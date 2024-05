In den letzten Jahren erlebte der Kryptomarkt eine bemerkenswerte Dynamik – allen voran Bitcoin. Das Urgestein der Kryptowährungen flirtet derzeit mit seinem Allzeithoch von 72.000 US-Dollar. Gleichzeitig führt die Lancierung der ersten Bitcoin-ETFs dazu, dass die traditionelle Finanzwelt stärker denn je an Kryptowährungen interessiert ist. Das ist nicht zuletzt der Fall, weil die Marktkapitalisierung der Krypto-Welt jetzt auch größeren privaten und institutionellen Investoren genug Liquidität bietet.

Mittlerweile hat Bitcoin (ähnlich wie sein physisches Gegenstück Gold) seinen Ruf als Asset zur Werterhaltung etabliert. Dabei verzeichnet Bitcoin nicht nur starke Preiszuwächse – auch die Adoption wächst stetig. Der derzeitige Aufwärtstrend der ältesten Kryptowährung ist dabei stark mit dem breiteren Kryptomarkt verbunden. Nach einem ausgiebigen Bärenmarkt zeichnen sich seit einiger Zeit positive Preisentwicklungen ab, welche grünes Licht für Investoren signalisieren.

So verzeichnete Bitcoin in den letzten fünf Jahren eine beeindruckende Wachstumsrate von über 1.210 %. Darüber hinaus führte das Halving am 20. April zu einer Halbierung der Bitcoin-Ausschüttung. Das resultiert erstmal in einem knapperen Angebot. Kombiniert man dieses mit der steigenden Nachfrage der traditionellen Finanzwelt, die aufgrund der ETF-Zulassung in den USA und in Hongkong entsteht, ergibt sich eine interessante Dynamik, welche sich positiv auf die Preisentwicklungen von Bitcoin und anderen Kryptowährungen auswirken sollte. Auf diese Weise bewirken ETFs einen Influx von Kapital aus der traditionellen Finanzwelt und ein erhöhtes Interesse an ETPs als Anlagestrategie.

Mit CoinShares in ETPs investieren

Was sind ETPs und warum sind sie die optimale Krypto-Investmentstrategie im Jahr 2024?

Doch was sind ETPs eigentlich genau? Der Begriff steht für (Exchange Traded Products, zu Deutsch börsengehandelte Produkte). Bei diesen handelt es sich um regulierte, traditionelle Finanzprodukte, die Investoren ein Engagement zahlreichen Vermögenswerten bieten. Auf diese Weise existieren ETPs für Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Kryptowährungen. Sie werden genau wie Aktien an regulierten Börsen oder über Makler gehandelt.

Während tausende ETPs für traditionelle Vermögenswerte existieren, gibt es auf dem europäischen Markt über 166 Exchange Traded Products für Kryptowährungen. Sie ermöglichen dir ein Engagement in eine einzelne Kryptowährung wie Bitcoin oder einen Index (Korb) von Kryptowährungen. Der stetige Anstieg an Zuflüssen verdeutlicht, dass sich ETPs in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit erfreuen.

Dabei können börsengehandelte Produkte verschiedene Strukturen bieten, nämlich physisch oder synthetisch. Physische ETPs besitzen das zugrunde liegende Asset und synthetische nutzen Derivate, um den Preis des Vermögenswerts abzubilden. Der physische ETP als Wertpapier ist darauf ausgerichtet, den Kurs eines Assets genau zu tracken. So gehen Investoren kein Risiko ein, dass ihr physischer ETP von der Kursentwicklung des Basiswertes abweicht.

Zur offiziellen Seite von CoinShares

Mit CoinShares die Vorteile von ETPs genießen

Bei physischen ETPs werden die zugrunde liegenden Kryptowährungen in Hochsicherheits-Wallets von unabhängigen Verwahrern verwahrt. Ein Emittentenrisiko besteht für dich auf diese Weise nicht. Die Einlagen der physischen ETPs werden getrennt vom Vermögen des Unternehmens aufbewahrt und können nicht in die Insolvenzmasse fallen. Das stellt einen entscheidenden Vorteil gegenüber üblichen Krypto-Börsen dar.

So bieten ETPs dir sicheren Zugang zu langfristigen Krypto-Investitionen mit hohem Gewinnpotenzial, einfachen Zugang durch einen üblichen Broker, physische Rückversicherung, Schutz gegen Insolvenzen und Absicherung gegen Verwahrungsrisiken.

Deshalb sind ETPs so beliebt… (Bildquelle: CoinShares)

Zu den führenden Anbietet für Krypto-ETPs zählt CoinShares. Das Unternehmen ist ein vollständig regulierter Anbieter für ETPs, welcher auf Nasdaq Stockholm gelistet ist und strengsten Transparenz- und Sicherheitsstandards unterliegt. So veröffentlichte man bereits im Jahr 2015 den europaweit ersten Bitcoin ETP und setzte im Jahr 2017 den ersten Ethereum ETP auf.

Kein anderer ETP-Anbieter verfügt über mehr Erfahrung als der Krypto-Pionier. Und dabei bietet man dir sogar die günstigsten Gebühren am Markt: 0,35 % für CoinShares’ physische BTC und 0 % für physisches “staked” Ethereum und Indexe. Nutze noch heute die hervorragende Möglichkeit, um im Jahr 2024 einfach und sicher am Krypto-Markt teilzuhaben.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von CoinShares

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden