Entdecke, wie du mit flatex beim Kryptohandel richtig sparst. Ein Test der Frankfurt School of Finance & Management bringt interessante Ergebnisse.

Die renommierte Frankfurt School of Finance & Management hat mit echten Testkäufen die Handelsgebühren von Krypto-Anbietern verglichen. Das Ergebnis fällt dabei eindeutig aus: Bei flatex können Anleger am meisten sparen. Erfahre im folgenden Artikel, wie stark deine Ersparnis konkret ausfallen kann.

Für den Vergleich sind die Gebührenstrukturen von sechs namhaften Anbietern berücksichtigt. Der Test bildet die Gesamtkosten eines “Roundtrips”, also der kombinierte Kauf und Verkauf von Kryptowerten ab. Dabei standen vor allem Bitcoin, Ethereum und Dogecoin im Mittelpunkt. Die Testkäufe umfassten Ordergrößen von 500 Euro, 2.000 Euro und sogar 10.000 Euro, wodurch die realen Kosten über verschiedene Handelsvolumina hinweg sichtbar wurden.

Bitcoin-Handel bei flatex am günstigsten im Vergleich

Die Testkäufe wurden über einen Zeitraum von mehreren Wochen (vom 17. Februar 2025 bis 6. März 2025) hinweg durchgeführt. Dadurch konnten unterschiedliche Marktsituationen simuliert werden, was der Studie eine hohe Aussagekraft verleiht. Alle beteiligten Anbieter wurden auf Basis der tatsächlichen Transaktionskosten verglichen. Dabei flossen sowohl die Ordergebühren als auch die Spreads in die Berechnung ein. Sehe am folgenden Beispiel, warum flatex deine bevorzugter Krypto-Anbieter werden sollte.

Bei einem Bitcoin-Roundtrip für einen Orderwert von rund 2.000 Euro beliefen sich die Gesamtkosten bei flatex auf nur 22,90 Euro – deutlich unter dem Preisniveau der Wettbewerber wie Bison, Bitpanda oder Trade Republic. Durchschnittlich bietet flatex einen Preisvorteil von gut 50 Euro pro Transaktion, so das Ergebnis des Vergleichs.

Professor Dr. Olaf Stotz, der die Studie leitete, erklärt: “Im Kryptohandel können Broker viele Kosten verstecken. Unsere Studie deckt diese verborgenen Gebühren auf und ermöglicht es Anlegern, fundierte Entscheidungen zu treffen.”

Moritz Karge, Co-Head Markets bei flatexDEGIRO, unterstreicht, dass die Studie die Kundenrealität abbildet und somit echte Ersparnisse belegt. Aktive Anleger profitierten so von einer transparenten Gebührenstruktur, die in keinem Vergleich der Branche übertroffen wurde.

Innovatives und transparentes Gebührenmodell

Seit Dezember 2024 bietet flatex den Handel mit 20 ausgewählten Kryptowerten in Deutschland an. Dabei trennt der Anbieter die Spreads von der Ordergebühr und legt beide Kostenbestandteile klar und uneingeschränkt offen. Dies entspricht nicht nur den aktuellen Anforderungen der neuen EU-Regulierung für den Kryptomarkt, sondern schafft auch Vertrauen bei den Anlegern, die so jederzeit den Überblick über ihre anfallenden Kosten behalten. Lies im folgenden Abschnitt, wie günstig flatex im Vergleich ist.

Bei liquiden Kryptowerten wie Bitcoin und Ethereum betragen die Gesamtkosten lediglich 1,1 Prozent bzw. maximal 1,2 Prozent. Noch weniger liquide Kryptowerte, wie beispielsweise Dogecoin, werden zu ähnlich attraktiven Konditionen gehandelt – auch hier bleibt der prozentuale Anteil der Gebühren niedrig. Diese transparente Preisstruktur hilft Anlegern, ihre Handelsstrategien optimal zu planen und unerwartete Kostenfallen zu vermeiden.

Das Besondere an flatex ist, dass die Transparenz nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Die tatsächlichen Testkäufe zeigen, dass flatex ausnahmslos der günstigste Anbieter im direkten Vergleich ist. Während die anderen Wettbewerber in verschiedenen Szenarien deutlich über den flatex-Kosten lagen, beweist flatex in allen getesteten Ordervolumina seine Kosteneffizienz und das klare Bekenntnis zu maximaler Preistransparenz.

Hinweis zur Studie: Der Vergleich der Frankfurt School of Finance & Management wurde im Auftrag von flatexDEGIRO durchgeführt.

Flatex punktet auch mit umfassendem Service

Neben den attraktiven Konditionen überzeugt flatex auch mit einem breiten Leistungsspektrum, das den modernen Bedürfnissen der Krypto-Trader entspricht. Hier erfährst du, wie du als Anleger bei flatex konkret profitierst:

Großer Auswahl an Kryptowerten: Mit 20 handelbaren digitalen Assets bietet flatex seinen Kunden eine breite Diversifikation. Die Auswahl reicht von etablierten Coins wie Bitcoin und Ethereum bis zu innovativen Projekten wie Polygon und Chainlink.

Mit 20 handelbaren digitalen Assets bietet flatex seinen Kunden eine breite Diversifikation. Die Auswahl reicht von etablierten Coins wie Bitcoin und Ethereum bis zu innovativen Projekten wie Polygon und Chainlink. Günstiger Einstieg: Der Kyptohandel bei flatex ist bereits ab einer Investition von 1 Euro möglich. Damit steht das Angebot jedem Anleger offen, ganz unabhängig vom persönlichen Budget.

Der Kyptohandel bei flatex ist bereits ab einer Investition von 1 Euro möglich. Damit steht das Angebot jedem Anleger offen, ganz unabhängig vom persönlichen Budget. Vier verschiedene Ordertypen: Ob Market, Limit, Stop Market oder Stop Limit – flatex ermöglicht es den Nutzern, ihre Trades präzise und flexibel zu steuern. Diese Vielfalt an Ordertypen stellt sicher, dass Trader in jeder Marktsituation optimal agieren können.

Ob Market, Limit, Stop Market oder Stop Limit – flatex ermöglicht es den Nutzern, ihre Trades präzise und flexibel zu steuern. Diese Vielfalt an Ordertypen stellt sicher, dass Trader in jeder Marktsituation optimal agieren können. Rund um die Uhr Handel: Der Kryptomarkt schläft nie, und flatex bildet diese Dynamik ab, indem es den Handel 24 Stunden am Tag ermöglicht. Anleger können somit jederzeit auf Marktbewegungen reagieren und von kurzfristigen Trends profitieren.

Der Kryptomarkt schläft nie, und flatex bildet diese Dynamik ab, indem es den Handel 24 Stunden am Tag ermöglicht. Anleger können somit jederzeit auf Marktbewegungen reagieren und von kurzfristigen Trends profitieren. Einfache Bedienung: Die Plattform von flatex gestaltet den Handel so benutzerfreundlich wie möglich. Auch Anleger, die bislang wenig Erfahrung mit Kryptowerten haben, finden sich intuitiv zurecht – vergleichbar mit dem Handel von Aktien und ETFs.

Die Plattform von flatex gestaltet den Handel so benutzerfreundlich wie möglich. Auch Anleger, die bislang wenig Erfahrung mit Kryptowerten haben, finden sich intuitiv zurecht – vergleichbar mit dem Handel von Aktien und ETFs. Sicherheit an erster Stelle: Datensicherheit und der Schutz von Transaktionen haben bei flatex oberste Priorität. Die Verwahrung der Kryptowährungen erfolgt über den in Deutschland ansässigen und von der BaFin regulierten Partner Tangany, was Anlegern ein Höchstmaß an Sicherheit bietet.

Jetzt bei flatex in den Kryptohandel einsteigen

Diese Vorteile machen flatex für dich zu einem attraktiven Partner für den Kryptohandel. Die klar strukturierte Gebührenaufstellung sowie die benutzerfreundliche Handelsplattform unterstützen dich dabei, Investments effizient zu managen und langfristig von günstigen Konditionen zu profitieren.

Bereits jetzt plant der Anbieter, den Handel mit Kryptowerten auch in weiteren europäischen Märkten auszubauen. Neben Deutschland sollen in naher Zukunft auch Österreich, die Niederlande, Frankreich und Spanien bedient werden.

Disclaimer

Investitionen in Finanzinstrumente bergen Verlustrisiken. Keine Anlageberatung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen weder der Beratung noch der Empfehlung von Anlagen. Bitte beachten Sie, dass sich die Fakten seit der Erstellung des Artikels geändert haben können. Investitionen sind mit Risiken verbunden (z. B. Kursschwankungen, Währungs- oder Liquiditätsrisiko). Sie können Ihr investiertes Geld verlieren. Berücksichtigen Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung, wenn Sie Anlageentscheidungen treffen. Die Märkte sind volatil und können aufgrund wirtschaftlicher, politischer, regulatorischer oder anderer Entwicklungen erheblich schwanken.

Dieser Artikel wurde in Kooperation mit flatex verfasst. Eine erste Version erschien bereits am 2. April 2025.

