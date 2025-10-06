App herunterladen
Kurs-Update  Tron baut Momentum auf: TRX-Kurs vor dem nächsten Ausbruch?

In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Tron (TRX) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Bastian (Bitbull)
Bitcoin-Kurs124,714.00 $0.49 %
Eine Tron-Kryptowährungsmünze sitzt auf einem Papier mit schwarzen und orangefarbenen Balkendiagrammen, die die Markttrends und Datenanalysen von Tron hervorheben.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Tron-Chart signalisiert bullische Tendenzen

Im Tageschart zeigt sich derzeit eine ausgeprägte Konsolidierungsphase, in der sich der Tron-Kurs erfolgreich über dem 50 Tage EMA halten konnte. Diese Entwicklung stellt einen ersten positiven technischen Impuls dar, der auf eine stabile Marktstruktur hindeutet.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) befindet sich weiterhin im positiven Momentum und baut dieses sukzessive aus, was auf anhaltende Stärke im Trend schließen lässt. Parallel dazu hält sich der RSI (Relative Strength Index) stabil über der Marke von 50 Punkten, was die bullishe Ausrichtung zusätzlich untermauert.

Kurzfristig rückt nun die gelbe diagonale Trendlinie in den Fokus. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Weg für TRX zum ersten markanten Widerstand an der roten Zone freimachen. Sollte der Kurs jedoch nicht genügend Kaufkraft entwickeln und erneut abverkauft werden, bestünde das Risiko, dass die darunterliegende Wick Zone aufgefüllt wird. Eine solche Bewegung wäre im aktuellen Kontext jedoch eher als technischer Rücksetzer innerhalb der Konsolidierungsphase zu interpretieren.

Ein Candlestick-Chart zeigt die Kursbewegung von Tron (TRON/USD) mit einer absteigenden gelben Trendlinie, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus sowie RSI- und MACD-Indikatoren darunter.
TRON Tageschart mit Indikatoren | Quelle: TradingView

4 Stunden Chart bestätigt konstruktives Marktbild für Tron

Im 4 Stunden Chart präsentiert sich die Marktlage ebenfalls konstruktiv. Der Tron-Kurs konnte die gelbe diagonale Widerstandslinie erfolgreich überwinden und zugleich sowohl den 50 EMA als auch den 200 EMA hinter sich lassen. Diese beiden gleitenden Durchschnitte fungieren nun als dynamische Supportzonen, was die bullishe Struktur zusätzlich stärkt.

Zudem deutet sich die Ausbildung eines potenziellen W Patterns an, dessen Auflösung nach oben ein deutliches Signal für eine Trendfortsetzung liefern könnte. Auch die Indikatoren unterstützen dieses Szenario. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt, dass das negative Momentum nahezu vollständig abgebaut wurde und ein Übergang in den positiven Bereich unmittelbar bevorsteht. Parallel dazu hält sich der RSI (Relative Strength Index) über der 50 Punkte Marke, was die positive Marktstruktur weiter untermauert.

Insgesamt deutet die technische Gesamtlage auf eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung hin, sofern die Kursstruktur oberhalb der gleitenden Durchschnitte bestehen bleibt und die Unterstützung durch Momentum bestätigt wird.

Ein Candlestick-Chart von Tron/USD zeigt eine frühere Abwärtstrendlinie, einen Kurs, der diese Linie überschreitet, gleitende Durchschnitte von Tron sowie RSI- und MACD-Indikatoren unterhalb des Hauptcharts.
TRON 4-Stunden-Chart mit Indikatoren | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 140.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

Alle Kurse
