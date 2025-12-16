SUI-Kurserholung – warum Vorsicht geboten ist

In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf den Altcoin Sui und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Tageschart tut sich der SUI-Kurs weiterhin schwer, die rote Widerstandszone nachhaltig zu überwinden. Zwar wird dieser Bereich wiederholt angelaufen, doch es fehlt aktuell klar an Kaufkraft und Momentum, um einen sauberen Ausbruch nach oben durchzusetzen. Dieses Verhalten deutet auf eine fortbestehende strukturelle Schwäche hin.

Verstärkt wird dieses Bild durch das übergeordnete Marktumfeld, da die jüngste Schwäche bei Bitcoin den gesamten Krypto-Markt belastet. Sollte Bitcoin weiter unter Druck bleiben oder zusätzliche Support-Zonen verlieren, erhöht sich auch bei SUI das Risiko einer Ausweitung der Abwärtsbewegung. Positiv bleibt festzuhalten, dass bislang kein neues Tief ausgebildet wurde, was kurzfristig noch für eine gewisse Stabilisierung spricht.

Ein Blick auf die Liquidations Heatmap zeigt jedoch, dass sich unterhalb des aktuellen Kursniveaus erhebliche Liquidität befindet. Diese könnte bei anhaltender Marktschwäche gezielt angelaufen werden. Sollte Bitcoin seinen Support verlieren, ist davon auszugehen, dass auch bei SUI die grüne Support-Linie unter Druck gerät und im Extremfall aufgegeben wird.

Die Indikatoren bestätigen dieses vorsichtige Bild. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert weiter nachlassendes Momentum und deutet auf eine mögliche Bewegung in den negativen Bereich hin. Gleichzeitig verbleibt der RSI (Relative Strength Index) klar unter der 50-Punkte-Marke, was die derzeit fehlende bullishe Stärke unterstreicht.

SUI 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart zeigt kurzfristige Chancen bei fragiler Struktur

Auch im 4-Stunden-Chart präsentiert sich bei SUI eine insgesamt angespannte Marktstruktur. Der Kurs war nicht in der Lage, die zuvor etablierte kleine Konsolidierungs-Support-Zone auf der Unterseite zu verteidigen. In der Folge scheitert Sui aktuell daran, den Bereich rund um die gelbe Widerstandslinie zurückzuerobern und wird dort bislang klar abgewiesen. Trotz dieser Schwäche ergibt sich kurzfristig ein leicht konstruktives Szenario, sofern das Gesamtmarktumfeld mitspielt. Sollte Bitcoin kurzfristig Stabilität zeigen, besteht bei SUI Potenzial für eine technische Erholung.

Dafür spricht insbesondere die Liquiditätsstruktur, denn in der aktuellen Preisspanne befinden sich zahlreiche Short-Positionen oberhalb des Kurses. Dieses ausgeprägte Short Delta kann kurzfristig als Aufwärtsmagnet wirken, da der Markt dazu neigt, solche Ungleichgewichte auszugleichen. Zusätzlich deutet der MACD (Moving Average Convergence Divergence) auf eine mögliche Verbesserung des Momentums hin. Setzt sich diese Entwicklung fort, könnte der Indikator in den positiven Bereich drehen und dem Kurs temporär Rückenwind verleihen. Ob daraus jedoch mehr als eine kurzfristige Erholung entsteht, bleibt offen und hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung bei Bitcoin ab.

SUI 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 135.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

