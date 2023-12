Staking – der Klassiker

Der Klassiker unter den Möglichkeiten, sein Krypto-Kapital zu vermehren, ist Staking. Man hinterlegt seine Coins im Smart Contract und bekommt dafür regelmäßig Belohnungen in Form weiterer Kryptowährungen ausgezahlt. Nebenbei unterstützt man damit den Krypto-Konsens Proof of Stake. Da das in der Praxis etwas komplizierter ist, bieten die meisten Broker und Börsen diesen Service an.

Du möchtest die besten Staking-Anbieter vergleichen? Wir zeigen dir in unserem BTC-ECHO-Vergleichsportal die besten Staking-Möglichkeiten. Zum Vergleich

Lending: Verleih deine Kryptowährungen

Lending ist, zumindest von der Investmentperspektive, dem Staking recht ähnlich. Man verleiht seine Coins an andere Nutzer und bekommt dafür Zinsen. Da man diese jedoch nicht wie beim Staking in einem Smart Contract hinterlegt und daher eine Zeitlang keinen Zugriff mehr hat, ist das Lending deutlich flexibler als das Staking. Das Gegenstück zum Lending ist das Borrowing, also das Ausleihen von Kryptowährungen gegen Gebühren. Auch diesen Service bieten die meisten Broker- und Börsen an.

Liquidity Mining

Liquidity Mining ist ein Phänomen aus dem Bereich der dezentralen Finanzen. Auch hier verleiht man Geld. Allerdings stellt man dieses für eine dezentrale Exchange (DEX) und nicht wie beim Lending für einzelne Nutzer bereit. Wer das tut, wird in der Regel mit Kryptowährungen belohnt.

Yield Farming

Yield Farming ist die Königsdisziplin unter den Möglichkeiten, um passives Einkommen im Krypto-Space zu erzielen. Hier kombinieren findige Investoren verschiedene Möglichkeiten aus dem Bereich der Decentralized Finance, um “Yield” (Erträge) zu farmen. Dabei leiht man sich etwa via Borrowing Kryptowährungen und nutzt sie an anderer Stelle, um Liquidity Mining zu betreiben. Die Token, die man dafür bekommt setzt man anderer Stelle für das Lending ein. Hierbei handelt es sich sicher um die aufwendigste Methode, um sein Krypto-Kapital zu vermehren.

Fazit an dieser Stelle: Wer sich erst einmal herantasten möchte, könnte mit dem Staking und dem Lending beginnen.