Die Nachfrage von Verbrauchern nach Krypto-Vermögenswerten ist derart stark, dass Finanzinstitute weltweit unter Druck stehen, dieser gerecht zu werden. Diejenigen, die hier eine proaktive Haltung einnehmen und frühzeitig reagieren, können von den Vorteilen der Digitalisierung stark profitieren. Doch neben riesigen Chancen birgt die Tokenisierung von Vermögenswerten auch einige Herausforderungen. Und genau hier setzt die honesto AG aus der Schweiz an.

Das Schweizer Fintech-Unternehmen weitet sein Angebot auf den B2B-Bereich aus und bietet Finanzinstituten, Banken, Pensionskassen und Vermögensverwaltern eine vollständig eingerichtete Plattform nach Schweizer Rechts-, Regulations- und Sicherheitsstandard an.

Denn viele Finanzinstitute sind nicht ausreichend auf eine umfassende Massenadoption vorbereitet. Nicht zuletzt deshalb geben 56 Prozent aller Schweizer Banken an, dass sie mittlerweile Partnerschaften im Fintech-Bereich bevorzugen und dementsprechend nach geeigneten Technologiepartnern suchen.

Dabei ist auch in Zukunft zu erwarten, dass die weltweite Krypto-Adoption weiterhin exponentiell steigen wird. Finanzinstitute müssen ihre Strategien überdenken und sich darauf vorbereiten, den steigenden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Die Kryptobranche bietet Finanzinstituten eine riesige Chance

Die Kryptobranche gehört zu den stärksten Wachstumsmärkten weltweit und bietet demnach immense Chancen. Mehr als die Hälfte aller Banken wollen deshalb in Zukunft Kryptolösungen anbieten. Dabei können sie eigene Lösungen entwickeln, oder aber auf bestehende Lösungen und Partnerschaften zurückgreifen, wie sie von Unternehmen wie honesto angeboten werden.

Die Tokenisierung wird das Wachstum von verwalteten Vermögen antreiben. Einer der Vorteile der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) ist die Teilbarkeit von Vermögenswerten. Wenn eine illiquide Anlageklasse zuvor eine Mindestinvestition von einer Million US-Dollar erforderte und diese auf 10.000 US-Dollar reduziert wird, erweitert sich die Palette interessierter Investoren massiv.

Im Jahr 2021 umfassten die verwalteten Vermögenswerte 126 Billionen USD. Bei einer jährlichen Wachstumsrate von fünf Prozent ergibt sich bis 2030 ein verwaltetes Vermögen von etwa 195 Billionen US-Dollar. Nun sehen HSBC und Northern Trust voraus, dass im Jahr 2030 fünf bis zehn Prozent aller Vermögenswerte tokenisiert sein werden.

Das würde für den Kryptomarkt im besten Falle bedeuten, dass er seinen derzeitigen Wert bis dahin um das Zwanzigfache steigert. Kurzgefasst heißt das, dass Investments in den Kryptomarkt mittel- und langfristig zu den interessantesten Investitionsmöglichkeiten weltweit gehören.

Honesto macht dein Unternehmen fit für die Kryptobranche

Honesto bietet ab sofort an, jede Bank, jedes (Finanz-)Unternehmen oder jeden Fonds im Handumdrehen kryptofit zu machen. Dabei offeriert man eine unendlich skalierbare Cloudlösung plus Schweizer Bankverwahrung der Kryptoassets mit Rückversicherung.

Dazu kooperiert man mit der traditionellen Schweizer InCore Bank und stellt auf diese Weise einen sicheren Hafen in der unsicheren Welt der Kryptowährungen dar. So werden die verwahrten Krypto-Assets jederzeit in einem Hochsicherheitstresor in den Schweizer Alpen aufbewahrt.

Dort garantiert man dir den höchstmöglichen Grat an Sicherheit, einschließlich EMP- und Atombomben-Schutz sowie einem NATO-Grad-Sicherheitsstandard. Ein einzigartiges Setup in einem voll regulierten Umfeld, welches jetzt auch als Business zu Business (B2B) Lösung angeboten wird.

Diese Lösung von honesto ermöglicht den gleichzeitigen Zugang zu über 20 digitalen Börsen und sucht jederzeit automatisch den bestmöglichen Preis. Das funktioniert und hat jegliche Tests bereits live am Markt bestanden. Das System ist einfach zu integrieren und bereichert das Angebot derer, die diese Offerte für sich oder ihre Kunden nutzen.

Honesto setzt dabei auf eine einfache, cloudbasierte Plug-and-Play Lösung, die jederzeit vielfach skaliert werden kann. Während die meisten Finanzinstitute durch ihre Serverleistung begrenzt sind, bietet honesto eine gegen oben offene Skalierbarkeit an, die es so im Markt bisher nicht gibt. Da Orders auch über mehrere Onlinebörsen gesplittet werden können, kann die Handelsplattform des Schweizer Unternehmens auch größere Volumina einfach und schnell abwickeln, was gerade für institutionelle Kunden von Vorteil ist.

