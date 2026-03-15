Trotz Krypto-Abverkauf beweisen die XRP Spot ETFs eine erstaunliche Resilienz. Wer sind die Anleger, die hunderte Millionen Dollar in Ripple-Fonds stecken?

Dass der XRP-Kurs im zurückliegenden Halbjahr um 53 Prozent einbrach, ist für engagierte Krypto-Anleger nur das offensichtlichste Problem. Darüber hinaus leidet der Ripple Coin im März 2026 unter einem historischen Tiefstand bei Ein- und Auszahlungen von großen Krypto-Börsen, kontinuierlichen Walverkäufen und nicht zuletzt einem Markt, der seit Wochen von extremer Angst geprägt ist.

Während das Unternehmen Ripple Labs regelmäßig neue Kooperationen verkündet und nun sogar eigene Anteile im Wert von bis zu 750 Millionen US-Dollar zurückkaufen will, hängt XRP irgendwo im Niemandsland unter der 1,50 US-Dollarmarke fest. Zumindest von den Spot ETFs kommen nun überraschend positive Nachrichten – und womöglich bald auch frisches Kapital für eine Erholungsrallye?

Erst im November in den Handel gestartet, halten die Ripple-Indexfonds heute fast 1,2 Prozent aller zirkulierenden XRP. An ihrer Spitze: Der Spot ETF von Canary Capital, welcher als Pionier bereits 420 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen verzeichnete. Doch auch die Konkurrenten Bitwise, Franklin, 21Shares und Grayscale halten sich wacker angesichts des Krypto-Bärenmarktes. Bloomberg-Experte James Seyffart würdigt den Erfolg in einem neuen X-Post: “Die XRP ETFs haben sich trotz des massiven Preisrückgangs tatsächlich ziemlich gut behauptet”. Seit ihrer Einführung hätten sie insgesamt schon 1,4 Milliarden US-Dollar eingenommen.

The XRP ETFs have actually held up pretty well despite the massive pullback in price. They've taken in a cumulative $1.4 billion since launch. pic.twitter.com/Bjtmb0y40D — James Seyffart (@JSeyff) March 10, 2026

Die erstaunliche ETF-Resilienz von XRP und Solana

Sein Kollege Eric Balchunas schließt sich dem Lob für die Ripple-Indexfonds an und ergänzt es durch den Hinweis auf einen weiteren Top-10-Altcoin: “Wie bei Solana ist das wirklich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass beide einen brutalen Rückgang von 45 Prozent verzeichneten.” Traditionell seien Zuflüsse für Spot ETFs, die “einen umgekehrten Shiny-Object-Moment” erleben, nahezu unmöglich, insbesondere wenn sie eben erst gestartet sind. Umso beeindruckender ist die Resilienz sowohl der XRP- als auch der SOL-Indexfonds. “Ich vermute, dass es sich hierbei hauptsächlich um XRP-Superfans im Gegensatz zu gewöhnlichen Privatanlegern handelt”, erklärt der Bloomberg-Analyst.

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Entwicklung der wöchentlichen ETF-Flüsse I Quelle: sosovalue

Ohnehin nimmt die Hoffnung auf frischen institutionellen Rückenwind für XRP derzeit zu. Jake Claver, CEO der Digital Ascension Group, sieht den aktuellen Zeitpunkt als besonders günstig an, damit der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock einen eigenen Spot ETF auf XRP auflegt. Bislang gibt es keine Bestätigung vonseiten des Finanzriesen, der bei Bitcoin und Ethereum jeweils für das führende Produkt verantwortlich zeichnet.

Dennoch halten sich Spekulationen über einen möglichen Einstieg des Unternehmens von Larry Fink hartnäckig. Sollten sie sich bewahrheiten, könnten sie dem Ripple-Coin neuen Auftrieb verleihen. Wie es kurzfristig für den XRP-Kurs weitergeht, erfahrt ihr in der Kursanalyse vom BTC-ECHO Marktexperten Stefan Lübeck.

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