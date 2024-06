Viele Anleger haben mit Bitcoin starke Renditen erzielt. Doch oft ist es umständlich, sich Gewinne in Fiat-Währungen überweisen zu lassen. swissmoney will das ändern.

In den letzten 18 Monaten konnten Menschen finanziell erheblich profitieren, indem sie Bitcoin über Plattformen wie swissmoney kauften. Der BTC-Preis ist von früheren Tiefs von etwas über 15.500 US-Dollar im November 2022 auf ein neues Allzeithoch von über 73.500 US-Dollar gestiegen.

Nach der jüngsten Verlangsamung scheint nun eine Zeit zu sein, in der viele Menschen verkaufen möchten. Bei vielen Krypto-Börsen ist dies jedoch komplizierter als erwartet. In der Praxis ist das Umtauschen von Krypto-Vermögenswerten in Fiat-Währungen wie Euro oder Schweizer Franken und deren Überweisung auf ein IBAN-Bankkonto oft ein umständliches und zeitaufwändiges Unterfangen. swissmoney bietet Funktionalitäten und eine Benutzeroberfläche, die diese Prozesse rationalisieren. Noch attraktiver wird der Einstieg jetzt mit einem Anmeldebonus von 25 USDT.

IBAN-Whitelist beschränkt Überweisungen

Es gibt mehrere Gründe, warum Menschen Schwierigkeiten beim Auszahlen haben. Zum Beispiel dürfen Nutzer vieler Krypto-Börsen ihre umgetauschten Fiat-Werte oft nur auf ein IBAN-Konto überweisen, das auf ihrer persönlichen Whitelist steht.

Dies ist in der Regel nur das IBAN-Konto, von dem aus sie ursprünglich Geld an die Krypto-Börse überwiesen haben. Aber was ist, wenn der Benutzer seitdem sein Konto geschlossen hat oder sein Geld auf ein anderes Konto haben möchte?

In solchen Fällen muss er sich zunächst an die Krypto-Börse wenden, um seine neue IBAN auf die Whitelist setzen zu lassen. Je nach Anbieter kann dieser Prozess sehr kompliziert sein und ein bis zwei Werktage dauern, bevor die neue IBAN für Zahlungstransaktionen freigegeben wird.

Da viele Krypto-Börsen keine sofortigen Überweisungen von Geldern anbieten, kann die Zeit bis zur Gutschrift des Geldes auf dem angegebenen Konto noch länger dauern, was die Wartezeit weiter verlängert.

Deshalb müssen Benutzer nicht nur mit Wartezeiten rechnen, sondern sind oft auch von Sorgen und Zweifeln geplagt, ob etwas mit der Auszahlung schiefgelaufen ist, ob der Anbieter seriös ist und ob sie ihr Geld jemals wiedersehen werden.

swissmoney: Die intelligente und sichere Alternative

Wer all diesen Aufwand und Ärger vermeiden möchte und eine Möglichkeit sucht, seine Bitcoins sicher während des von vielen Analysten vorhergesagten Bullenmarktes nach der Halbierung zu verwalten, findet eine hervorragende Alternative.

swissmoney schließt die Lücke, die andere Krypto-Börsen hinterlassen, und kombiniert eine Suite von Krypto-Management-Dienstleistungen mit der Möglichkeit, Krypto sofort in Fiat-Gelder umzutauschen.

swissmoney ist viel mehr als nur eine einfache Krypto-Börse. Vielmehr ist es eine All-in-One-Finanzplattform, auf der Kunden sowohl ihre Krypto- als auch traditionellen Vermögenswerte bequem mit höchsten Schweizer Sicherheitsstandards verwalten können. Diese Kombination bietet erhebliche Vorteile gegenüber klassischen Krypto-Börsen, die ihren Kunden keine IBAN-Konten oder Zahlungskarten zur Verfügung stellen.

Sofortige Auszahlungen in ganz Europa über SEPA

Vergleichbar mit Diensten wie American Express bietet swissmoney eine effiziente und kostengünstige Alternative zur Verwaltung von Fiat-Geldern gegenüber traditionellen Banken.

Dank der dedizierten IBAN-Konten von swissmoney, die Kunden auf ihren Namen erhalten, können Nutzer Krypto-Vermögenswerte sofort in Fiat-Gelder auf derselben Plattform umtauschen. Darüber hinaus ermöglicht die SEPA-Kompatibilität schnelle und einfache Überweisungen von Geldern auf andere Plattformen innerhalb Europas.

Weiterhin fehlen bei swissmoney die starken Whitelist-Beschränkungen, die Zahlungstransaktionen auf vielen Krypto-Börsen verlangsamen. Dies bedeutet auch, dass selbst Kunden außerhalb Europas ein oder mehrere europäische IBAN-Konten auf der Plattform eröffnen können.

Zahlungskarten, die Krypto-Ausgaben ermöglichen

Neben IBAN-Konten und Krypto-Management-Diensten bietet swissmoney seinen Nutzern auch virtuelle Zahlungskarten ohne harte Ausgabelimits. Das bedeutet, dass Nutzer ihr Limit nach Belieben erhöhen können, was diese Karte ideal für größere Anschaffungen macht.

Die von swissmoney angebotenen virtuellen Zahlungskarten ermöglichen es den Nutzern, bequem online einzukaufen. Für diejenigen, die lieber persönlich bezahlen, können Google Pay und Apple Pay kontaktloses Bezahlen in physischen Geschäften freischalten.

