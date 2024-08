The Meme Games möchte den Hype um Olympia 2024 mit einem gamifizierten Presale verbinden und frühe Investoren belohnen. Erfahre, was genau hinter dem neuen Memetoken auf der Ethereum-Blockchain steckt.

The Meme Games: Web3 Game nutzt Hype um Olympia 2024

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Während Solana mittlerweile ein Basis-Investment ist, schauen Anleger immer wieder auch auf kleinere Krypto-Projekte. Für risikobereite Anleger scheint auch The Meme Games ein spannender Ansatz. Denn The Meme Games möchte mit dem eigenen Presale auf Olympia 2024 setzen und hier einen viralen Hype kreieren. Deutlich über 300.000 US-Dollar wurden in wenigen Tagen investiert.

Bei The Meme Games handelt es sich um ein spannendes Web3-Spiel, das die beliebtesten Memecoins der Welt vereint und den Spielern einzigartige Belohnungen verspricht. In einem unterhaltsamen 169-Meter-Sprint treten fünf führende Krypto-Meme-Charaktere – Dogecoin ($DOGE), Pepe ($PEPE), DogWifHat ($WIF), Brett ($BRETT) und Turbo ($TURBO) – gegeneinander an.

Jeder Teilnehmer hat dabei eine 20-prozentige Chance, einen 25-prozentigen Bonus auf seinen Kauf zu erhalten. Schließlich können die Anleger einen Charakter auswählen (1 von 5) – der Gewinner erhält dann einen 25 Prozent Bonus.

Das Team beschreibt die Idee hinter The Meme Games wie folgt:

Die Meme Games sollen ein Eckpfeiler der Meme-Coin-Kultur und des Wettbewerbs werden und den Teilnehmern sowohl Unterhaltung als auch beträchtliche Belohnungen bieten. Indem wir die weltweite Aufregung um die Olympischen Spiele 2024 nutzen, wollen wir ein Gefühl der Einheit und Begeisterung innerhalb der Krypto-Community fördern. Unsere Vision ist es, einen spielerischen und einzigartigen Token-Vorverkauf zu schaffen, bei dem die Teilnehmer den Nervenkitzel des Wettbewerbs, die Freude an der Gemeinschaft und die Hoffnung auf zukünftige glorreiche Meme-Coin-Gewinne erleben können.

Krypto-Presale trifft auf Olympia 2024

The Meme Games hat sich geschickt als inoffizieller Memecoin der Olympischen Spiele 2024 in Paris positioniert. Der gamifizierte Presale erhöht die Aufmerksamkeit. Da Anleger unbegrenzt oft MGMES Token kaufen können und die Chance auf Bonus-Token haben, werden attraktive Anreize geschaffen. Auch der YouTube-Kanal von Coincierge die Verbindung dieser beiden Themen hervor.

Der Vorverkauf läuft parallel zu den Olympischen Spielen und endet am 8. September 2024, gleichzeitig mit der Abschlusszeremonie der Paralympics. Am 10. September wird der Token voraussichtlich an dezentralen Börsen notiert.

Staking-Renditen bieten zusätzlichen Anreiz

Die Kombination aus Gaming und Memecoins macht $MGMES in der aktuellen Marktphase interessant. Krypto-Händler könnten das einfache, aber ansprechende Belohnungsmodell und die clevere Marketingstrategie schätzen.

The Meme Games setzt zentral auf Unterhaltung. Vor dem Hintergrund der Olympischen Spiele, die eine Zuschauerzahl von einer Milliarde Menschen anziehen sollen, könnte auch die Bekanntheit von Meme Games steigen.

Der MGMES Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert, ermöglicht zudem das Staking, wobei eine jährliche Rendite von aktuell rund 800 Prozent geboten wird. Diese wird natürlich mit steigender Beteiligung sinken. Pro ETH Block werden hier 38,5 MGMES Token ausgeschüttet.

MGMES Token im Presale kaufen

Sicherheitsprüfungen durch SolidProof und Coinsult unterstreichen die Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit des Projekts. Mit einer engagierten Community könnte $MGMES weitere Nachfrage schüren. Die strategische Roadmap, die in drei Phasen unterteilt ist, zeigt klar definierte Ziele und Meilensteine, die das Vertrauen der Investoren stärken dürften. Denn The Meme Games hat einen langfristigen Plan.

Wer nach einer eigenständigen Analyse MGMES Token möchte, kann mit ETH/USDT über die Website investieren. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, mit Kreditkarte in The Meme Games zu investieren.

