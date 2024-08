Edelmetalle gefällig? Diese Gold- und Silbermünzen von StoneX Bullion richten sich direkt an Krypto-Investoren.

Edelmetalle und Kryptowährungen, obwohl sie in verschiedenen Bereichen der Finanzwelt existieren, weisen einige bemerkenswerte Gemeinsamkeiten auf und gelten als hervorragende Anlagemöglichkeit für die verschiedensten Anlegertypen. Dabei gewinnen Edelmetalle derzeit nicht zuletzt aufgrund ihrer starken Kursentwicklung das Interesse der Allgemeinheit. Sie sind zeitlos und in vielerlei Hinsicht stets gefragt.

So ist auch heute noch die Faszination für diese Rohstoffe ungebrochen. Wie Kryptowährungen dienen die schmückenden Metalle heute allerdings vor allem der Wertbewahrung. Das ist der Fall, da sie, im Gegensatz zu Papiergeld und Aktien, nicht beliebig vervielfältigt werden können. Deshalb überlebten sie als einziges Geldmittel sämtliche Krisen.

Auf diese Weise stellen Edelmetalle limitierte Bodenschätze dar, die jeglicher inflationären Geldpolitik erhaben sind und gerade deshalb in Zukunft noch viel mehr an Wert zunehmen. Sie sind, damals wie heute, aufgrund ihrer geschichtlichen Bedeutung und breiten Einsatzspanne eine sichere Investitionsmöglichkeit. Vor allem in Zeiten wirtschaftlicher und globaler Unsicherheiten gelten Edelmetalle als die beliebteste Anlage, um sein Vermögen langfristig und nachhaltig anzulegen und zu erhalten.

Einer der beliebtesten Anbieter für Edelmetalle und Münzen ist StoneX Bullion. Das Unternehmen bezieht seine Barren und Münzen von den renommiertesten Herstellern. Darüber hinaus prüfen Experten jedes Stück vor dem Weiterverkauf. So bietet man dir stets sichere und hochwertige Produkte.

Mit StoneX Bullion in Edelmetalle investieren

Als Kapitalanlage finden sich Edelmetalle in zwei Varianten auf dem Markt: zum einen als Barren zu fünf, zehn, 100, 1.000 Gramm oder als beliebte Feinunze – und zum anderen in Form von sogenannten Anlagemünzen.

Da StoneX Bullion Münzen direkt von den staatlichen Münzprägeanstalten bezieht, werden hier günstige und faire Preise jederzeit gewährleistet. So ist es möglich, günstig Edelmetalle zu kaufen und diese nahe am aktuellen Preis in Euro zu erwerben. Dabei spielt der Investitionsrahmen keine Rolle.

Egal, was du suchst: Die Experten von StoneX Bullion unterstützen dich gerne mit ihrem weitreichenden Wissen im Münz- und Edelmetallhandel. Auf diese Weise steht dir ein exzellenter und schneller Service jederzeit zur Verfügung.

Täglich werden die Preise der Produkte durch den aktuellen Goldkurs sekundengenau aktualisiert, um stets den günstigsten Preis zu garantieren. Ebenso bietet StoneX Bullion Großabnehmern die Option Edelmetalle zu Großhandelspreisen zu beziehen, die StoneX Bullion Preisstaffelung macht dies möglich.

Erwerbe noch heute die beliebtesten Münzen für Krypto-Liebhaber

Die 1 oz Goldmünze Bitcoin ist exklusiv bei StoneX Bullion erhältlich. Auf der Vorderseite der Münze ist das bekannte Bitcoin-Logo zentral platziert, umrahmt von mehreren Inschriften. Darunter befindet sich ein binärer Code, der den Namen des Bitcoin-Erfinders Satoshi preisgibt. Zudem ist die Inschrift 41mBTC zu sehen, die den Wert des Goldes in Millibitcoins am Tag der Prägung angibt.

Die 1 oz Bitcoin-Goldmünze. Bildquelle: StoneX Bullion

Die Rückseite der Münze zeigt ein Porträt von Königin Elizabeth II., die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Thronjubiläum feiert. Auf der Rückseite sind auch der Nennwert (100 Niue-Dollar) und die Reinheit des Goldes (.9999) angegeben.

Auch in diesem Jahr kommt die Münze in einer edlen Geschenkbox und kann sowohl als Investition in Gold als auch zur Vervollständigung deiner Sammlung erworben werden. Die Goldmünze ist limitiert auf 500 Stück, 53 sind noch zu kaufen (Stand heute).

Die 1 oz Silbermünze ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich: Zum einen wird der Bitcoin hier mit einem offiziellen Nennwert verknüpft (das bedeutet, dass ein Staat die Echtheit und Akzeptanz der Münze verbrieft). Auf der Bildseite der Münze ist nicht nur das Bitcoin-Motiv mit Schaltkreisen im Hintergrund, sondern auch einen Rand, der symbolisch den Wert der Münze zum Ausgabezeitpunkt in Höhe von 1.3 mBTC (Millibitcoins) darstellt. Das setzt den Silberwert in Relation zum Bitcoin-Kurs und macht die Münze zu einem spannenden Zeitdokument für deine Sammlung.

Die 1 oz Bitcoin-Silbermünze. Bildquelle: StoneX Bullion

Auf der Vorderseite der Münze sind das Ausgabejahr und das Feingewicht von 1 Unze angegeben, ebenso wie ein binärer Zahlencode, der den Namen des Bitcoin-Erfinders “Satoshi” verschlüsselt. Die Rückseite zeigt, wie bei Kursmünzen des Commonwealth üblich, das Porträt von Königin Elizabeth II., sowie den offiziellen Nennwert von 2 Dollar und das Ausgabeland.

