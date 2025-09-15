Mit dem Trade Republic Sparplan investierst du schon ab 1 Euro regelmäßig in Aktien, ETFs oder Bitcoin. Die Ausführung ist gebührenfrei und flexibel anpassbar. Wir zeigen dir alle Kosten, Funktionen und Alternativen im Überblick.

Trade Republic Sparplan: Alles, was du 2025 wissen musst

Warum ein Sparplan bei Trade Republic interessant ist

Ein Sparplan ist der einfachste Weg, Schritt für Schritt ein großes Depot aufzubauen. Anstatt einmal eine größere Summe zu investieren, kaufst du regelmäßig kleine Anteile. So profitierst du vom Cost-Average-Effekt, also einem mittleren Einstiegspreis über Zeit. Gerade Einsteiger vermeiden damit das Risiko, zum falschen Zeitpunkt in den Markt einzusteigen.

Der Trade Republic Sparplan richtet sich an alle, die unkompliziert in Aktien, ETFs oder Kryptowährungen investieren möchten. Mit einer Mindestsparrate von nur einem Euro, kostenfreier Ausführung und einer breiten Auswahl an Assets gehört er zu den attraktivsten Angeboten am Markt.

Jetzt Sparplan bei Trade Republic erstellen: ab einem Euro und kostenlos in der Ausführung.

Kosten und Gebühren beim Trade Republic Sparplan Kosten: Was fällt wirklich an?

Die wichtigste Nachricht: Alle Sparpläne beim Neobroker Trade Republic sind kostenlos in der Ausführung. Das heißt, es gibt keine Ordergebühren wie bei klassischen Brokern. Kosten entstehen nur indirekt:

Spread : Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufskurs.

: Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Währungsumrechnung: Bei ausländischen Wertpapieren können FX-Kosten entstehen.

Auch wenn Sparpläne bei Trade Republic kostenlos ausgeführt werden, gilt: Bei jedem Verkauf von Wertpapieren wird eine Fremdkostenpauschale in Höhe von einem Euro pro Order berechnet. Diese Gebühr fällt zusätzlich zu Spread und etwaigen Umrechnungskosten an. Sparplanausführungen sind hiervon nicht betroffen.

Tipp: Die App zeigt dir vor jeder Order die geschätzten Gesamtkosten im Trade-Ticket (“Estimated Cost”) an. Es herrscht also volle Transparenz.

Wie läuft die Ausführung ab?

Sparpläne können erst ab dem 2. oder 16. des Monats beginnen. Danach werden sie zu deinen gewählten Intervallen ausgeführt (z. B. wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich oder quartalsweise). Die tatsächlichen Ausführungstage liegen typischerweise am 2., 9., 16. oder 23., je nachdem, welches Intervall du gewählt hast. Die Ausführung erfolgt innerhalb der Xetra-Handelszeiten zwischen 9:00 und 17:30 Uhr MEZ. Dadurch bekommst du marktübliche Preise, keine künstlichen Abrechnungskurse.

Zudem kannst du wählen, ob die Sparplanausführung vom Verrechnungskonto oder einer anderen Zahlungsmethode veranlasst wird. Damit passt du den Rhythmus an deine persönliche Finanzplanung an.

Flexibilität: Ändern, pausieren, löschen

Ein Sparplan bei Trade Republic ist nicht in Stein gemeißelt. Über die App kannst du jederzeit:

die Sparrate erhöhen oder verringern,

den Ausführungstag ändern,

den Plan pausieren oder komplett löschen.

Die Mindestsparrate liegt bei nur einem Euro, wodurch du auch mit sehr kleinen Beträgen starten kannst. Wenn du deine angesparten Coins oder Anteile später wieder veräußern möchtest, zeigen wir dir in unserem Leitfaden Bitcoin verkaufen Schritt für Schritt, wie das schnell und sicher funktioniert.

Welche Assets kannst du besparen?

Der Broker Trade Republic bietet dir ein breites Sparplan-Universum:

ETFs : von iShares, Vanguard, Xtrackers und vielen anderen großen Anbietern

: von iShares, Vanguard, Xtrackers und vielen anderen großen Anbietern Aktien : von Tesla über Apple bis hin zu deutschen DAX-Werten

: von Tesla über Apple bis hin zu deutschen DAX-Werten Kryptowährungen: darunter Bitcoin, Ethereum und zahlreiche Altcoins

Besonders praktisch: Auch Fractional Shares sind möglich. Damit kannst du selbst Bruchteile teurer Aktien wie Tesla besparen und musst keine ganze Aktie in dein Depot legen.

Bitcoin- und Krypto-Sparplan bei Trade Republic

Neben Aktien und ETFs gibt es auch einen Krypto-Sparplan. Hier kaufst du automatisch Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen. Die Coins werden über BitGo Europe, einen regulierten Custody-Anbieter, verwahrt.

Coins können nicht auf externe Wallets übertragen werden. Sie bleiben in der Verwahrung von Trade Republic über BitGo Europe.

Viele Einsteiger stellen sich zuerst die Frage, ob sie Bitcoin kaufen sollen oder nicht. Ein Sparplan bei Trade Republic bietet eine Möglichkeit, diese Entscheidung schrittweise und ohne großen Aufwand umzusetzen. Selbst kleine Beträge können sich lohnen: Welche Chancen schon ein Investment von 50 Euro in Bitcoin bietet, liest du in unserem Artikel Lohnt es sich, 50 Euro in Bitcoin zu investieren?.

Lies hier weiter, wenn du wissen willst, wie sich ein Bitcoin Sparplan lohnt.

Vorteile von Trade Republic Sparplänen

Keine Ausführungsgebühr: Selbst die Depotführung ist komplett kostenlos

Einstieg ab nur einem Euro Sparrate möglich

Große Auswahl: Aktien, ETFs und Kryptowährungen

Flexible Anpassung oder Pausierung

Intuitive App für Einsteiger und Fortgeschrittene

Zinsen auf dein Verrechnungskonto

Visa-Karte mit einem Prozent Saveback für deinen Sparplan (Saveback greift ab 50 Euro Sparplänen und ist auf 15 Euro pro Monat begrenzt)

Teste den Sparplan von Trade Republic und starte mit nur einem Euro monatlich.

Nachteile und mögliche Einschränkungen

Spreads variieren je nach Marktliquidität

Keine direkte Wallet-Verwahrung bei Krypto (Custody über BitGo Europe) und Krypto-Transfer auf externe Wallets ist nicht möglich

Bitcoin, Ethereum und Co. sind nicht einlagengesichert

Fixe Ausführungstage, nicht frei wählbar wie bei manchen Alternativen

Alternativen mit Sparplänen im Vergleich

Neben dem Broker Trade Republic gibt es weitere Anbieter mit spannenden Sparplan-Angeboten. Besonders gut schneidet Bitpanda in unserem Test ab, wo du ebenfalls ab zehn Euro regelmäßig in ETFs, Aktien und Krypto investieren kannst.

Vergleichstipp: Schau dir unseren großen Vergleich Bitpanda vs. Coinbase an, um die passende Plattform für deine Strategie zu finden.

Fazit: Lohnt sich ein Trade Republic Sparplan?

Der Trade Republic Sparplan ist ideal für Einsteiger. Keine Ausführungsgebühren, flexible Anpassungen und die extrem niedrige Mindestsparrate von einem Euro machen ihn zum perfekten Startpunkt für langfristiges Investieren.

Wer in Aktien, ETFs oder Krypto regelmäßig anlegen will, findet hier eine transparente und einfache Lösung mit kostenloser Depotführung. Fortgeschrittene Anleger sollten jedoch die Spreads im Auge behalten und prüfen, ob Alternativen wie Bitpanda in bestimmten Szenarien günstiger sind.

Jetzt bei Trade Republic kostenlos starten und deinen Sparplan einrichten oder Alternativen vergleichen.

FAQ: Häufige Fragen zum Trade Republic Sparplan

Was kostet ein Trade Republic Sparplan?

Die Ausführung der Sparpläne ist kostenlos. Kosten und Gebühren entstehen nur durch Spreads oder Umrechnungseffekte.

Wie hoch ist die Mindestsparrate?

Die Mindestsparrate liegt bei einem Euro. Dies ist einer der niedrigsten Werte am Markt.

Kann ich meinen Trade Republic Sparplan ändern oder pausieren?

Ja, alle Anpassungen (Rate, Intervall, Ausführungstag) sowie Pausierungen oder Löschungen sind kostenlos möglich.

Welche Assets sind sparplanfähig?

Du kannst Sparpläne für Aktien, ETFs und Kryptowährungen erstellen (inklusive Fractional Shares und Coins wie Bitcoin oder Ethereum).

Ist der Krypto-Sparplan sicher?

Die Verwahrung übernimmt BitGo Europe, ein regulierter Anbieter. Sicherheit und Compliance sind damit gewährleistet.

