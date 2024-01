Timeless Investments revolutioniert den Markt seltener Sammlerstücke und macht diese mithilfe der Blockchain-Technologie für jeden zugänglich. Und so funktioniert’s…

Collectibles sind nicht nur für leidenschaftliche Sammler, Nerds und Hobbyisten relevant. Ebenso widmen viele High Net Worth Individuals einen signifikanten Anteil ihres Portfolios den seltenen Sammlerstücken. In diesen Reihen gelten sie in erster Linie als besonders krisenresistente Assets, welche der Diversifikation des Portfolios dienen. Dabei bringen Collectibles hohes Wertsteigerungspotenzial, Status und Prestige – aber auch einige Herausforderungen für Privatanleger mit sich.

Genau an diesem Punkt setzt Timeless Investments, eine Marke der New Horizon GmbH aus Berlin, mit einer klaren Unternehmensvision an: Man möchte den Zugang zu einzigartigen und limitierten Assets mithilfe der Blockchain-Technologie demokratisieren und somit für jeden Menschen ermöglichen.

Denn als Privatanleger, der in Sammlerstücke investieren möchte, bist du sofort mit einigen ausschlaggebenden Herausforderungen konfrontiert. Exklusiver Zugang zu den begehrten Investitionen, Zeitmangel und Wissenslücken, korrekte Lagerung und monetäre Ressourcen stellen Probleme dar, welche dich aus dem Markt ausschließen können, bevor du deine Reise in das Universum der Collectibles überhaupt starten kannst. In einer Welt, die sonst häufig nur Wohlhabenden zugänglich war, bricht Timeless Investments aus Berlin Barrieren und öffnet die Türen, die bisher vielen verschlossen blieb.

Durch ein fortschrittliches Business-Modell revolutioniert Timeless Investments die Assetklasse der Collectibles und macht den Markt seltener Sammlerobjekte – darunter Uhren, Kunst, Fahrzeuge, Sneaker, Wein, Trading Cards und Memorabilia – für jeden Menschen zugänglich. Dabei nutzt man die Blockchain-Technologie, um digitale Transaktionen verlässlich, nachvollziehbar und sicher zu dokumentieren.

Und so funktioniert’s…

Mit einem Portfolio von über 450 Sammlerstücken und über 60.000 Privatanlegern bietet dir Timeless Investments nicht nur eine beeindruckende Auswahl, sondern ebenso attraktive Renditechancen. Dabei wird der Prozess des Sourcings durch in-house Experten durchgeführt. Hier analysiert das Team täglich Daten von Auktionsergebnissen und führenden Marktplätzen. So können starke Trends und Assets mit guter Aussicht auf positive Weiterentwicklung frühzeitig identifiziert werden.

Zusammen mit externen Experten wird die finale Auswahl der Assets getroffen und die Authentizität der Objekte sowie ihr einwandfreier Zustand sichergestellt. Letztlich organisiert Timeless Investments die optimale Lagerung, Versicherung und Wartung, bevor die Assets letztendlich auf der Plattform angeboten werden.

Sourcing: Timeless Investments sucht, verifiziert und erwirbt einzigartige Collectibles aus aller Welt. Management: Im Anschluss kümmert sich Timeless Investments um die Lagerung, Versicherung und Wartung der Objekte bis zu ihrem Weiterverkauf. Tokenisierung: Die Assets werden in Anteile aufgeteilt und zum Kauf über die Timeless-App angeboten. Trading: Nutzer:innen können eigene Anteile zum Kauf anbieten, Anteile erwerben und schließlich mit anderen Nutzer:innen traden. Verkauf:: Nach einer Haltedauer von 12 bis 36 Monaten verkauft Timeless Investments die Assets weiter. Alle Anteile werden ausgezahlt.

Die tokenisierten Anteile der Assets sind bereits ab einem Betrag 50 € zu erwerben und können danach mit anderen Nutzern getauscht oder verkauft werden. Der Kauf der Anteile erfolgt sicher, bequem und digital über die Timeless-App. Die Nutzung der App ist kostenfrei. Timeless Investments erhebt lediglich Gebühren beim Kauf von Anteilen. Diese beinhalten eine Service- und Management-Gebühr, welche weit unter dem Standard der Industrie liegt.

Collectibles und Blockchain: Zwei Wachstumsmärkte geben sich die Hand

Der Markt der Luxusgüter wächst exponentiell. Dabei setzt Europa als Spitzenreiter fast 600 Milliarden Euro im Jahr um. Ganze 4 % dieser Luxusgüter werden zu Collectibles – Tendenz steigend. Hauptmotor für dieses Wachstum sind vor allem jüngere Generationen. Millennials zeigen sich dabei als stetige Käufer von Luxusobjekten und werden Studien zufolge im Jahre 2025 ca. 45 % des Marktes ausmachen.

Genauso zeigt der Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) die Wertentwicklung verschiedener Luxus-Assetklassen und verdeutlicht ein stabiles Wachstum von +7 % im letzten Jahr. Die Zukunft des Marktes scheint klar zu sein, denn der Generationswechsel und die zunehmende Digitalisierung sprechen für sich.

Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Timeless Investments. Mit einem revolutionären Konzept befindet sich das Unternehmen am Puls der Zeit und gestaltet die Teilnahme am Markt der digitalen Collectibles so einfach wie möglich.

Wähle ganz einfach deine Lieblingsstücke aus und kaufe Anteile bereits ab einem Wert von 50 €. Im Anschluss bist du sofort in der Lage, diese zu handeln oder auf den Exit des Assets zu warten. Timeless Investments kümmert sich um den Rest. Alles per App – digital, sicher und bequem.

