Gerüchte über einen 600.000-Bitcoin-Schatz Venezuelas sorgen derzeit für Diskussionen. Was verraten die On-Chain-Daten?

Gerüchte über einen angeblich heimlich gehorteten Bitcoin-Bestand Venezuelas in Höhe von fast 600.000 Bitcoin, umgerechnet rund 60 Milliarden US-Dollar, sorgen weltweit für Schlagzeilen. Belegt sind diese Behauptungen bislang jedoch nicht. Offizielle Aufzeichnungen und On-Chain-Analysen weisen vielmehr darauf hin, dass das Land lediglich über einen Bruchteil dieser Summe verfügt.

Neue Dynamik erhielt die Debatte nach der Festnahme und Auslieferung von Präsident Nicolás Maduro Anfang Januar. Analysten und Blockchain-Forensiker suchen seither verstärkt nach belastbaren Hinweisen auf eine mögliche „geheime Krypto-Reserve“. Die Diskussion verdeutlicht, wie eng Kryptowährungen inzwischen mit geopolitischen Machtfragen, Sanktionen und staatlichen Interessen verknüpft sind.

Krypto als Sanktionsinstrument: Venezuelas Sonderrolle

Seit der Verhängung umfassender US- und EU-Sanktionen im Jahr 2015 greift Venezuela zunehmend auf alternative Finanzkanäle zurück. Der massive Wertverfall des Bolívars zwang große Teile der Bevölkerung bereits früh zur Nutzung von Kryptowährungen wie Bitcoin und Stablecoins wie USDT. Schätzungen zufolge nutzten zeitweise über 30 Prozent der Unternehmen digitale Assets, während das Land 2020 zu den weltweit führenden Nationen bei Krypto-Adoption zählte.

Auch auf staatlicher Ebene sollen digitale Vermögenswerte eine Rolle gespielt haben. Analysten gehen davon aus, dass ein erheblicher Teil der Öleinnahmen inzwischen über Stablecoins abgewickelt wird. In einzelnen Berichten ist von bis zu 80 Prozent die Rede. Parallel dazu existieren Behauptungen, wonach staatliche Akteure Gold- und Ölerlöse gezielt in Bitcoin umgewandelt haben könnten, um Vermögenswerte der Kontrolle westlicher Finanzinstitutionen zu entziehen.

Gerüchte um 600.000 Bitcoin – ohne On-Chain-Beweise

Ausgangspunkt der Spekulationen waren Berichte des Investigativjournalisten Bradley Hope, der darauf hinwies, das Maduro-Regime habe möglicherweise über Jahre hinweg Bitcoin akkumuliert. Sollte diese These zutreffen, würde Venezuela zu den größten Bitcoin-Haltern weltweit zählen, noch vor bekannten Staaten und institutionellen Investoren.

Bislang fehlen jedoch jegliche belastbaren Blockchain-Nachweise. Daten von Binance und PANews verweisen im Gegenteil auf einen offiziell ausgewiesenen Bestand von lediglich rund 240 BTC. Zum Stand Januar 2026 entspräche das einem Wert von etwa 22 Millionen US-Dollar, weit entfernt von den kursierenden Milliardenbeträgen.

Auch am Markt hinterließen die Gerüchte kaum Spuren. Zwar sorgten sie kurzfristig für erhöhte Aufmerksamkeit, doch Analysten betonen, dass makroökonomische Faktoren und institutionelle Kapitalflüsse deutlich stärkeren Einfluss auf den Bitcoin-Kurs haben als unbestätigte Einzelmeldungen.

Theoretische Modelle statt verifizierbarer Daten

In der Blockchain-Community kursieren zahlreiche Rechenmodelle, mit denen versucht wird, den angeblichen Bitcoin-Bestand Venezuelas herzuleiten. Dazu zählen hypothetische Gold-Swaps zwischen 2018 und 2020, Öl- und USDT-Geschäfte in den Jahren 2023 bis 2025 sowie beschlagnahmte Mining-Erlöse.

Doch auch Befürworter dieser Theorien räumen ein, dass es sich dabei um rein theoretische Konstrukte handelt. Ohne öffentlich bekannte Wallet-Adressen oder nachvollziehbare Transaktionspfade bleiben diese Annahmen spekulativ. Branchenexperten betonen, dass ein Bestand in dieser Größenordnung zwangsläufig deutliche digitale Spuren hinterlassen würde.

Wer kontrolliert die angeblichen Vermögenswerte?

Zentral in vielen Berichten ist die Rolle von Alex Saab, einem engen Vertrauten Maduros und mutmaßlichen Architekten der staatlichen Schattenfinanzen. Ihm wird nachgesagt, Zugriff auf Wallet-Strukturen zu haben, mit denen Vermögenswerte verschleiert wurden. Gleichzeitig gilt Saab als ehemaliger Informant der US-Drogenbehörde DEA. Sollte er kooperieren, könnte dies theoretisch den Zugang zu möglichen Krypto-Beständen ermöglichen.

Ob eine solche Reserve existiert, ob sie beschlagnahmt würde oder ob sie langfristig eingefroren bliebe, ist jedoch vollkommen offen. Ebenso unklar ist, ob die USA im Falle eines Zugriffs eine Integration in eine strategische Bitcoin-Reserve anstreben oder eine andere Lösung verfolgen würden.

Ein Mythos mit realer Signalwirkung

Unabhängig von der tatsächlichen Existenz des Bitcoin-Schatzes zeigt der Fall Venezuela, wie stark digitale Vermögenswerte inzwischen Teil geopolitischer Strategien geworden sind. Bitcoin fungiert nicht nur als Wertaufbewahrungsmittel für Bürger, sondern auch als potenzielles Instrument staatlicher Macht, Sanktionsumgehung und Vermögenssicherung.

Solange keine verifizierbaren On-Chain-Nachweise oder offizielle Bestätigungen vorliegen, bleibt der angebliche 600.000-Bitcoin-Bestand jedoch ein Mythos. Einer, der fasziniert, polarisiert und zugleich die wachsende Bedeutung von Bitcoin auf globaler Ebene unterstreicht.

