spieler über das Spiel, unabhängig von den Aktionen der Entwickler.

Ermöglichung der Erstellung von benutzergeneriertem Content.

Die Bereitstellung von Transparenz für den Handel, um Vertrauen zwischen Spielern und Entwicklern zu fördern.

Anreize für Spieler schaffen, indem sie Geld verdienen und am Abstimmungsprozess teilnehmen können.

Herstellung eines ausgeglichenen Spielfelds für fairen Wettbewerb unter Gamern und Reduzierung des Risikos eines Monopols.

Nachdem wir uns mit den Vorteilen der Blockchain-Technologie im Gaming-Sektor auseinandergesetzt haben, ist es interessant, sich dem Konzept der Gamifizierung und dem möglichen Einsatz in anderen Branchen zu widmen. Gamifizierung oder Gamification ist ein effektives Mittel, um Menschen zu vereinen und zur Teilnahme zu motivieren. Möchtest du, dass deine Plattform genutzt wird, kann die Integration von Elementen der Gamifizierung die Akzeptanz der Nutzer erhöhen.

Das Konzept lässt sich auch auf Bereiche wie den Handel übertragen. In jüngerer Vergangenheit haben wir einen Anstieg von Krypto-Börsen erlebt, die ein verbessertes Nutzererlebnis und Unterstützung für Trader beim Geldverdienen versprechen. Doch angesichts des aktuellen Rückgangs im Krypto-Markt könnten Händler zögern, sich zu engagieren. Durch Gamifizierung könnte das Trading ansprechender gestaltet werden, indem es Nutzern Vorteile verschafft und eine neuartige, interaktivere Benutzeroberfläche bietet.

Darüber hinaus lässt sich Gamifizierung auf weitere Marktsegmente anwenden, wie etwa das Staking von Kryptowährungen. Indem Anreize geboten und das Staking-Erlebnis gamifiziert wird, könnten Nutzer eher dazu bewegt werden, ihre Coins zu staken und sich aktiver mit der Plattform auseinanderzusetzen. In einem Sektor, in dem Aufgaben eintönig werden, kann die Gamifizierung die Erfahrung auf der Plattform verbessern und das Vergnügen steigern.

Handelt es sich bei GameFi um die Zukunft der Blockchain?

Es lässt sich momentan noch nicht definitiv sagen, ob GameFi sich als führender Trend im Markt etablieren wird. Allerdings ist die Vorstellung, dass es dazu kommen könnte, nicht abwegig. In jüngster Vergangenheit haben wir das Aufkommen von Plattformen wie Axie Infinity und Decentraland beobachtet, die bedeutende Erfolge erzielt haben.

Da das Interesse an GameFi zunimmt, werden auch zunehmend mehr Investitionen in diesen Sektor getätigt. So entstehen ständig neue Plattformen, die um einen Platz in dieser Branche kämpfen. Spiele können höchst einnehmend sein, wenn sie sorgfältig und kreativ gestaltet sind. Darüber hinaus haben Entwickler momentan die Möglichkeit, dieses Konzept auf unterschiedliche Arten zu nutzen und zu erforschen.

