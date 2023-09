Wall Street Memes ist ein neuer Memecoin, der in den letzten Monaten einen der größten Krypto-Presales des laufenden Jahres abgewickelt hat. Deutlich über 25 Millionen US-Dollar Raising Capital flossen in den Memecoin, der aus der gleichnamigen Online-Community stammt. Wall Street Memes möchte den Geist von GameStop & WallStreetBets aufnehmen und in den digitalen Währungsmarkt bringen. Schließlich ist genau diese Viralität für den Erfolg eines Memecoins erforderlich und maßgeblich.

Der September ist nun ein entscheidender Monat für Wall Street Memes (WSM). Denn am 27. September möchte das Team den ICO für WSM abwickeln. Nach eigenen Angaben auf der Website konnte Wall Street Memes mehrere Tier-1-Börsen für das Projekt begeistern, die den öffentlichen Handel zugänglich machen. Mehr Informationen dürften in den kommenden Wochen folgen.

Nachfrage nach Staking steigt weiter

Bereits in der Tokenomics hat das Team von WSM früh angekündigt, dass 30 % der Memecoins für Community-Rewards reserviert sind. Während es anfänglich einen ersten Airdrop-Giveaway gab, wurde zuletzt das Staking veröffentlicht. Ein signifikanter Anteil der Reward-Token soll über das Staking an die treuen Halter von WSM ausgeschüttet werden. Stake-2-Earn-Konzepte erfreuten sich in den letzten Monaten größerer Beliebtheit, sodass zunehmend auch Memecoins über derartige Mechanismen verfügen, um Halter mit neuen Token zu belohnen.

Grundsätzlich wirkt sich dies auch positiv auf die gesamte Token-Ökonomie aus. Denn eine steigende Nachfrage nach Staking-Angeboten kann Volatilität reduzieren und Verkaufsdruck absorbieren.

Aktuell sind 276,553,582 WSM Token bereits im Staking-Contract gesperrt, wobei die dynamische APY mit aktuell 72 % angegeben wird. Je mehr Halter ihre WSM Token einbringen, desto niedriger wird die APY sein. Bei 1 Milliarde Token für den Presale beläuft sich die Staking-Ratio aktuell auf 27,65 % – Tendenz steigend. Hier kann eine große Anzahl an Coins im Staking eben das handelbare Angebot verringern und damit eine positive Entwicklung begünstigen.

Community-Wachstum intakt: Bleibt die Dynamik erhalten?

Die Community eines Meme-Coins ist von zentraler Bedeutung, da sie maßgeblich zur Verbreitung und Akzeptanz des Coins beiträgt. Eine aktive und engagierte Community fördert die Bekanntheit durch soziale Medien und andere Plattformen. Dieser virale Effekt kann den Kurs erheblich antreiben. Zudem schafft eine starke Gemeinschaft Vertrauen und Legitimität, was wiederum neue Investoren anzieht. In einem Markt, der oft von Stimmung und Wahrnehmung beeinflusst wird, kann die Community eines Meme-Coins dessen Erfolg maßgeblich bestimmen.

Kumuliert verfügt Wall Street Memes über eine Million Follower in den sozialen Medien, insbesondere bei Instagram oder auch Twitter (jetzt X). Eine derartig große Community ist schon im Presale und vor dem Handelsstart ein Wettbewerbsvorteil. Zugleich zeigt sich das Wachstum in den Social-Media-Metriken weiterhin intakt. Während zu Beginn des Presales nur etwas über 200.000 Follower dem offiziellen Twitter-Kanal folgten, sind es mittlerweile fast 270.000.

Wall Street Memes mit Krypto ICO im September

Nach mehreren Monaten Vorverkauf können Anleger WSM aktuell noch zum fixen Preis von 0,0337 $ kaufen. Diese Möglichkeit besteht für Investoren, die vor dem öffentlichen Handel einsteigen. Nach dem ICO übernimmt das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage die Preisbildung. Hier dürften das WSM-Team und Memecoin-Enthusiasten gespannt Ende September auf die weitere Kursentwicklung schauen. Denn nachweislich der Roadmap auf der offiziellen Website und dem ambitionierten Ziel von 1 Milliarde $ Marktkapitalisierung soll es sich bei Wall Street Memes um ein Krypto-Projekt mit langfristigem Charakter handeln.

