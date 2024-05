So werden Community-Interaktionen auf Radix belohnt

So werden Community-Interaktionen auf Radix belohnt

Mit Token Trek können Projekte im Radix-Ökosystem ihre Marketingbudgets künftig gezielt darauf verwenden, ihre engagiertesten Community-Mitglieder zu belohnen. Damit werden besonders aktive und treue Nutzer mit On-Chain-Quests so gewürdigt, wie sie es verdient haben. Denn die Gemeinschaft der Nutzer ist es, die zur Vitalität des Ökosystems maßgeblich beiträgt. In Partnerschaft mit Dmany wird Radix auf diesem Weg in einen dynamischen Einstiegs- und Engagement-Hub verwandelt.

Token Trek ist der nächste Schritt auf der ambitionierten Radix-Roadmap “Breakout2024”. Dieser vorausgegangen war die erfolgreiche Implementierung des Babylon-Upgrades, das den Weg für erhebliches Wachstum und mehr Innovationskraft im Ökosystem ebnete.

Radix erreicht TVL von 50 Millionen US-Dollar

In den vergangenen Monaten konnte Radix bereits einige Meilensteine erreichen. Dazu zählt insbesondere der starke Anstieg des Total Value Locked (TVL), der alle eingeschlossenen Werte im Ökosystem umfasst. Diese hat die Marke von 50 Millionen US-Dollar überschritten. Allein innerhalb von zwei Wochen gab es ein Wachstum von 76 Prozent.

Zudem ist das Projekt Ignition live gegangen. Dabei handelt es sich um eine 10-Millionen-Dollar-Liquiditätsinitiative, die die Liquidität für USDC, USDT, wBTC und ETH verbessern will. Bereits nach 2 Wochen waren BTC und ETH hier ausverkauft.

Aufnahme bei Bitpanda

Hervorzuheben ist weiterhin, dass die führende Investmentplattform Bitpanda Radix gelistet hat. Damit erfüllt Radix die strengen Auswahlkriterien der Kryptobörse.

Mit der Integration bei Bitpanda können mehr als vier Millionen Nutzer in über 40 Ländern über die Kryptbörse XRD handeln. Es ist eine optimale Möglichkeit, die Präsenz von Radix zu steigern und seine Community weiter auszubauen.

Der TVL auf Radix ist rasant gestiegen

Zehntausende nutzen Radix Wallet App

Wachsender Beliebtheit erfreut sich auch die Radix Wallet App. Sie schafft eine direkte Verbindung zum Radix-Netzwerk. So können Nutzer über ihre mobilen Endgeräte wie Smartphones und Tablets ganz komfortabel in das Web3- und DeFi-Ökosystem von Radix eintauchen. Die App wurde inzwischen schon mehr als 45.000 Mal heruntergeladen.

Zu den weiteren Erfolgen zählen auch, dass das Maya Protocol mit einer Zustimmung von 95 Prozent in die Integration in MAYAChain gewählt wurde. Diese Integration ermöglicht einen noch einfacheren Fluss von Liquidität in das Radix Ökosystem mittels Swaps von ETH, BTC, ARB, RUNE, DAI (und vielen weiten Assets) zu XRD ohne eine zentrale Instanz.

Analysten verteilen Top-Noten für Radix

Die Analysten des Crypto EQ Reports äußerten sich in ihrem Bericht sehr bullisch über die Zukunft von Radix. Demnach dürfte Radix großes Wachstumspotenzial im kommenden Bullenmarkt 2024/2025 und darüber hinaus haben.

Auch das Coinbureau fällt in seinem Test von Radix ein sehr positives Urteil. Besonders gelobt wird, dass Radix den Skalierbarkeitsproblemen begegnet, mit denen bestehende DeFi-Plattformen konfrontiert sind. Das auf Assets ausgerichtete Smart-Contract-Paradigma vereinfache zudem die Entwicklung, indem es Token als globale Objekte behandelt.

Radix fördere zudem die Modularität und Wiederverwendbarkeit durch Netzwerk-Blueprints. Zudem belohne das Royalty-System Entwickler durch Lizenzgebühren, um zum Ökosystem beizutragen. Nicht zuletzt wird hervorgehoben, dass die Radix Wallet Kernfunktionalitäten von Anwendungsinteraktionen trennt, um Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit zu erhöhen.

Roadmap Breakout 2024: Die weiteren Ziele stehen fest

Im weiteren Jahresverlauf wird die Breakout2024-Roadmap weitere Ziele erreichen. So hat Surge angekündigt, die erste Perpetual-DEX auf Radix zu starten und KeyRock investiert 10 Millionen US-Dollar in das Radix-Ökosystem. Weiterhin beginnt das Radix Grants-Programm mit einem Volumen von einer Million US-Dollar.

Ziel von Radix ist es, auf der weltweit ersten “Digital Asset Engine” die Zukunft von Web3 und DeFi aufzubauen. Dabei wird Token Trek als Community-Engagement-Plattform einen wichtigen Beitrag leisten.

Du möchtest mehr über das Radix Ökosystem erfahren? Adam Simmons, CMO von Radix, skizziert die Ziele und aktuellen Fortschritte. Zudem ist ein Video zur Radix-Roadmap Breakout 2024 abrufbar.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden