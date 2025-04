In genau einem Monat wird TOKEN2049 – das weltweit größte Krypto-Event – 15.000 Teilnehmer aus über 4.000 Unternehmen und mehr als 160 Ländern in Dubai zusammenbringen. Da die Nachfrage nach Tickets laut eigenen Angaben ein beispielloses Niveau erreicht hat, werden die Preise bereits am Donnerstag, den 3. April, vorzeitig steigen. Nach dem durchschlagenden Erfolg der Ausgabe 2024 wird die Veranstaltung voraussichtlich erneut Wochen vor dem Eröffnungstag am 30. April ausverkauft sein.

Aufregende Events und Networking mit Kokosnüssen

TOKEN2049 Dubai 2025 wächst erheblich und verwandelt den einzigartigen Indoor-Outdoor-Veranstaltungsort im luxuriösen Madinat Jumeirah Resort in eine außergewöhnliche, festivalartige Umgebung. Die Teilnehmer erwartet eine spektakuläre neue Open-Air-Amphitheater-Bühne und weitläufige Ausstellungs- und Networking-Bereiche. Zudem gibt es aufregende Aktivitäten, darunter eine Zipline, die von einem 18 Meter hohen Turm über die ikonische Fort Island führt. Exklusive Wellness-Erlebnisse, darunter Eis-Bäder, IV-Infusionen und frisch von Hand geschnitzte Kokosnüsse, werden das Besuchererlebnis zusätzlich aufwerten.

Während TOKEN2049 die bisher immersivste Erfahrung bieten wird, wird die Veranstaltung auch eine hochkarätige Auswahl an Sprechern und Side-Events präsentieren. Das eng getaktete Programm möchte einen neuen Branchenstandard für die Erkundung der Zukunft des digitalen Asset-Ökosystems setzen.

Schnell sein lohnt sich: Tickets bald ausverkauft

Alex Fiskum, Mitbegründer von TOKEN2049, sagte: “TOKEN2049 Dubai übertrifft bereits die außergewöhnliche Nachfrage des letzten Jahres und wird Wochen vor der Eröffnung ausverkauft sein. Dies wird ein wahrhaft globales Ereignis, das neu definiert, was Besucher von Branchenveranstaltungen erwarten können. Wir gestalten die Konferenzerfahrung neu, überschreiten Grenzen und schaffen das weltweit beste Umfeld für den Austausch von Ideen, Networking und die Gestaltung der Zukunft unserer Branche. Wir ermutigen jeden, der teilnehmen möchte, sich jetzt ein Ticket zu sichern, da ein vollständiger Ausverkauf unmittelbar bevorsteht. Und wir können es kaum erwarten, unsere globale Community nächsten Monat in Dubai zu begrüßen.”

Haider Rafique, CMO von OKX, kommentierte: “TOKEN2049 hat der Kryptoindustrie neue Dynamik verliehen und eine neue Welle von Unternehmern, Entwicklern, Kreativen und neugierigen Investoren inspiriert. Das herausragende Programm hilft dabei, unsere Branche von bloßer Spekulation zu echter Innovation und bedeutungsvoller Zusammenarbeit zu führen. Bei OKX setzen wir Maßstäbe in den Bereichen Compliance, Sicherheit und Transparenz – Kernwerte, die durch unsere Partnerschaft mit TOKEN2049 verstärkt werden. Gemeinsam rücken wir die Unternehmen ins Rampenlicht, die es richtig machen, und definieren die Zukunft von Krypto neu. Wir freuen uns darauf, alle in Dubai zu sehen!”

Die ersten 100 Hauptredner wurden bereits bekannt gegeben. Insgesamt werden mehr als 200 globale Vordenker, Innovatoren und einflussreiche Stimmen auf der Bühne stehen. Zu den bestätigten Sprechern gehören unter anderem Balaji Srinivasan (Autor von The Network State) und Richard Teng (CEO von Binance). Weiterhin Paolo Ardoino (CEO von Tether), Arthur Hayes (CIO von Maelstrom) und Jeremy Allaire (CEO von Circle). In den kommenden Wochen werden weitere bedeutende Sprecher angekündigt, was die Spannung auf das Event weiter steigert.

Mehr als 200 führende Unternehmen der Branche wurden als Aussteller bestätigt – sie werden ihre Innovationen in der bisher immersivsten TOKEN2049-Ausstellung präsentieren. Zu den Titelsponsoren gehören:

OKX – ein führendes Technologieunternehmen, das eine dezentrale Zukunft aufbaut,

– ein führendes Technologieunternehmen, das eine dezentrale Zukunft aufbaut, Binance – die weltweit größte Krypto-Börse nach Handelsvolumen und Nutzerzahl,

– die weltweit größte Krypto-Börse nach Handelsvolumen und Nutzerzahl, BloFin – eine globale, sichere und nutzerorientierte Plattform für Premium-Futures-Handel,

– eine globale, sichere und nutzerorientierte Plattform für Premium-Futures-Handel, Spacecoin – ein dezentrales Internet-Satellitennetzwerk, das Blockchain-Technologie für globale Konnektivität nutzt,

– ein dezentrales Internet-Satellitennetzwerk, das Blockchain-Technologie für globale Konnektivität nutzt, MEXC – eine globale Börse, bekannt als „Your Easiest Way to Crypto“,

– eine globale Börse, bekannt als „Your Easiest Way to Crypto“, KuCoin – eine Plattform, die die Zukunft von Krypto gestaltet.

Ergänzend zum Hauptevent wird die TOKEN2049 Week mit über 500 Side-Events in ganz Dubai beeindrucken, darunter exklusive Networking-Veranstaltungen, Partys, Hackathons, Workshops und Investorentreffen. Der vollständige Kalender der Side-Events ist online verfügbar.

Die Tickets sind fast ausverkauft. Sichere dir dein Ticket noch heute unter dubai.token2049.com/tickets.

