Nasdaq integriert den Pyth Data Marketplace und erweitert dessen Datenangebot. Kann die Partnerschaft dem PYTH-Kurs Auftrieb verleihen?

Nasdaq setzt auf Pyth: Steht der PYTH-Kurs jetzt vor dem Ausbruch?

Nasdaq setzt auf Pyth: Steht der PYTH-Kurs jetzt vor dem Ausbruch?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Nasdaq erweitert die Zusammenarbeit mit dem Pyth Oracle-Netzwerk für Marktdaten. â³

Der PYTH-Kurs hat in den letzten 24 Stunden um 2,4 Prozent zugelegt. â³

Technische Analysen deuten auf eine Konsolidierungsphase mit moderatem Risiko hin. â³

Prognosen zeigen verschiedene Szenarien für den Kursverlauf des PYTH.

Die US-Börse Nasdaq erweitert ihre Zusammenarbeit mit dem Oracle-Netzwerk Pyth. Wie Pyth auf X bekannt gibt, werden Marktdaten der Börse künftig über den Pyth Data Marketplace verteilt.

🚨 BREAKING: Nasdaq selects Pyth for data distribution.



The exchange behind the opening bell is now distributing its market data through the Pyth Data Marketplace.



One of the most recognized names in global finance. Now on Pyth. 🧵 pic.twitter.com/IGK9PeJLo9 — Pyth Network 🔮 (@PythNetwork) June 30, 2026

Laut Pyth stellt Nasdaq künftig den Datenfeed “Nasdaq TotalView” über den Marktplatz bereit. Dieser umfasst nicht nur aktuelle Kurse, sondern die vollständige Tiefe des Orderbuchs sowie Ungleichgewichte zum Handelsbeginn und -schluss.

Nasdaq bringt TotalView auf den Pyth Data Marketplace

Pyth betont außerdem die Bedeutung der Partnerschaft: Nasdaq sei “eine der wenigen Börsenmarken, die auf der ganzen Welt bekannt sind”. An der US-Börse sind unter anderem Apple, Microsoft, Nvidia und Amazon gelistet. Nach Angaben von Pyth will Nasdaq seine Marktdaten damit einem größeren Nutzerkreis zugänglich machen. Der Pyth Data Marketplace soll als Schnittstelle dienen, um Daten sowohl Onchain als auch Offchain bereitzustellen. Zu den bisherigen Datenanbietern zählen laut Pyth unter anderem das US-Handelsministerium, Euronext, Tradeweb und Kalshi.

Der PYTH-Kurs hat bereits reagiert und ist innerhalb von 24 Stunden um knapp 2,4 Prozent gestiegen. Ob die Bewegung nachhaltig war, analysieren wir im nachfolgenden Kursupdate.

Pyth Network: Das bewegt den Kurs jetzt

In den vergangenen 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,03673 und 0,04048 USD. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,03801 USD und damit über dem Schlusskurs des Vortags von 0,03634 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit rund 298.102.042 USD.

Der Pyth-Kurs ist gestiegen und fällt nun wieder I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert oberhalb des EMA‑20 (0,03681 USD) und signalisiert kurzfristig relative Stärke. Die jüngste Sequenz zeigt höhere Tiefs seit Mitte Juni; technisch gelten Unterstützungen bei 0,03634 USD und 0,03255 USD, Widerstände bei 0,04050 USD und 0,04306 USD. Die Entwicklung des Coins auf der Blockchain unterstützt die Einschätzung: kurzfristig neutral bis leicht bullisch.

“Konsolidierungsphase mit erhöhter, leicht fallender Volatilität”

Der RSI (14) liegt bei 57,4 und befindet sich im moderat bullischen Bereich. Das Histogramm zeigt nach dem Volatilitätsschub am 30. Juni eine abnehmende Beschleunigung, was auf nachlassendes Aufwärtsmomentum hindeutet.

Wer sich mit Pyth und Co. eindecken will, kann das auf Coinbase tun. Die Krypto-Börse verschenkt an alle Neukunden aktuell 30 Euro in BTC, wenn sie mindestens die gleiche Summe investiert haben.

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt aktuell rund 0,00772 USD. Nach dem Spike am 30. Juni folgt eine Konsolidierungsphase mit erhöhter, leicht fallender Volatilität; das kurzfristige Risiko bleibt moderat.

Pyth-Prognose: Was den Kurs jetzt erwartet

Neutrales Szenario: Seitwärtsbewegung bleibt wahrscheinlich

Aktuell spricht am meisten für eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung. Solange sich der PYTH-Kurs zwischen dem EMA-20 bei 0,03681 US-Dollar und dem Widerstand bei 0,04050 US-Dollar bewegt, bleibt das neutrale Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent intakt. Unterstützung erhält diese Einschätzung durch einen RSI zwischen 45 und 60 sowie eine stabile Bollinger-Bandbreite.

Bullishes Szenario: Ausbruch über 0,04050 US-Dollar

Ein nachhaltiger Sprung über den Widerstand bei 0,04050 US-Dollar würde das Chartbild deutlich aufhellen. Bestätigt durch einen RSI über 60 und anziehendes Handelsvolumen könnte der Kurs in Richtung 0,04305 bis 0,04700 US-Dollar steigen. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario liegt derzeit bei 30 Prozent.

Bearishes Szenario: Bricht die Unterstützung, droht weiterer Rücksetzer

Fällt der PYTH-Kurs unter die Unterstützung bei 0,03600 US-Dollar, rückt die Zone zwischen 0,03200 und 0,03000 US-Dollar in den Fokus. Als zusätzliche Warnsignale gelten ein RSI unter 50 sowie ein Schlusskurs unter dem unteren Bollinger-Band. Dieses Szenario wird aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent bewertet.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.