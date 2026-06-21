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Mega-Wale verkaufen XRP: Was Investoren jetzt nicht verpassen dürfen

Mega-Wale verkaufen XRP: Was Investoren jetzt nicht verpassen dürfen

XRP steht im Juni weiter unter Druck: Seit Monatsbeginn hat die Kryptowährung mehr als 15 Prozent eingebüßt. Zwar konnte sich der Kurs wieder leicht erholen – Grund dafür ist das Aufatmen im Nahen Osten. Der Kurs konnte bisher aber nicht nachhaltig ausbrechen.

Auch bei den Spot-ETFs auf XRP bleibt die Entwicklung verhalten. Nach Daten von SoSoValue verzeichneten die Produkte in der ersten Juniwoche Nettozuflüsse von lediglich 2,62 Millionen US-Dollar. In den beiden darauffolgenden Wochen stiegen die Zuflüsse jeweils auf rund zehn Millionen US-Dollar.

More than 30 million $XRP have been distributed by whales in the last five days. pic.twitter.com/O8bEiR7Fwf — Ali Charts (@alicharts) June 19, 2026

Zusätzlichen Verkaufsdruck liefern ausgerechnet die größten XRP-Investoren. Wie aus Daten der Analyseplattform Santiment hervorgeht, haben Wale zwischen dem 12. und 17. Juni mehr als 30 Millionen XRP verkauft. Auf die Entwicklung machte der Krypto-Analyst Ali Martinez aufmerksam. Die Frage ist nun: Kann der XRP-Kurs dem Druck standhalten?

XRP: Das bewegt den Kurs jetzt

In den letzten 24 Stunden pendelte der XRP‑Kurs zwischen 1,1342 USD (Low) und 1,1560 USD (High) basierend auf den letzten sechs 4‑Stunden‑Candles. Aktuell schloss XRP bei 1,1518 USD und liegt damit leicht über dem Schlusskurs des Vortags (1,1472 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 71.341.836.826 USD und gibt Kontext zur Größenordnung des Coins.

XRP sinkt wieder I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert knapp unter dem EMA‑20 (1,1525 USD) und zeigt kurzfristig eine seitwärts gerichtete Sequenz mit engen Hochs und Tiefs. Wesentliche Unterstützung liegt bei 1,1342 USD, unmittelbare Widerstände bei 1,1560 USD sowie am Fibonacci‑Level 1,1667 USD. Solange der Preis unter dem EMA‑20 bleibt, bleibt die technische Marktlage neutral mit leichter Aufwärtsneigung im mittelfristigen Aufwärtstrend.

“Marktbild ist konsolidierend”

Der RSI liegt bei rund 51,00 und signalisiert weder Überkauftheit noch Überverkauftheit. Das Histogramm zeigt eine leichte positive Beschleunigung, was auf nachlassenden Abwärtsdruck und kurzfristige Stabilisierung hindeutet.

Wer sich mit XRP und Co. eindecken will, kann das auf Coinbase tun. Die Krypto-Börse verschenkt an alle Neukunden aktuell 30 Euro in BTC, wenn sie mindestens die gleiche Summe investiert haben.

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt ca. 0,0473 USD (Oberband 1,1684 USD / Unterband 1,1211 USD), entsprechend einer Bandbreite von rund 4,1 %. Das Marktbild ist konsolidierend mit moderater Volatilität; größere Richtungsentscheidungen sind an Ausbrüche außerhalb der Bänder gebunden.

XRP-Prognose: Wie hoch der Kurs jetzt steigen kann

Neutrales Szenario

XRP befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase und bewegt sich nahe des EMA-20. Der RSI pendelt zwischen 45 und 55 Punkten und signalisiert fehlende Trendstärke. Solange weder die Unterstützung bei 1,1342 US-Dollar noch der Widerstand bei 1,1560 US-Dollar durchbrochen werden, dürfte der Kurs in einer Spanne zwischen 1,12 und 1,17 US-Dollar verharren.

Bullishes Szenario

Gelingt XRP ein Ausbruch über 1,1560 US-Dollar und anschließend über das Fibonacci-Level bei 1,1687 US-Dollar, könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Unterstützt durch steigendes Volumen und einen RSI oberhalb von 55 Punkten wäre ein Anstieg in Richtung des vorherigen Hochs bei 1,2935 US-Dollar denkbar.

Bearishes Szenario

Fällt XRP unter die Unterstützung bei 1,1342 US-Dollar, dürfte der Verkaufsdruck zunehmen. Ein RSI unter 45 Punkten würde die Schwäche zusätzlich bestätigen. In diesem Fall könnte der Kurs zunächst das Bollinger-Unterband bei 1,1211 US-Dollar testen und anschließend in den Bereich zwischen 1,09 und 1,05 US-Dollar zurückfallen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.