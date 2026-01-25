App herunterladen
Kursanalyse 

Kommt jetzt der Durchbruch? Tron (TRX) mit positiver Tagesperformance

Als einziger Coin innerhalb der Top 10 kann Tron mit einer positiven Tagesperformance glänzen. Hintergrund sind Rückkäufe vonseiten der Tron Inc.

David Scheider
TRON-Kurs0.296948 $0.45 %
Bitcoin kaufen

Beitragsbild: picture alliance

 | Der exzentrische Krypto-Unternehmer Justin Sun hat mit Tron wieder Oberwasser

Die Tron Inc. sorgt mit dem erneuten Kauf von TRX für Aufmerksamkeit und unterstreicht das langfristige Vertrauen in das eigene Netzwerk. Das Unternehmen fügt 162.638 TRX zu seiner Treasury hinzu und erhöhte damit den Gesamtbestand auf über 677,9 Millionen Token.

Zusätzlich stützt das starke Wachstum von USDT auf der Tron-Blockchain die fundamentale Bedeutung von TRX im aktuellen Marktumfeld. Diese Kursmarken sind jetzt entscheidend.

TRX Struktur-Mix und Trend

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen 0,29 US-Dollar (Tief) und 0,30 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten drei bis sechs Vier‑Stunden-Candles. Aktuell schloss TRX bei 0,297 US-Dollar, was einem leichten Anstieg gegenüber dem Vortag entspricht. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 28 Milliarden US-Dollar als relevanter Kontext für Anleger.

Der Kurs notiert knapp unter dem EMA‑20 (0,30 US-Dollar) und zeigt kurzfristig eine Seitwärts- bis leicht schwächere Hoch-/Tief‑Abfolge. Direkte Unterstützung findet sich bei 0,294 US-Dollar; erster relevanter Widerstand liegt am EMA‑20 (0,299 US-Dollar), gefolgt von 0,304 US-Dollar (Fibonacci-Level). Solange der Kurs unter dem EMA‑20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

TRON Momentum-Check

Der RSI liegt bei 47,3 Punkten und befindet sich damit im neutralen Bereich. Das Histogramm signalisiert eine Abschwächung des Abwärtsdrucks, was auf kurzfristige Stabilisierung hindeutet.

Volatilität TRX und Risiko

Die Bollinger‑Bänderbreite beträgt aktuell rund 0,018 US-Dollar, gemessen als Differenz Ober‑/Unterband. Das deutet auf moderate, aber nicht extreme Schwankungen hin; die Marktphase ist konsolidierend mit normalem Risiko.

TRX Kurzfristige Prognose und Fazit

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral: der Kurs steht unter dem EMA‑20 und das Momentum ist gedämpft. Unterstützungen liegen bei 0,294 US-Dollar (letztes Tagestief) und am Bollinger‑Unterband bei 0,290 US-Dollar; Widerstände bei 0,299 USD (EMA‑20) und 0,304 US-Dollar (Fibonacci 0,304314). Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,3010 bis 0,3043 US-Dollar würde das Bild aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen, während ein Durchbruch unter 0,29 bis 0,294 US-Dollar die Volatilität erhöhen und einen bärischen Impuls auslösen dürfte.

Tron (TRX) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Tron (TRX) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
